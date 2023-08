Nieuw seizoen, nieuw gedrag? Geestverwanten Slot en Bosz hopen van wel

Alsof ze nog eens wilden benadrukken dat ze geestverwanten zijn, hadden Arne Slot en Peter Bosz woensdagmiddag bijna hetzelfde blauwe shirt aan. Ze zaten gebroederlijk naast elkaar achter een tafel op de KNVB Campus in Zeist, om vooruit te blikken op de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Die wedstrijd – vrijdag – tussen kampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV is de ouverture van een nieuw seizoen.

Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door wanordelijkheden: geweld en gedoe van supporters, veel gemekker en ergerniswekkend gedrag van spelers. Soms werd het één uitgelokt door het ander. Om die reden kwam de KNVB woensdagmorgen met een ‘roadmap’, die moet leiden tot ‘gastvrij en veilig voetbal’. Met allerlei instanties, van het OM tot lokale overheden en clubs, is afgesproken dat het anders en beter moet. Van trainers wordt langs de lijn ‘voorbeeldgedrag’ verwacht.

Slot noemde het ‘waardevol’ dat de KNVB nu op papier heeft gezet wat van iedereen wordt verwacht. “De voetballerij is een etalage van de rest van de maatschappij. We zijn ons bewust van die voorbeeldfunctie en dat we daarop worden aangesproken.” Bosz: “Zeer terecht, ja. Ik was afgelopen seizoen niet betrokken bij het voetbal in Nederland, maar ik heb me bij het kijken af en toe kapot geërgerd.”

Sneller kaarten bij gezeur

In Engeland werd deze week bekend dat in de Premier League dit seizoen maximaal nog twee spelers bij de scheidsrechter mogen protesteren tegen een beslissing. Elke derde speler krijgt geel. Ook in Nederland zullen scheidsrechters sneller kaarten gaan trekken bij gezeur en wangedrag, zo is al aangekondigd.

PSV-aanvoerder Luuk de Jong juicht de voornemens toe, zei hij in Zeist, al ging hij zelf vorig seizoen in de ontspoorde bekerfinale tegen Ajax ook nogal over de schreef. “Het is goed om het aan te pakken, als de scheidsrechters maar consequent zijn”, zei De Jong.

Slot en Bosz zijn trainers die de uitstraling van het product voetbal belangrijk vinden. Beiden zijn daarbij geïnspireerd door Johan Cruijff. Succes behalen en het publiek vermaken met aanvallend voetbal zijn voor hen twee kanten van dezelfde medaille. Slot verwijst vaak naar Pep Guardiola als zijn voorbeeld. Voor Bosz blijft Cruijff de grote inspiratiebron. “Maar ik kijk ook veel naar Manchester City hoor. Guardiola ís Cruijff, en als trainer misschien nog wel een betere uitvoerder”, zei Bosz.

Als gelijkgezinden hadden ze lovende woorden voor elkaar. Slot: “Ik denk dat Peter het Nederlands voetbal verblijd heeft met zijn manier van spelen. Het was geweldig om naar de wedstrijden van Ajax onder zijn leiding in Europa te kijken. Ik was toen een beginnend trainer. Als de naam Bosz valt weet je om welk type voetbal het gaat. Dat is het hoogste wat je als trainer kan bereiken.”

Geen garantie voor een aantrekkelijke pot

Bosz hoorde het glimlachend aan. Hij, 59 jaar, leerde Slot (44) kennen toen hij stage liep bij FC Zwolle in 2000. “Arne speelde daar op het middenveld. Ik wist totaal nog niet wat voor trainer ik zou gaan worden.” Bosz koos voor een Cruijffiaanse filosofie, die hij de laatste jaren ook terugziet in de teams van Slot. Bosz: “Ik heb met veel plezier naar Feyenoord gekeken. Ik vind mezelf een voetballiefhebber, maar bij sommige wedstrijden dwaal ik soms af naar mijn telefoon. Bij Feyenoord had ik dat nooit. Het boeide mij. Hoog druk zetten, de bal snel willen heroveren, de goede opbouw; onze intenties zijn hetzelfde. Het verschil tussen ons zit echt in de details.”

Een wedstrijd met twee van zulke offensieve ploegen is geen garantie voor een aantrekkelijke pot, vrijdagavond, verzekerde Slot. “Het levert vaak juist veel balverlies op.” Zondag tegen Benfica was dat ook het geval. Slot uitte in die oefenwedstrijd een paar keer zijn irritatie, ook over de arbitrage.

Is dat nu verleden tijd? “Ik voel me zeker verantwoordelijk, maar ik ga niet zeggen dat ik geen fouten meer maak, in het heetst van de strijd. Als je zo nauwkeurig bewust bezig bent met het spel kan een beslissing van de scheidsrechter tot ontevredenheid leiden. Ik kan niet beloven dat ik nooit meer richting een vierde official protesteer.” Bosz: “Het moet ook niet te steriel worden, dat je helemaal niks meer tegen een scheidsrechter mag zeggen. Het gaat om respect. Daar zal ik zeker op letten.”

Feyenoord en PSV nog druk op transfermarkt De traditionele wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal wordt vrijdagavond (20.00 uur) al gespeeld, omdat PSV dinsdag een belangrijke wedstrijd in de voorronden van de Champions League moet spelen. Sturm Graz is dan in Eindhoven de tegenstander. Trainer Peter Bosz zei woensdag een heel goede indruk van zijn ploeg te hebben overgehouden aan de voorbereiding. Naast de nieuwkomers Noa Lang en Ricardo Pepi is hij heel tevreden over de 18-jarige aanvaller Isaac Babadi uit eigen jeugd. PSV wil nog twee of drie spelers aantrekken. Ibrahim Sangaré zal vermoedelijk nog vertrekken. Bij Feyenoord is de komst van Ayase Ueda nagenoeg rond. De Japanse spits (24) komt over van Cercle Brugge. Feyenoord hoopt ook nog op de komst van Luka Ivanusec, de linksbuiten van Dinamo Zagreb. Eerder kwamen al Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki, Thomas Beelen, Thomas van den Belt en Yankuba Minteh. Slot: “We staan er een stuk beter voor dan vorig jaar om deze tijd. Maar we zijn met Idrissi, Szymanski, Danilo en Kökçü ook wel belangrijke spelers verloren. Daarnaast is Trauner ook nog op de weg terug.”

