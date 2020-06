Noaberschop steekt ook nu weer de kop op bij FC Twente

Jan Streuer zag maandagmiddag in de Grolsch Veste oude foto’s van zichzelf hangen, als speler van FC Twente eind jaren zestig. “Met lange haren nog, het zag er niet uit.” Na een halve eeuw keert hij als 69-jarige terug als technisch directeur bij het altijd roerige bolwerk in Enschede. Hij is aangesteld als tussenpaus, voor een jaar, terwijl de club twee maanden terug nog kenbaar maakte eindelijk voor de lange termijn te gaan. Het was immers hoog tijd voor wat ‘stabiliteit en structuur’, zo zei algemeen directeur Paul van der Kraan.

Coronatijd maakt echter alles anders. Tevergeefs hengelde FC Twente naar kandidaten die zich voor langere tijd wilden verbinden aan een club die al jaren synoniem lijkt voor gedoe: wanbeleid, financiële malaise en afgelopen seizoen weer interne onenigheid. Als gevolg daarvan vertrokken onlangs technisch directeur Ted van Leeuwen en trainer Gonzalo Garcia. Inmiddels is ook een exodus van spelers op gang gekomen. Contracten zijn niet verlengd, de huurlingen zijn al weg, de selectie is meer dan gehalveerd. Het vooruitzicht van spelen in een lege Grolsch Veste, voorlopig althans, hakt er ook bij FC Twente in. Het kost de club per wedstrijd zo’n 550.000 euro, zei Van der Kraan.

Herstructurering

Hij gaf een nader inkijkje in wat de coronacrisis met FC Twente doet. De club voerde een jaar geleden al een herstructurering door, die noodzakelijk was door de schuldenlast van 33 miljoen uit het verleden. “De hoop was dat we dit seizoen zonder tekort zouden afsluiten, maar dat lukt door het vroegtijdig afbreken van de competitie niet. Het tekort ligt nu rond de 1 miljoen euro. Eerder lag dat nog op 3 miljoen. We waren een heel eind op weg, maar toen kwam corona.”

Na de bezuinigingen van vorig jaar moet nu weer het mes in de organisatie om nóg eens drie miljoen euro extra te besparen. Zo gaat het spelersbudget van 7,3 naar 5,3 miljoen euro. Verder moet Van der Kraan opnieuw met de kaasschaaf door de hele club. “Die miljoenen vinden wordt een grote uitdaging. Wat normaal ons voordeel is, dat we eigenaar zijn van het stadion en het cateringbedrijf, is nu een nadeel. We kunnen bijvoorbeeld geen huurbetalingen uitstellen. Onze vaste lasten lopen door.”

Het aantal selectiespelers gaat van 26 naar 20. Streuer relativeert: “In mijn tijd hadden we er maar achttien. Ik heb liever kwaliteit dan kwantiteit.” Het is echter de vraag welke spelers hij met een smalle portemonnee kan aantrekken. “Bij Twente is een spits van 5 miljoen niet haalbaar. Dan kom je bij een speler van 1 miljoen en die is meestal niet goed genoeg. We zullen inventief moeten zijn. Alert en agressief.” Van der Kraan: “We hebben het nog steeds over een salaris als dat van de minister-president, hoor. De nieuwe realiteit in het voetbal zal bij iedereen moeten indalen.”

13.000 seizoenskaarten

Over de trouw van supporters en sponsors hoeft de club zich geen zorgen te maken. Van alle sponsors en de 21.000 mensen met een seizoenskaart deed 98 procent geen aanvraag voor financiële compensatie vanwege vier gemiste duels. Voor het nieuwe, onzekere seizoen bestelden alweer 13.000 fans een seizoenskaart. Ook sponsors blijven trouw. Alleen voor de 64 skyboxen (à 1,5 ton per seizoen) kijken bedrijven nog de kat uit de boom. Van der Kraan: “De betrokkenheid van de regio bij deze club is ongekend. Dat merk je ook nu weer. Het Twentse noaberschop is dat: je staat pal voor iemand die het moeilijk heeft.”

Streuer, geboren in Losser, komt uit de regio. Hij speelde in het oude Diekman nog met Kick van der Vall, Theo Pahlplatz en Piet Schrijvers. Andere tijden. Hoewel hij voor ‘maximaal een jaar’ is aangesteld, vindt hij zichzelf ‘geen noodoplossing’. Zijn doelstelling? “Dat deze club moest strijden voor degradatie is niet Twente-waardig. Deze club moet in de subtop mee kunnen doen.” De eerste klus: een nieuwe trainer vinden.

Wat houdt reddingsplan betaald voetbal in? Het betaalde voetbal maakte de afgelopen weken gezamenlijk een reddingsplan: hoe overleven de 34 clubs deze coronatijd? De totale omzet van de bedrijfstak is jaarlijks 620 miljoen euro. Als het hele komende seizoen in lege stadions gespeeld moet worden, dan kost dat ruim de helft aan omzet: 331 miljoen euro, door minder recettes, sponsoring, merchandising en horeca. In het plan staat dat de clubs en bond samen 190 miljoen euro kunnen ophoesten om dat op te vangen, door te snijden in kosten en loonoffers van voetballers en directie, tot wel 20 procent. Blijft over een gat van 140 miljoen. Voor dat ‘vangnet’ is bij de overheid aangeklopt. Dat bedrag wordt elke speelronde die wel met publiek kan worden afgewerkt 5 tot 7 miljoen euro lager. Ook is er minder geld nodig als de clubs ook na september nog gebruik kunnen maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), een regeling voor bedrijven die door de coronacrisis minimaal 20 procent van hun omzet verliezen. Het overheidsgeld is nadrukkelijk niet bedoeld om tekorten bij de clubs weg te werken, leningen af te lossen of transfers te bekostigen. De vier topclubs zien in principe af van overheidssteun. De premies van Europees voetbal worden deels verdeeld over alle clubs. Volgens algemeen directeur Edwin van der Sar stopt Ajax komend seizoen in totaal zo’n 8 miljoen euro terug in het betaald voetbal. Dat zei hij zondagavond in ‘Studio Sport’. Van der Sar deed daar ook het voorstel om in het competitieprogramma de toppers en regionale krakers zo veel mogelijk in de tweede seizoenshelft te programmeren, als er mogelijk wel weer met publiek mag worden gespeeld. In het reddingsplan staat naar Duits voorbeeld minutieus beschreven hoe wedstrijden coronaproof kunnen gaan verlopen. De KNVB en clubs geven ook aan hoe stap voor stap kan worden toegewerkt naar publiek bij wedstrijden. Daarbij wordt gedacht aan de verplichting mondkapjes te dragen en temperatuurchecks bij de ingang. Sportminister Van Rijn (VWS) staat positief tegenover het plan.

