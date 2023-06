Nimir Abdelaziz (31) droomt met de Lange Mannen van Oranje van de Spelen: ‘Dat is reëel’

Van zenuwen heeft hij geen last. Nooit eigenlijk. Nimir Abdelaziz loopt grappen makend rond op de persconferentie voorafgaand aan de Nations League in Rotterdam. Witte sokken hoog opgetrokken over zijn lange slanke benen, z’n getatoeëerde onderarmen losjes over elkaar gevouwen. Dinsdag trappen de Oranjemannen in Ahoy af met een wedstrijd tegen China. In de dagen daarna verschijnen Polen (de mondiale nummer één), Iran en Servië aan de andere kant van het net.

Abdelaziz, de 2.01 meter lange diagonaal van het Nederlandse team, is een puntenmachine. Bondscoach Roberto Piazza noemt hem één van de twee beste diagonaalspelers ter wereld. Na de eerste reeks wedstrijden is hij de op één na beste aanvaller van de Nations League. En in 2021 sloeg hij het record aantal punten in één wedstrijd bij elkaar: 43. In zijn wapenarsenaal heeft hij een service die 130 kilometer per uur aantikt. YouTube staat vol compilatiefilmpjes van het ‘Monster van de verticale sprong’ – hij komt meer dan drieënhalve meter hoog.

Of Abdelaziz, die in het Gelderse Haaften is opgegroeid als zoon van een vader uit Tsjaad en een Nederlandse moeder, er klaar voor is? “Helemaal fit zou ik het niet noemen, maar goed genoeg”, zegt hij lachend. “Het gaat niet meer zo makkelijk als toen ik twintig was.”

De jarenlange combinatie van twee competities – bij de club en het nationale team – begint aan hem te vreten. Na een half jaar bij het Turkse Halkbank Ankara had hij vijf dagen vrij voordat het Nederlands team de voorbereidingen op de Nations League startte. “Als ik geluk heb, ben ik van de zomer tien dagen vrij. Voor de rest… Altijd bezig.” In Nederland is hij weinig.

Ongebruikelijke overgang

Het leven als volleybalprof is wel routine geworden, net als punten scoren. “Niet dat het normaal is, maar ik heb inmiddels alweer zoveel ballen geslagen.” Abdelaziz switchte pas in 2016 van positie. Van spelverdeler werd hij diagonaal, een ongebruikelijke overgang. Die positie past beter bij hem. “Als spelverdeler ben je dienend, moet je aanvallers in stelling brengen. Ik maak liever zelf het punt”, grijnst hij. “Ik weet vaak meteen of het een punt wordt of niet.”

Abdelaziz is ontspannen. “Je moet het ook niet groter maken dan het is. Uiteindelijk is het een spel met een bal. Dat relativeringsvermogen werkt voor mij.”

Voor z’n jongere ploeggenoten is dat anders. Een deel van het ‘vriendenteam’ van zijn lichting is inmiddels gestopt. De aanvulling bestaat uit spelers die algauw een jaar of tien jonger zijn. “Er is wel een beetje een generatiekloof, al lijk ik heel oud als ik dat zeg”, lacht Abdelaziz. Sommigen hadden voorafgaand aan het toernooi nog nooit buiten Nederland gespeeld. “Ze speelden voor het eerst tegen spelers die ze alleen van internet kennen.” Het team is gemiddeld tien jaar jonger dan bijvoorbeeld het sterrenteam van de Verenigde Staten, waar ze vorige week in Ottawa nog met 3-0 van verloren. “Die gasten zijn allemaal samen begonnen. Ze zijn heel ervaren, dat is bij ons minder.”

Olympisch goud

Het mannenvolleybal zit na jarenlange afwezigheid bij de mondiale top weer in de lift, hoewel het hier een relatief kleine sport blijft. De Nevobo telt 103 duizend leden en is daarmee qua grootte de tiende sportbond van Nederland. Maar het aantal verenigingen en leden daalt gestaag. Ten opzichte van 2017 volleyballen er 15.000 mensen minder. Elders in de wereld is de sport vaak groter en heeft die meer impact, heeft Abdelaziz ondervonden. “Ik heb bijna nooit dat iemand in Nederland zegt, ‘dat is Nimir’.” In het Italiaanse Modena, waar hij een tijd speelde, was dat wel anders.

Een groot deel van het team was nog niet geboren toen Nederland in 1996 olympisch goud haalde. Voor het eerst sinds Athene in 2004 is er nu weer een serieuze kans dat de Lange Mannen zich plaatsen voor de Spelen. Een plek bij de eerste twaalf op de wereldranglijst zou voldoende moeten zijn, momenteel staat Nederland twaalfde. “Plaatsing is reëel”, zegt Abdelaziz overtuigd. “Als we nu de tijd stopzetten zitten we er in principe bij.” Dat maakte hij sinds zijn toetreding tot het nationale team in 2011 niet eerder mee. “Wordt het makkelijk? Absoluut niet.” Spanning voor olympische plaatsing voelt Abdelaziz niet. “Maar je bent er wel mee bezig. Je weet dat elke wedstrijd net die ene cruciale kan zijn die je op het einde helpt. Elke wedstrijd telt.”

Een ticket voor de Spelen in Parijs zou voor hem de kers op de taart zijn. Daarna wil Abdelaziz het rustiger aan gaan doen. Minder spelen voor Oranje. “Wat ik dan met mijn tijd ga doen? Eerst even helemaal niks.”

Volleybalsters zetten Bulgarije overtuigend opzij De volleybalsters van Oranje hebben hun betere vorm in de Nations League ook tegen Bulgarije getoond. De jonge ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg zondag de mondiale nummer 16 overtuigend met 26-24 25-17 25-17. Nederland staat zelf dertiende. De plek op de wereldranglijst is belangrijk voor plaatsing voor de Spelen van volgend jaar. In de eerste set kreeg Nederland nog drie setpunten tegen, maar in de twee volgende sets liet Oranje Bulgarije niet zo ver komen. Jolien Knollema was topscorer aan de kant van Nederland met 11 punten. Zaterdag verloor de ploeg van de Duitser Koslowski ondanks een wedstrijdpunt net aan van topland Italië. Tegen Polen boekte Oranje vrijdag de eerste zege in de Nations League van dit jaar na vijf nederlagen. Later deze maand zetten de Nederlandse volleybalsters het toernooi voort in de Thaise hoofdstad Bangkok. (ANP)

