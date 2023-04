Nieuwe technische leiding van Ajax krijgt vorm

Met de aanstelling van Jan van Halst, de aanstaande benoeming van Sven Mislintat lijkt de komst van Peter Bosz als nieuwe trainer van Ajax ook een kwestie van tijd.

De verwachting is dat Mislintat op korte termijn als technisch directeur van Ajax wordt aangesteld. Hij en Bosz kennen elkaar. De 50-jarige Duitser was bij Borussia Dortmund hoofd scouting toen de Nederlander daar trainer was. Afgelopen najaar werkte Mislintat nog bij VfB Stuttgart en polste in die hoedanigheid Bosz voor een overstap naar de club in Zuid-Duitsland.

Nu lijkt het tot een hereniging in Amsterdam te komen, al ontkende Bosz zondagavond bij Studio Voetbal dat hij al is gepolst. Een week eerder zei hij in het Ziggo-programma Rondo dat hij zou gaan praten met Ajax als ze zouden bellen. Eerder zei Bosz nee tegen FC Twente; die club is nu dichtbij een akkoord met RKC-trainer Joseph Oosting.

Bosz, die sinds zijn ontslag vorig jaar bij Olympique Lyon zonder club zit, werkte van 2016 tot 2017 ook al bij Ajax. Met zeer aanvallend voetbal maakte de club destijds vooral internationaal furore; het bereikte de Europa League-finale die van Manchester United werd verloren. Nationaal bleef het Ajax van Bosz in de titelstrijd op één punt van Feyenoord steken. Mede door interne spanningen, ook in de technische staf, vertrok Bosz in 2017 naar Dortmund. Daar had Mislintat een naam opgebouwd als herkenner van talent. Onder meer Lewandowski, Hummels, Aubameyang en Dembélé worden als ontdekkingen aan hem toegeschreven.

Met Mislintat zou Ajax na veertien maanden eindelijk een opvolger krijgen van de wegens grensoverschrijdend gedrag vertrokken Marc Overmars. Afgelopen week werd al bekend dat oud-speler Jan van Halst technische zaken gaat doen in de raad van commissarissen. Die functie was al vacant sinds het vertrek van Danny Blind in 2021.

Tijdelijk trainer John Heitinga gaf vorige week uiting aan zijn frustratie over het technisch ‘vacuüm’. Hij eiste snel duidelijkheid, ook voor hemzelf. “Ik denk dat er achter de schermen hard gewerkt wordt en er zullen ook heel snel gesprekken met mij gevoerd gaan worden. Dat gevoel heb ik”, zei hij zondag bij ESPN.

Heitinga had een goede week met Ajax. In de Johan Cruijff Arena won zijn ploeg op eerste paasdag met 4-0 van Fortuna Sittard, onder meer door twee goals van uitblinker Steven Berghuis. Vier dagen eerder dwong Ajax via Feyenoord (1-2) al een plek in de finale van de beker af. PSV is daarin op 30 april de tegenstander. De Eindhovenaren, die zaterdag met 4-0 wonnen van Excelsior, blijven ook met Ajax strijden om plek twee in de eredivisie. Beide hebben nu 59 punten. De tweede plaats geeft na 34 wedstrijden recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. Zondag 23 april is PSV-Ajax in Eindhoven.

