Nieuwe bondscoach Andries Jonker ziet dat voetbalsters Oranje pas op de plaats hebben gemaakt

Hij erkent dat het lang geleden is dat hij heeft gewerkt met volwassen speelsters, maar Andries Jonker heeft altijd affiniteit gehouden met het vrouwenvoetbal. Als aandachtig toeschouwer van het EK zag de nieuwe bondscoach dat Nederland internationaal pas op de plaats heeft moeten maken. Zijn doel voor de komende drie jaar is dat Nederland structureel deel uitmaakt van de top tien van de Fifa-ranglijst.

Daarvoor is het nodig, zo zei hij woensdag bij zijn presentatie in Zeist, dat Nederland altijd aanwezig moet zijn op de grote toernooien en steevast minimaal tot de kwartfinales moet reiken. In die context staat Jonker al direct voor een fikse uitdaging. Nederland is namelijk nog altijd niet zeker van deelname aan het WK van 2023. Op 6 september speelt Nederland in Utrecht in de afsluitende kwalificatieronde tegen IJsland, dat minder verliespunten heeft dan de vice-wereldkampioen.

Dringen

Thuis op de bank zag Jonker (59) dat het dringen is in Europa en dat Nederland terrein aan het verliezen is. Hij vond dat Spanje, Duitsland, Engeland en Frankrijk er beter uitzagen dan de in Engeland onttroonde Europees kampioen. En hij zag ook dat landen als België, Zwitserland, Italië en Oostenrijk dichterbij waren gekomen. Tel daarbij op de kracht van niet-Europese landen als de VS, Japan, Australië, Canada en Brazilië en dan wordt het voor Nederland nog een klus om zich in de mondiale top tien te handhaven. Na het teleurstellende EK zakte Nederland naar de zesde plaats.

“Er is werk aan de winkel”, erkende Jonker, die vorig jaar al door de KNVB was benaderd om Sarina Wiegman op te volgen. Hij hield destijds de boot af omdat hij zijn club Telstar niet in de steek wilde laten en nog elke dag op het veld wilde staan. Jonker ontkende dat hij de stap niet durfde te nemen omdat het afbreukrisico te groot was om in de voetsporen te treden van de succesvolle Wiegman. Nu de KNVB na een ‘snelkookpanevaluatie’ van het EK weer bij hem aanklopte, zei hij direct ja. De uitdaging om een WK te spelen trok hem meer dan opnieuw zes dagen in de week een ploeg te trainen.

Interim-bondscoach in 2001

Maar liefst 21 jaar geleden, van maart tot juni 2001, mocht Jonker zich zeven oefenwedstrijden interim-bondscoach van de voetbalvrouwen noemen. Het was de tijd dat het vrouwenvoetbal in Nederland, zowel nationaal als internationaal, weinig voorstelde. De duels werden voor een handjevol toeschouwers afgewerkt op Sportpark De Pas in Elst en op Sportpark De Schutlanden in Hoogeveen. De internationals van destijds waren vrijwel allemaal lid van amateurclubs. Zo speelde Sarina Wiegman, ja die, bij Ter Leede.

Ook trainde Jonker vijf jaar op regionaal niveau jonge meisjes en de onder-16 van de KNVB. Wat hij zich met meest van die tijd herinnert was dat de meisjes en vrouwen met wie hij werkte een enorme toewijding aan de dag legden. “Daar brachten ze zelfs geld voor mee en staken er veel tijd in. De motivatie was ongekend. Ik ben heel nieuwsgierig of dat nog zo is.” Jonker omschreef zichzelf als een ‘directe coach’. “Ik zeg wat ik zie en wat ik vind en ik hoop dat deze vrouwen ermee om kunnen gaan.”

‘Goed op de hoogte’

De decennia daarna trok Jonker de wijde wereld van het mannenvoetbal in. Hij assisteerde Louis van Gaal bij Barcelona en Bayern München, werkte bij de opleiding van Arsenal en coachte VfL Wolfsburg. Maar hij bleef altijd betrokken bij de top van het vrouwenvoetbal. Hij gaf in de VS clinics aan speelsters en coaches, bekeek alle wedstrijden van Nederland en had regelmatig contact met Wiegman. “In algemene zin ben ik goed op de hoogte.” Na zijn aanstelling appte Jonker ook met Van Gaal, van wie hij nu weer een naaste collega is in Zeist. Van Gaal als bondscoach van de mannen, hij van de vrouwen.

Jonker vertelde dat het wat hem betrof weinig zin had om tot in detail uit te zoeken wat er in het afgelopen jaar was misgegaan onder zijn ontslagen voorganger Mark Parsons. “We vinden met z’n allen dat we beter kunnen”, zei Jonker die wel zijn licht opstak bij Lieke Martens, Vivianne Miedema en Sherida Spitse. “We moeten proberen het maximale uit de groep te halen, linksom of rechtsom. Kijken wat ze willen en wat ze kunnen. Hoe het eruit gaat zien weet ik nog niet.”

Lieke Martens ontbreekt in selectie Maandag staat Jonker voor het eerst voor de groep, als 26 speelsters zich in Zeist melden voor de voorbereiding op het oefenduel met Schotland (vrijdag 2 april in Zwolle) en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland, op dinsdag 6 april in Utrecht. Lieke Martens is voor beide wedstrijden niet beschikbaar. De aanvaller van Paris Saint-Germain is nog niet volledig hersteld van de voetblessure die zij tijdens het EK opliep. Jonker heeft een plek in de selectie ingeruimd voor Shanice van de Sanden, die door Parsons werd gepasseerd voor het EK. Lize Kop, de keeper van Ajax, is na een jaar blessureleed terug bij de ploeg. Jonker: “Iedereen begint op nul”.

