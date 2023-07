Nieuwe ster Linda Caicedo (18) zakt twee keer in elkaar, door ‘stress en vermoeidheid’

De Colombiaanse Linda Caicedo (18) is een inspiratiebron op het WK, om haar spel en omdat ze kanker overwon. Maar er zijn ook zorgen over haar gezondheid.

Linda Caicedo is voorlopig de meest besproken speelster van het WK voetbal in Nieuw-Zeeland en Australië. Ze excelleerde en scoorde in beide wedstrijden van Colombia. Vooral haar doelpunt tegen Duitsland, afgelopen zondag, verraadde haar pure klasse.

Ze lijkt alles te hebben om uit te groeien tot de nieuwe ster van het internationale vrouwenvoetbal. Caicedo is jong, snel, technisch begaafd, doelgericht en speelt met veel toewijding. Bovendien wordt ze door velen gezien als een symbool van hoop en als een inspiratiebron.

Toen Caicedo vijftien was, werd bij haar eierstokkanker vastgesteld. Ze onderging een operatie waarbij de tumor werd verwijderd. Ook kreeg ze gedurende zes maanden chemotherapie. Volgens haar moeder was de lockdown vanwege corona de redding in die periode: er werd nergens gevoetbald. “Dat hielp haar. Als er steeds wedstrijden waren geweest, weet ik niet hoe ze dat zou hebben beleefd”, zei moeder Herlinda bij NBC News.

Real Madrid

Caicedo keerde terug op het veld van haar club Deportivo Cali. Vorig jaar bereikte Colombia vooral dankzij haar de finale van het WK voor meiden tot zeventien jaar; ze werd topscorer van dat evenement. Op de Copa America, ook in 2022, werd ze gekozen tot speelster van het toernooi. Sinds februari maakt ze voor Real Madrid furore in de Primera Division.

Op het WK maakt ze haar snel gegroeide status waar, maar haar prestaties worden overschaduwd door zorgen over haar gezondheid. Voor de wedstrijd tegen Duitsland was het nog de vraag of ze wel kon spelen. Caicedo was op de training vorige week donderdag plotseling in elkaar gezakt. Het Colombiaanse sportmedium Dsport legde op camera vast hoe ze in looppas plots vertraagde en door haar benen zakte. Minutenlang werd ze behandeld door de medische staf. Met een ambulance werd ze daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Hartprobleem

De Colombiaanse staf bracht diezelfde avond naar buiten dat er geen reden was tot ongerustheid. Caicedo voelde zich weer goed, was de boodschap. Ze zou even flauwgevallen zijn door een combinatie van ‘stress en vermoeidheid’.

Zondag leek er inderdaad geen vuiltje aan de lucht. Caicedo speelde sterk en sloeg in de 52ste minuut toe. Ze ontving de bal in het Duitse strafschopgebied, zette de verdedigsters Svenja Huth en Sara Däbritz voor schut en krulde de bal daarna in de verre hoek. Het legde de basis voor de 2-1 zege waarmee Colombia het favoriete Duitsland ineens in een netelige situatie bracht in groep H.

Caicedo vierde na afloop het feestje ‘gewoon’ mee, maar had in de 83ste minuut opnieuw voor bange momenten gezorgd. Ze was weer onwel geworden en lag enige tijd op haar buik in het gras. Het stadion in Sydney, tv-kijkers en vooral de speelsters en staf van Colombia hielden hun adem in. Maar alle zorgen over een hartprobleem zijn onterecht, zei assistent-coach Angelo Marsiglia na de wedstrijd. “Ze was natuurlijk erg moe. Ze had een licht verhoogde hartslag maar dat was geen probleem.” Caicedo werd pas in blessuretijd gewisseld omdat ze volgens Marsiglia ‘uitgeput’ was.

De gezondheid en het welzijn van de speelsters tijdens het WK is een zaak van de medische staf van elk deelnemend land zelf. Wereldbond FIFA heeft wel een eigen team van artsen om advies te geven, maar de sportartsen van de landenteams zijn autonoom in hun handelen.

