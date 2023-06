Nieuwe organisatie moet het wielrennen veiliger maken - en de Tour geeft het goede voorbeeld

Samenwerking komt op bestuurlijk niveau in het wielrennen niet vaak voor. Maar na jaren steggelen werken nu ploegen, organisaties, de internationale wielerunie UCI én de renners samen om de veiligheid in het wielrennen te verbeteren. Voor het eerst. Geen betere plek om dat aan te kondigen bij de start van de Tour de France, die zaterdag in Bilbao begint.

Alle partijen verbinden zich aan het zogenoemde project safeR, een afkorting van safe roadcycling (veilig wielrennen). Met het project wordt een toenemend probleem in het wielrennen eindelijk aangepakt. De afgelopen jaren nam het aantal incidenten en blessures in de wielersport toe, van 150 in 2018 tot 245 in 2022 – en dit jaar is er al een toename te zien van 24 procent ten opzichte van vorig jaar.

Wakker geschrokken door crash Jakobsen-Groenewegen

De dood van de Zwitser Gino Mäder, die twee weken geleden in de Ronde van Zwitserland met bijna honderd kilometer per uur een bocht miste en in een ravijn viel, bracht het thema veiligheid weer volop in de aandacht. Dat ongeval was niet de aanleiding voor het plan; al drie jaar wordt aan de uitvoering gewerkt. Toen schrok de wielerwereld wakker na de crash met Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen. Sindsdien zijn met name de ploegen Jumbo-Visma en Ineos op de kar gesprongen, met hulp van de UCI.

De bedoeling is om vanuit de onafhankelijke stichting aanbevelingen te doen die de veiligheid van in eerste instantie een paar grote races bevorderen, zegt Jaap van Hulten, namens Jumbo-Visma betrokken. Bij elke wedstrijd is iemand aan de beurt om de beelden te bekijken en direct na afloop conclusies te trekken. Er is een brede database waarin zoveel mogelijk gegevens over crashes en gevaarlijke momenten worden bijgehouden.

Gele en rode kaarten

Een paar van de beoogde aanbevelingen: professionele controleurs lopen vooraf de parcoursen na op veiligheid, liefst maanden voor een wedstrijd. Er moet veel scherper worden opgetreden tegen renners die zich, bijvoorbeeld, in een massasprint gevaarlijk gedragen. En er wordt gesproken over een systeem met gele en rode kaarten voor renners of voor organisatoren.

Maar, zo klonk het ook in Bilbao vrijdag: het gaat tevens om gedragsverandering. Zo was er een veiligheidsrapport van zeventig pagina’s bij een wedstrijd in Vlaanderen, maar uiteindelijk bleek dat bijna geen renner dat boekwerk had opengeslagen. Daarom is het project er een van de lange adem.

Op dit moment bestaat SafeR nog niet en is het slechts een idee. Vanaf 1 januari moet de stichting bestaan. Een verdeelsleutel voor de financiering moet nog worden vastgesteld.

Meer waarschuwingsborden

Voor deze Tour de France zijn er dan ook niet meteen grote veranderingen doorgevoerd. Wel luisterde de Tour-organisatie naar opmerkingen die woensdag in een ‘vrijblijvende’ vergadering met de safeR-groep werden gemaakt. Vooral de veiligheid in de afdalingen naar de finish in etappe 14 en 17, respectievelijk die van de Col de Joux Plane en de Col de la Loze, wordt verbeterd.

Na klachten van renners wordt op sommige plekken in die afdalingen nieuw asfalt gelegd. Renners worden door middel van geluid geattendeerd op een gevaarlijk punt. En er komen meer waarschuwingsborden. De voorzitter van de rennersvakbond, Adam Hansen, deelt videobeelden met de renners. Maar of alles dan veilig is? Tourbaas Christian Prudhomme viel terug in een standaard opvatting: “Het fietsen blijft een magnifieke én wrede sport.”

