Nieuw tennistijdperk aangebroken met Alcaraz als nummer 1 van de wereld

Dat de eindzege (6-4 2-6 7-6 6-3) naar de Spaanse tennisser ging, paste in het bijzondere karakter van deze confrontatie. Alcaraz werd de jongste grandslamwinnaar sinds Rafael Nadal in 2005 op Roland Garros, en de jongste triomfator in New York sinds Pete Sampras in 1990. Alcaraz is pas 19 jaar, en heeft daarmee dezelfde leeftijd als zijn illustere voorgangers destijds. Hij is de jongste nummer één van de wereld sinds de invoering van de mondiale ranglijst in 1973 - iets wat Nadal en Sampras nooit lukte.

Als één speler symbool staat voor de next generation, is het Alcaraz. De tiener uit Murcia geldt als een wonderkind. Zijn overrompelende spel is een mix van slagkracht en acrobatiek en onderscheidt zich door een ongekende balsnelheid, verrassende tempowisselingen, creativiteit en een groot anticipatievermogen.

Een dag niet gespeeld is een dag niet geleefd

Alcaraz groeide op met een racket in zijn handen. Al op zijn derde sloeg hij de eerste ballen op de tennisclub in El Palmar, waar zijn vader een van de trainers en latere leermeester was. Hij was meteen verkocht. Vanaf dat moment gold: een dag niet gespeeld is een dag niet geleefd.

Van jongs af aan werd hij vergeleken met Rafael Nadal, een verwachtingspatroon dat hem niet verlamde maar juist aanspoorde. Op de baan is Alcaraz onverschrokken en mijdt hij risico’s niet. Sterker, onder druk weet hij vaak het beste in zichzelf naar boven te halen en een tandje bij te zetten, en lijkt hij onvermoeibaar.

Alcaraz demonstreerde zijn vrijmoedigheid en uithoudingsvermogen de afgelopen twee weken op Flushing Meadows. In de vierde ronde versloeg hij routinier Marin Cilic, de US Open-kampioen van 2014, in vijf sets. Hij werkte in de kwartfinale een wedstrijdpunt weg en won, andermaal in een marathonpartij, van generatiegenoot Jannik Sinner. De duizelingwekkende wedstrijd eindigde pas na 5 uur en 15 minuten om 2.50 uur ’s nachts. Nooit eerder was een partij op de US Open zo laat afgelopen.

Chauvinistisch publiek

In de halve finale beroofde Alcaraz de Amerikanen vervolgens van een illusie door even voor middernacht in een nieuw spektakelstuk thuisheld Frances Tiafoe in - opnieuw - vijf sets te overmeesteren; het doorgaans chauvinistische publiek vergaf het hem.

Een nieuw tijdperk lijkt aangebroken. Eerder dit jaar, in Madrid, won Alcaraz van zowel Rafael Nadal als Novak Djokovic, de veteranen die dit seizoen de drie andere hoofdprijzen pakten. Op de Australian Open en op Roland Garros zegevierde Nadal, Wimbledon werd een prooi voor Djokovic. Het was een inleidende machtsverschuiving en bleek de opmaat tot het succes dat vermoedelijk een repeterend karakter zal krijgen. Al bleef Alcaraz vooral in het nu: “Als jochie droomde ik hiervan.”

Lees ook:

Column: Frances Tiafoe, de moderne Assepoester die een vleugje hiphop naar de US Open brengt

Er gebeurt vrijdagnacht iets bijzonders in New York. Voor het eerst sinds de legende Arthur Ashe in 1972 staat een zwarte Amerikaan in de halve finale van de US Open.