NOC-NSF: In de topsport bereiken we de grens van wat we kunnen

De bijdrage van NOC-NSF aan de topsportprogramma’s van de bonden voor 2021 blijft gelijk, en dat is volgens Maurits Hendriks in deze verwarrende coronatijden een belangrijke vaststelling. Toch ziet de technisch directeur van de sportkoepel dat er spanning aan het ontstaan is in de financiering van de Nederlandse topsport.

De geldelijke ondersteuning blijft hetzelfde, maar de beschik­bare 54,6 miljoen euro moet volgend jaar wel door meer sporters en sportbonden worden gedeeld. Dat komt volgens Hendriks door een substantiële stijging van het aantal sporters dat op mondiaal niveau presteert en door het aantal goed onderbouwde gefinancierde programma’s van de bonden.

“We bereiken de grens van wat we kunnen”, zei Hendriks vrijdag bij de online presentatie van de toekenning van de topsportgelden. “Verdere groei wordt heel ingewikkeld en dat is wel degelijk een waarschuwingssignaal voor de toekomst. Dat is een zorg, want we willen de breedte van ons topsportlandschap laten zien en ook ons prestatie­niveau handhaven.”

Voor de langere termijn, zo schetste Hendriks, zal met alle partijen serieus gekeken moeten worden naar de maatschappelijke waarde van de topsport in Nederland en hoe die onderbouwd gefinancierd kan worden. Hij prees zich gelukkig met de steun van de NederlandseLoterij en het ministerie van VWS. Hendriks spreekt over ‘stabiele financieringspartners onder een stabiel financieringsmodel’. Volgens de technisch directeur geldt dat in sterke mate voor VWS. “Zelfs in de crisis van 2008-2012 zijn wij als sport in Nederland redelijk gespaard gebleven door de overheid. Die zal zich niet zomaar terugtrekken.”

Zwembond speelt al jaren geen rol van betekenis meer

Het is een complex olympisch jaar, 2021, met de uitgestelde Spelen van Tokio nog voor de boeg en sporters die al bezig zijn met de voorbereidingen op de Spelen van 2024 in Parijs. De bedragen voor de topsportprogramma’s die NOC-NSF vrijdag bekendmaakte kunnen worden aangepast wanneer een bond in Tokio slecht presteert.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de zwembond die al jaren geen rol van betekenis meer speelt op interna­tionaal niveau. Op de Spelen van Rio in 2016 werd niet één medaille gewonnen en de laatste wereldtitel dateert uit 2013: Ranomi Kromowidjojo in Barcelona. Toch kan de bond nog altijd rekenen op een forse bijdrage van NOC-NSF. Voor 2021 ruim 1,4 miljoen euro.

“De toekenning heeft altijd een langjarige intentie”, aldus Hendriks. “Dat is hoe wij geloven dat we het moeten doen. Je moet mensen de tijd geven voor ontwikkeling. Maar als de resultaten straks in Tokio tegenvallen, en dat weet men bij de zwembond ook, zal dat zeker invoed hebben op de toekenning in de aanloop naar de Spelen van Parijs.”

De judobond komt uit tumultueuze jaren

Opvallend is de hoge bijdrage voor de judobond, bijna 1,7 miljoen euro. En dat terwijl de sportkoepel deze zomer de geldkraan wilde dichtdraaien vanwege de bestuurlijke chaos binnen de bond.

Hendriks: “De judobond komt uit tumultueuze jaren. We zien dat er nu een echte prestatie-ontwikkeling plaatsvindt. Dat gaat niet alleen om medailles, maar ook om de doorstroom van jeugdige judoka’s op Papendal. Wij onderschrijven de visie van de bond.”

Op de lijst met stijgers en dalers waren de zeilbond (met een verhoging van 204.923 euro), de hockeybond (193.413 euro meer) en het baanwielrennen (plus 139.894 euro) de grote winnaars. De hippische sportbond moest daarentegen voor de disciplines eventing en ­dressuur in totaal 72.000 euro ­inleveren.

Twee topsportprogramma’s werden aan de lijst toegevoegd: skateboarden en mountainbiken.

