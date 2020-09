Niet Primoz Roglic maar Tadej Pogacar wint de Tour de France

En toen werd alsnog alles anders. Na drie weken controle, dominantie en een uitgekiende strategie won Jumbo-Visma en met name Primoz Roglic, de Tour de France dan toch niet. Een jonge Sloveen, de man die voor zaterdag 57 seconden achter stond, reed alle Nederlandse verwachtingen aan diggelen. De winnaar van de Tour de France heet Tadej Pogacar.

Alle suspens van de Tour de France kwam neer op de laatste 5,8 kilometer van de tijdrit. Wie zou er winnen, wie kwam er op het podium, wie won de bolletjestrui? Al die vragen werden pas op het laatst in deze Tour beantwoord.

Roglic had alles onder controle in de bergen, gezamenlijk met zijn teamgenoten. Ook bij de tijdrit was hij geholpen. Het rugnummer op zijn onderrug was nog met zorg opgespeld door Tony Martin, die als voormalig wereldkampioen tijdrijden wel weet hoe je het best een rugnummer aerodynamisch kan opdoen. Langs de weg zat sportief directeur Merijn Zeeman op een geel stoeltje tussentijden door te geven. Hij mocht niet meer in de auto plaatsnemen nadat hij donderdag uit de Tour werd gezet.

Maar alles mocht niet baten. Tadej Pogacar, twee minuten eerder gestart dan Roglic, reed het eerste deel van de tijdrit 36 seconden van zijn achterstand van 57 seconden af. Daarna, richting de top van La Planche des Belles Filles, maakte hij het helemaal af.

Alles was sterk aan de tijdrit van de jonge Pogacar (maandag wordt hij 22 jaar), die als enige in staat was om Roglic in de bergen enigszins bij te houden. Ook de fietswissel, waarbij hij uiterst kalm zijn tijdritfiets tegen de ploegauto zette en geduldig wachtte tot hij weer op gang werd geduwd.

Terwijl Tom Dumoulin (tweede in de tijdrit) met een handdoek op zijn schouder toekeek en Wout van Aert (vierde) nog snel een mondkap had omgedaan, finishte Pogacar met open mond en schokkend lijf sneller dan wie dan ook. Daarna pufte hij bijna roerloos uit, zijn hoofd op zijn linkerarm, de ogen dicht.

Van Roglic was de tijdrit ook niet slecht, maar hij kon ook niks beginnen tegen zijn jongere landgenoot, die hij vooraf nog sportief met een boks succes had gewenst. Hij kon niets meer doen dan zijn best, zei hij vooraf, maar hij zakte nog naar een vijfde plaats. Bij het uitfietsen wist hij het al. Zijn Tour, de Tour van Jumbo-Visma, was verloren.

