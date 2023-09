Nieuwe test in Ierland moet uitwijzen of het zelfvertrouwen echt terug is bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman stapt zaterdag in het vliegtuig met eindbestemming Dublin, wetend dat zijn hoofd niet op het hakblok ligt. “In mijn buik voelde ik wel dat dit goed moest gaan en dat dat anders klaar zou staan”, zei hij donderdagavond met een grote glimlach.

Na de 3-0 overwinning op Griekenland is Oranje weer kansrijk in de race voor EK-kwalificatie en heeft Koeman weer ademruimte. Nu volgt nadenken: was de rigoureuze omzetting die ten grondslag ligt aan de bevrijdende overwinning een eenmalige tovertruc? Of zit die zondag opnieuw in de hoge hoed, als Oranje aantreedt tegen de Ieren?

Veel wees op dat laatste, zoals het maakproces dat Koeman na de wedstrijd openbaarde. Na het lamlendige echec in juni, in de troostfinale van de Nations League tegen Italië (3-2 verlies), stelde Koeman zijn vakantie nog even uit. Hij belde direct daarna al een aantal spelers om zijn gedachten voor september te toetsen. Koeman sprak ook met stafleden en directeur topvoetbal bij de KNVB Nigel de Jong. Hoe keken zij naar terugschakelen van een aanvallend 4-3-3 op een verdedigender variant? Koeman: “Ze begrepen het wel.” Louis van Gaal deed dat afgelopen winter op het WK in Qatar, en reikte tot een strafschoppenserie in de kwartfinale.

Een ander teken dat de omzetting blijvend is, was een opzienbarende bekentenis na afloop. Had Koeman zich bij zijn terugkeer als bondscoach vergist in de (aanvallende) kwaliteiten van het Nederlands elftal, zoals Van Gaal dat gebrek wel direct zag? “Misschien wel. Ik dacht misschien dat aanvallend spelen ook met deze groep kon, alleen heb ik dat niet teruggezien. Dan kun je twee dingen doen: lekker zo doorgaan, of aanpassen. De spijt die je later zou krijgen als je dat niet deed, zou vele malen groter zijn dan het risico dat je nam. Het lijkt me niet handig om nu elke wedstrijd iets anders te doen.”

Koeman gaf toe wel degelijk gegokt te hebben

Door de omzetting is bij de spelers bovendien het zelfvertrouwen enigszins terug. Kansloos verlies tegen Frankrijk (4-0) en een benepen winst tegen voetbaldwerg Gibraltar (3-0) hadden dat ondergraven. In de stem van Virgil van Dijk weerklonk opluchting, ook bij de vraag hoeveel waarde een overwinning op de nummer vijftig van de wereld vertegenwoordigt. “Heel veel waarde”, zei de aanvoerder ferm. “We moesten winnen. Zo’n reactie is niet eenvoudig na de periode in juni.”

Koeman zelf voelde voor de wedstrijd tegen Griekenland zenuwen in zijn buik. Falen was geen optie. De terugschakeling naar drie in plaats van twee centrale verdedigers met twee ‘wingbacks’ was pragmatisch ingegeven. “Zoals ik wel vaker in mijn trainerscarrière niet heb geschroomd af te wijken van de Hollandse huisstijl als dat nodig was.” Tegelijkertijd gaf Koeman wel degelijk een gok toe, hoewel hij volgens zichzelf gokken uitstekend kan.

Maar Nederland stond in de afgestofte formatie veel beter, zag Van Dijk. Het was ‘veel meer solide’. Linksback Daley Blind, die in dit systeem weer opleefde, beaamde dat. De afstemming en duidelijkheid in dit systeem gaf volgens hem de doorslag ‘in dit soort wedstrijden’. In de afgelopen wedstrijden kreeg het aanvallende Oranje veel tegengoals, nu werd de nul gehouden. Van Dijk: “Dat is iets wat we graag wilden.” Nederland heeft volgens hem weer laten zien dat het moeilijk te kloppen is.

Mannen kussen elkaar uit euforie

Zo heeft Oranje het negatieve sentiment, opgebouwd in die eerste vier belabberde wedstrijden onder Koeman, minimaal drie dagen kunnen keren. Tekenend beeld: vlak voor tijd tegen Griekenland probeert een man op de tribune uit pure euforie zijn tegenstribbelende buurman te zoenen, met succes. Alsof een ticket voor het eindtoernooi in Duitsland volgend jaar al binnen is.

Maar zondag wachten Nederland andere sferen dan de oranje vlaggetjes in het vertrouwde Philips-stadion: het kolkende Aviva-stadion in Dublin met 50.000 Ierse fans. Een slijtageslag ligt op de loer tegen de fysiek krachtige Ieren, die in Parijs met 2-0 van Frankrijk verloren. Kan Oranje, de ploeg die van Koeman het verwijt kreeg te lief te zijn, zich daartegen wapenen? “Je moet het meer willen dan de tegenstander, duels winnen. Daar begint het mee”, zei Van Dijk. “Wil je je kwalificeren, dan moet je daar alles voor over hebben.”

Dus kan Nederland zich niet blindstaren op de zege op Griekenland. Marten de Roon maakte weliswaar de openingstreffer, maar viel bij zijn terugkeer in de basis ook op door veel onnodig balverlies. Oranje scoorde drie keer, maar speelde in feite alleen het laatste kwartier van de eerste helft echt sterk. Het middenveld ondervond moeite de soms stilstaande aanval te bereiken. Met te weinig beweging is de Oranje-aanval prooi voor de Ierse vijfmansverdediging.

De eerste twee van de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, volgende zomer. Nummer twee is nu Nederland. Oranje heeft drie punten voorsprong op nummer vier Ierland. “Thuis is alles anders”, waarschuwde bondscoach Stephen Kenny van Ierland alvast in The Irish Times. Wel missen de Ieren hun gevaarlijkste man: spits Evan Ferguson is geblesseerd. Zonder hem is het voor The Boys in Green tegen Oranje alles of niets om zicht te houden op kwalificatie. Dan is het aan hen om goed te gokken.

Joey Veerman mist vrijdagtraining Oranje na geboorte zoon Frenkie Joey Veerman heeft vrijdag niet meegedaan aan de training van het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV is in de nacht van donderdag op vrijdag vader geworden. Zijn zoontje heet Frenkie. Veerman viel donderdag in de door Oranje met 3-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland in de 77ste minuut in, uitgerekend voor Frenkie de Jong. De Volendammer kreeg na het duel te horen dat zijn vriendin op het punt van bevallen stond. Het is de bedoeling dat Veerman zaterdag weer bij het Nederlands elftal aansluit. De selectie vliegt aan het einde van de ochtend naar Dublin, waar Ierland zondag de volgende tegenstander in de EK-kwalificatiereeks is.

