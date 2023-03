Nieuw tijdperk onder Koeman begint grijs en zorgelijk: geen Frenkie de Jong

In zijn eerste periode als bondscoach was hij twee jaar gewend dat de zon scheen als iedereen weer naar Zeist kwam, zei Ronald Koeman maandag. “En iedereen was blij en vrolijk.” Dat zijn tweede tijdperk bij Oranje begon met een training op de KNVB Campus in grijs en druilerig weer was geen ramp. Erger was de afmelding van Frenkie de Jong, enkele uren eerder.

Mede daardoor is het voor Koeman nu al geen ideale start. De aanloop naar de eerste interlands onder zijn leiding tegen Frankrijk (vrijdag in Parijs) en Gibraltar (de maandag daarop in de Kuip) werd al gekenmerkt door de afzeggingen van de spitsen Luuk de Jong en Vincent Janssen en andere blessures. Behalve Frenkie de Jong meldde ook Steven Bergwijn zich maandag af. Eerder was al duidelijk dat de doelmannen Andries Noppert en Justin Bijlow vanwege kwetsuren niet beschikbaar waren. Denzel Dumfries is vrijdag tegen de verliezend WK-finalist in Stade de France geschorst.

De blessure van De Jong noemde Koeman, daags voor zijn zestigste verjaardag, ‘een streep door de rekening’. De Jong is al jaren de architect van het spel van Oranje. “Frenkie heeft een aantal eigenschappen die niet veel spelers hebben.” De Jong speelde zondagavond nog een El Clasico ‘om in te lijsten’, zoals sportkrant AS schreef; Barcelona won met 3-1 van Real Madrid. Koeman: “Het is gebeurd in de laatste tien seconden.” Een mri-scan bracht een beschadiging in het bovenbeen aan het licht.

Wieffer voor de leeuwen gooien

En wat nu? Koeman liet op zijn persconferentie in Zeist weten dat hij al in zijn hoofd heeft wie de opengevallen vacature kan invullen. Mats Wieffer is een heel serieuze optie. De Twent maakte de laatste maanden furore als middenvelder van Feyenoord, ook in de Klassieker afgelopen zondag. Koeman zag die wedstrijd ook en zei ‘niet bang’ te zijn Wieffer voor de leeuwen te gooien.

“Ik heb hem geselecteerd omdat ik denk dat hij op dit niveau kan spelen. Het is volgens mij wel ook typisch Nederlands om zo’n jonge speler gewoon meteen te brengen. Ik heb hem gescout, heb naar wedstrijden gekeken en gelet op hoe hij met alles omgaat. Ik heb hemzelf ook een keer gesproken en bij zijn trainers informatie ingewonnen. Dan krijg je al te horen dat hij met twee benen op de grond staat. Dat hoor je en dat zie je aan hem.”

Koeman had maandag in hotel Woudschoten ook al een kort onderhoud met Wieffer. “Hij is geen speler die tien man voorbijgaat en de bal op een presenteerblaadje bij de spits aflevert. Maar ik zei tegen hem: ik denk dat je op termijn een nog betere Marten de Roon kunt worden. Ik weet niet of dat een compliment is, hij vond van wel. Ik bedoel ermee: hij is een teamspeler, vast aan de bal met een goede passing en hij onderschept veel ballen. Zo heb ik in het verleden ook vaak een beroep gedaan op De Roon, omdat hij met Frenkie een goed koppel vormde.”

Veerman en Malen alsnog naar Zeist

PSV’er Joey Veerman, alsnog opgeroepen door Koeman, kan ook op de plek van De Jong spelen. In de plaats van Bergwijn (knieblessure) kwam Donyell Malen naar Zeist. Koeman had hem eerder niet geselecteerd omdat hij bij Borussia Dortmund amper speelde. Zaterdag deed hij dat wel, en hij scoorde.

Goede spitsen zijn niettemin dun gezaaid, momenteel, erkende Koeman. “We hebben niet heel veel keuze. Dat kun je een probleem noemen. De selectie van Brian Brobbey geeft al aan dat je daar niet heel veel mogelijkheden hebt, want die is geen basisspeler bij Ajax. Maar iedereen denkt dat hij veel toekomst heeft, ik ken hem niet.”

Luuk de Jong en Vincent Janssen bedankten eerder voor de eer. Koeman begrijpt dat van De Jong beter dan van Janssen. “Maar het is bij mij graag en anders niet.” De afzeggers voerden onder meer de volle voetbalagenda aan als reden. Daar moest Koeman ze dan wel weer gelijk in geven. Hij sprak zich nadrukkelijk uit tegen het besluit van de Fifa vorige week om het WK van 2026 flink uit te breiden: naar 48 landen en 104 wedstrijden. “Dat is sowieso slecht voor de spelers. Het betekent dat de agenda nog voller wordt. Het toernooi wordt tien dagen langer, terwijl spelers ook nog vakantie moeten hebben. Het houdt maar niet op.”

Lees ook:

Het seizoen van Feyenoord en Ajax samengebald in die ene treffer

Eén doelpunt, de winnende 2-3, was typerend voor het seizoen van Feyenoord én dat van Ajax. De Rotterdammers schudden de aartsrivaal van zich af met historische winst in Amsterdam.