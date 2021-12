Niet het bejubelde Ajax en geprezen Feyenoord, maar PSV is ‘winterkampioen’

Dat de ontmoeting met Go Ahead Eagles, in het verlaten Philips Stadion, op de valreep van het kerstreces een zouteloze vertoning was, zal in het collectieve geheugen van PSV snel worden verdrongen. De ploeg uit Eindhoven gaat als koploper van de eredivisie de winterstop in door de 2-0 overwinning op de promovendus uit Deventer.

Sprankelend hoefde PSV daar bepaald niet voor te spelen. De gasten uit waren gekomen om vooral te verdedigen en wijzigden na de vroege 1-0 van Philipp Mwene hun strijdplan niet. De rechtsback scoorde na negen minuten al voor de derde keer op rij in een wedstrijd voor PSV. Na 68 minuten werd het duel feitelijk beslist toen Go Ahead met tien man verder moest na een ingreep van de VAR. Waar scheidsrechter Higler geen overtreding zag in het neerhalen van Yorbe Vertessen door Joris Kramer vond de videoscheidsrechter dat wel. Tien minuten later schoot Cody Gakpo de 2-0 binnen.

‘Winterkampioen’

Daarmee heeft de eredivisie toch een verrassende ‘winterkampioen’, dik halverwege de competitie. Niet het in heel Europa zo bejubelde Ajax of het verrassende en het veelgeprezen Feyenoord maar PSV leidt de dans na achttien duels. En dat terwijl trainer Roger Schmidt veel spelers (tijdelijk) zal afhaken met blessures - donderdag kwam daar Ramalho ook nog bij - en het seizoen van PSV qua prestaties en voetbaltechnisch met horten en stoten op gang kwam.

Europees was het allemaal teleurstellend. Het misgrijpen van het Champions League-ticket in augustus was een bittere pil. Daarna werden in de Europa League net iets teveel slechte wedstrijden met een paar goede afgewisseld om in dat toernooi te overwinteren. Het vervolg in de Conference League wordt in Eindhoven als een heel schrale troost gezien.

In de eredivisie kreeg PSV harde klappen van Feyenoord (0-4), Willem II (2-1) en Ajax (5-0), maar sinds die afgang in Amsterdam is er langzaam meer lijn in het elftal gekomen. Schmidt goochelt minder met zijn opstellingen en zijn wissels. In een periode dat het veel fysieke tegenslagen kreeg, gaven reservespelers als Mauro Jr. en Doan PSV wat meer stabiliteit. Maar het lukt Schmidt vooralsnog niet zijn ploeg succesvol te laten zijn met het voetbal naar zijn visie. Die strategie, met hoge druk op de helft van de tegenstander, is momenteel vooral bij concurrent Feyenoord te zien.

Controle was prioriteit

Ook donderdagavond weigerde PSV in het mes van Go Ahead te lopen. De ploeg van Kees van Wonderen wist eerder Ajax in Amsterdam op 0-0 te houden. Controle was de eerste prioriteit van PSV en dat is een heel andere keuze dan waar Schmidt mee begon. Aanvallend goed voetballen is echter nog teveel gevraagd van PSV. Mario Götze liet opnieuw weer nauwelijks iets zien en ook Vinicius blijkt telkens weer een technisch zeer matige spits. De snelheid van Vertessen is een wapen, net als - uiteraard- die van Gakpo.

Dat PSV nu als lijstaanvoerder de winterstop ingaat, vindt Schmidt psychologisch een opsteker, al was hij bij de opwaartse prestatiecurve van de afgelopen weken steeds de eerste om de tussenstand in de eredivisie te relativeren. Zijn uitgesproken twijfels of PSV Ajax wel kon bijbenen had een achtergrond. Schmidt vindt dat de clubleiding meer moet investeren in nieuwe spelers en dus de beurs moet trekken, omdat de kloof met de rivaal uit Amsterdam anders te groot wordt. In de gesprekken die hij voert nu over contractverlenging zal dat een belangrijk punt zijn. De clubleiding wil graag verder met de Duitser maar die heeft daar geen haast mee.

De maand januari kan wel eens bepalend worden voor de toekomst van Schmidt in Eindhoven. Na een trainingskamp in Marbella volgt vanaf half januari een heel pittig blok, met Groningen-uit, Ajax-thuis, AZ-thuis en Vitesse-uit. PSV moet het daarin bovendien doen zonder Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan is opgenomen in de nationale selectie voor de Africa Cup. Ondanks de zorgen over corona gaat dat toernooi vooralsnog door in januari in Kameroen.

