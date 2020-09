Nieuwe maatregelen om publiek te weren in de Tour zijn slechts een verschuiving van het probleem

Marion Ducesne, 57 jaar, staat in een portiek van haar herenhuis in Lyon naar buiten te gluren. Ze is er al twee keer door de politie op gewezen dat ze daar moet blijven staan en niet 10 meter verder, aan het parcours van de Tour de France. Maar ja, ze kon de hele dag al haar deur niet uit, en nu wil ze met haar zoon en dochter de renners aan de boarding voorbij zien komen. Het is nog maar 400 meter tot de finish. Maar het mag niet van de politie, die stuurt iedereen terug naar binnen.

Zo’n 150 kilometer verderop zijn agenten ook bezig campers van de Grand Colombier te sturen. Fanatieke Tourfans hadden daar vrijdag al hun auto neergezet, om zo zeker te zijn van een goede plek. Maar ook zij worden weggestuurd. Dat pikken ze niet, zo blijkt uit video’s. Het Franse volkslied klinkt als ze opkomen voor hun rechten: ze willen de koers zien. Toch is ook daar de politie onverbiddelijk. Iedereen moet de berg af.

Geen bezoekers bij de finish, en ook niet op de hoge bergen. Het is sinds dit weekend het nieuwe beeld voor de komende dagen in de Tour, vooral omdat in Frankrijk het aantal coronabesmettingen snel oploopt. Zaterdag werden voor het eerst meer dan tienduizend besmettingen in één dag gemeld. In gebieden waar nu Franse codes rood gelden, wordt daarom geprobeerd het publiek zoveel mogelijk van de Tour weg te houden.

Overwinning in je eentje

Niet de Tourorganisatie, maar de lokale autoriteiten voegen zich naar de eisen van het Élysée. Net als in Nederland wil de Franse overheid vooral dat lokaal maatregelen worden genomen. De verantwoordelijkheid voor handhaving ligt bij de regionale prefect. Die van l’Ain besloot vrijdag op eigen initiatief al dat op de Grand Colombier geen mensen mochten komen. In Lyon werd geëxperimenteerd met een afgesloten finish op 400 meter voor en 300 meter na de eindstreep.

In Lyon merkt Søren Kragh Andersen dat het stiller wordt, als hij zaterdag in zijn eentje vooruit is. De laatste bocht op 2 kilometer voor de finish voelde nog als een Frans feest, maar op de finishlijn is het stil. Er is geen publiek, er is geen geluid. Alleen het zoeven van eerst twee, en dan tientallen wielen is te horen. Kragh Andersen: “Ik moest de overwinning in mijn eentje vieren.”

Op de Grand Colombier zijn het zondag alleen de politieagenten die toekijken als Tom Dumoulin op kop omhoog rijdt, en een verdwaalde wandelaar. Aan de finish maken alleen de genodigden geluid. De grote barbecues die er normaal zouden zijn, vinden niet plaats.

Verschuiven van het probleem

Werken de maatregelen dan? Dat niet. Het is alleen het verschuiven van het probleem. De mensen in het Vip-dorp konden zaterdag doen en laten wat ze wilden, waardoor tientallen mensen juist wel over hekken konden leunen. Het overige publiek verspreidde zich als water naar die plekken waar het toegestaan was. Elk kiertje werd benut. Het hielp ook niet dat juist op die 450 meter voor de finish een oversteekplaats was gemaakt. Het stond er bij de aankomst drie rijen dik.

De Grand Colombier bleef zondag leeg, al mocht aan de eerste kilometer nog publiek staan. Dat lieten de grootste fans zich geen twee keer zeggen. Mensen in gele en rode onesies dansten er in 30 graden urenlang. Opvallend was bovendien dat op de eerste beklimming van de dag, de Montée de la Selle de Fromentel, wel publiek stond. De top van die klim ligt 2 kilometer van de top van de Grand Colombier af.

Maandag, tijdens de rustdag, zijn beperkingen uiteraard niet nodig. Dinsdag is het publiek niet welkom bij de finish. Daarna verlaat de Tour de ‘rode gebieden’. Daar kan mogelijk wel weer publiek worden toegelaten. De autoriteiten in de Vogezen hebben al plannen klaarliggen om zaterdag bij de tijdrit op Planche des Belles Filles ook het publiek beperkingen op te leggen. Als de Tour het haalt, want vandaag staat weer een nieuwe Covid-testronde gepland.

