Nimir Abdelaziz, aanvoerder Lange Mannen: ‘Eerst maar eens winnen van teams die ik gelijk stel aan ons’

Even is het chaos in het zaaltje van het hotel in Rotterdam. De groepsfoto van alle aanvoerders en coaches van de vijf teams in poule D van het EK volleybal lijkt gelukt, maar dan blijkt dat de Tsjechen er niet op staan. De foto moet opnieuw, maar dan zijn de wel aanwezige spelers alweer afgedwaald.

Daarom eerst maar de interviews die erbij horen, voorafgaand aan een Europees kampioenschap. Terwijl de Belgische bondscoach van wereldkampioen Polen op een doorgezakte bank een goed gevuld kringgesprek houdt, loopt Nimir Abdelaziz rustig door de tuin van het hotel. De aanvoerder van het Nederlands volleybalteam hoeft niet zo veel te doen. “Ik voel me eindelijk weer goed. Op trainingen gingen we helemaal tot de bodem. Pas in de week voor een toernooi doe je rustig aan.”

Abdelaziz, het servicekanon van 2,01 meter en de gevaarlijkste diagonaalaanvaller van Nederland, wil uiteraard best vertellen dat hij gelooft in de kansen van Nederland. De inmiddels 27-jarige zoon van een Tsjadische vader en een Nederlandse moeder heeft al veel toernooien meegemaakt. Dit keer is niet heel anders dan andere jaren. Het doel is de kwartfinale, top-acht zogezegd. Minimaal dezelfde positie als op het wereldkampioenschap vorig jaar werd gehaald. Dat was toen een grote verrassing voor een klein volleyballand als Nederland. Er werd zelfs van grootmachten Brazilië en Frankrijk gewonnen.

Rechtstreeks gevecht

Is die plek op het EK haalbaar? Zeker. Realistisch? Misschien wel. Het olympisch kwalificatietoernooi van begin augustus eveneens in Nederland (de Nederlandse Volleybal Bond wilde het mannenteam een goede kans geven op goede resultaten en stelde zich beschikbaar voor de organisatie) biedt hoop, ook al werd een ticket voor Tokio gemist. Dat ticket ging naar Amerika, dat van Nederland won in een rechtstreeks gevecht. Nederland kwam dichtbij in de vierde set, maar verloor met 3-1. Mooi spel, maar zonder echt resultaat, al werd tegen België knap gewonnen. Het is vooralsnog het lot van een ploeg die langzaam ruikt aan een hoger niveau.

Houd het geloof dat er wedstrijden met één of twee ballen kunnen worden veranderd, prent de sinds mei aangetreden bondscoach Roberto Piazza zijn volleyballers in. Begin te beseffen dat je niet heel ver van de absolute top af zit.

Zijn dat geen clichés in de volleybalwereld? Abdelaziz: “Tuurlijk weten we dat. Maar we spelen niet zo veel wedstrijden op dat niveau. Dat moeten we leren. Het hoofd erbij houden in plaats van te graag willen. Dat zie je bij Amerikanen. Zij worden niet zo snel bang. Wat dat betreft waren de overwinningen op het WK goed. Je traint er zo hard voor en dat je het goed doet, wordt dan eens bevestigd.”

Overleven staat voorop

Maar op het EK gelden al die fijne gevoelens niet. Daar moet eerst de poule worden overleefd, met Montenegro, Oekraïne, Polen, Estland en Tsjechië als tegenstanders. Na de achtste finales gaat het toernooi verder in Slovenië en Frankrijk. Vooral de wedstrijd tegen de Polen is bijzonder: zij zijn wereldkampioen. Abdelaziz: “Dat is misschien wel onze makkelijkste wedstrijd. Als die goed gaat, is het meegenomen. De andere landen zie ik als gelijk. En tegen die landen moeten wij als Amerika zijn. Dat is het eerste doel. Daarna kunnen we weleens naar boven kijken.”

Sluimerend op de achtergrond speelt mee dat resultaat op het EK een plek op het laatste kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen, in januari, veilig stelt. Daarvoor moet Nederland bij de beste acht landen op de Europese ranglijst staan. Nu staan de Lange Mannen negende, maar drie teams die zich al hebben gekwalificeerd vallen weg. Abdelaziz: “Met dat toernooi ben ik echt nog niet bezig. Eerst dit, dan ga ik weer naar mijn club in Italië. Pas in januari, als het moet, zien we dat dan wel weer.”

Dan wordt Abdelaziz weggeroepen. Die ene groepsfoto moet nog worden genomen. Dit keer is iedereen erbij.

