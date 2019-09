Nieuwe sprintkoning Christian Coleman moet nog wat aan zijn imago werken

De nieuwe sprintkoning is er een met een troebel imago. Christian Coleman, de 23-jarige Amerikaan die vorige maand nog in opspraak kwam vanwege drie gemiste dopingcontroles, liep in de warme zaterdagnacht in Doha met een razendsnelle tijd naar de wereldtitel op de 100 meter, het koningsnummer van de WK.

Zijn 9,76 seconden, een persoonlijk record, was ruim sneller dan zijn concurrenten. Het was de zevende tijd ooit gelopen op de 100 meter. Zijn Amerikaanse concurrent Justin Gatlin werd tweede (9,89) Andre De Grasse (9,90) uit Canada derde. Het was voor Coleman de eerste wereldtitel in de open lucht. Twee jaar geleden werd hij nog tweede achter Gatlin. Hij was al wel wereldkampioen op de 60 meter indoor.

Met zijn tijd liet Coleman zien dat hij in voetsporen van Usain Bolt zou kunnen treden als sprintkoning voor de komende jaren. Drie gemiste dopingtests zorgen wel voor een smet op het blazoen van de Amerikaan. Lang was namelijk onduidelijk of hij wel kon starten in Doha.

De drie keer dat dopingcontroleurs hem tevergeefs wilden controleren, vielen namelijk binnen een jaar. De regel is dat dan een strafzaak volgt. Alleen omdat er een vormfout in de regels werd gevonden waardoor niet drie maar ‘slechts’ twee gemiste tests binnen een jaar vielen, vermeed hij een procedure.

‘Ik heb geen fout gemaakt’

Nadat de zaak was ingetrokken, eiste Coleman in een door hem geplaatste video publiekelijk excuses. Hij had het gevoel dat de internationale atletiekfederatie IAAF achter een ‘big fish’ aan zat, een grote jongen. “Er is zoveel negatieve aandacht geweest, terwijl ik geen fout heb gemaakt.”

Churandy Martina wilde er op Papendal drie weken geleden weinig over zeggen. De regels waren gevolgd, dus wat zou hij kunnen zeggen? “Het zorgt wel voor vraagtekens.”

Coleman kreeg tot nu toe geen excuses. In Doha liet hij zien dat hij ondanks de onrust om hem heen de snelste sprinter is. In Doha gooide hij zijn lijf aan de finish naar voren, al was dat gezien zijn voorsprong niet nodig. “Dit laat zien dat wat er ook gebeurt, hoe ik me ook voel, ik altijd kan vechten en zorgen dat ik als eerste eindig”, zei hij na afloop in de mixed zone tegen Runnersworld.

De Nederlander Taymir Burnet, die in extremis was toegevoegd aan de startlijst, sneuvelde in de halve finale. Hij werd daarin zesde. Voor Burnet volgt nog de 200 meter, een afstand waar hij normaal gesproken beter in is.

