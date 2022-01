Niet-gekwalificeerde wintersporters mogen alsnog naar Peking: ‘Vanwege corona van belang om compassie te tonen’

Skiër Maarten Meiners, snowboardster Michelle Dekker en het bobsleeteam van Ivo de Bruin zijn door NOC-NSF toegevoegd aan de Nederlandse equipe voor de Winterspelen Peking, ook al voldeden ze niet aan de kwalificatiecriteria van de sportkoepel. Technisch directeur van NOC-NSF Maurits Hendriks geeft uitleg.

Het gebeurt zelden dat NOC-NSF nog sporters die zich niet volgens de regels plaatsten voor de Spelen alsnog aanwijst. Waarom nu bij drie sporters en hun team wel?

“Vanaf de zomer hebben we gezegd dat corona niet de reden zou mogen zijn om de Spelen te missen. Daarom zijn we gaan onderzoeken of de pandemie de prestaties van sporters beïnvloedde. Om die reden heb ik voor Tokio golfer Anne van Dam toegewezen. Die zat vast in Amerika, kon geen programma afwerken en had wel duidelijk aan de internationale eisen voldaan. Diezelfde afweging heb ik nu gemaakt voor de sporters die in Peking willen uitkomen.

“Bij alle sporters speelde Covid-19 een rol, zo bleek. Toen we die check hadden gedaan, keken we onder meer naar of iemand regelmatig in de bovenste helft van het uitslagenschema heeft gepresteerd. Dat was bij allen ook het geval. Daarom vond ik het echt van belang om compassie te tonen en clementie te hebben en je niet achter regels te verschuilen.”

Hardloper Michel Butter miste in 2015 de limiet op de marathon op 8 seconden en mocht niet gaan. Nu mogen sporters naar de Spelen die verder van de limieten af zaten.

“Maar toen leefden we ook niet in een pandemie. Dit is een realiteit waar we mee zijn geconfronteerd. Dit is geen nieuw beleid.”

Niet bij iedereen heeft corona een even grote rol gespeeld. Bij de bobsleeërs bijvoorbeeld waren een paar remmers geblesseerd.

“Bepalen of en hoe corona een rol heeft gespeeld, is natuurlijk arbitrair. We hebben gekeken naar de vraag of een sporter in een ongunstiger positie komt ten opzichte van het internationale speelveld. Dat kan zijn geweest door afgelaste wedstrijden, of het gedwongen moeten afblazen van trainingsstages.

“Daarom hebben we de bonden uitgedaagd om met heel nauwkeurige argumentatie te komen waarom sporters wel naar de Spelen moesten. Dat hebben ze gedaan. Wij zagen genoeg redenen om het mandaat in te zetten dat wij hebben, om sporters ‘vanwege bijzondere omstandigheden’ toch af te vaardigen.”

De genoemde sporters waren uiteindelijk ook simpelweg niet goed genoeg.

“Als er geen corona was geweest, was dat ook de bottom line geweest. De pandemie is een uitzondering. Dat is de reden waarom we nu met enige souplesse naar de prestaties kijken.”

Als u dit aan de voorkant al had besloten, zoals u zegt, waarom waren alle sporters dan zo verrast toen u belde met het goede nieuws?

“Ja, daar blijkt toch uit hoe consequent wij ons strenge kwalificatiesysteem hanteren. Ik heb voorheen maar één keer mijn mandaat gebruikt. Ons systeem is goed gebouwd. We hebben er vruchten van geplukt door vele medailles te winnen. En sporters zijn er zó bekend mee dat hun eerste reactie er een van teleurstelling is: we hebben het niet gehaald.”

En dit is dus geen nieuw beleid, maar een eenmalige actie?

“Voor de toekomst, dat is niet aan mij. Wat ik wel kan meegeven: mijn voorgangers hebben weleens gesteld dat we niet met toeristen naar de Spelen wilden. Daarom hebben we de strenge nationale kwalificatie-eisen, als een van de weinige landen ter wereld. Als je nu kijkt naar de prestatiedichtheid aan de top, dan is het veel moeilijker geworden je internationaal tussen de toppers te mengen.

Waar het op neerkomt: er zijn geen toeristen meer. Je komt met een parttime-programma niet meer in de top. En dat is een prima aanleiding om met elkaar opnieuw naar het eisensysteem te kijken. Maar of er nieuw beleid komt? Dat zou een mooie eerste vraag kunnen zijn voor mijn opvolger, André Cats.”

