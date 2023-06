Niet alles is te koop, maar de Champions League wel

Als Kevin De Bruyne voor het eerst naar zijn hamstring grijpt en het geroezemoes in de kroeg abrupt dooft, schreeuwt een man van middelbare leeftijd tegen zijn vriend: “Lul, inzetten!” Hij had hun plan een paar minuten eerder uit de doeken gedaan. Als Internazionale zou winnen, verdienden ze 6,25 keer hun inzet terug. Zijn vriend kijkt daarom onophoudelijk naar zijn telefoon en de man roept bij elk balcontact van Inter op eigen helft: “Kom maar, kom maar, kom maar!” Hoop doet leven, zoals hoop hoort te doen.

Maar de Italiaanse ploeg speelde als een school vissen, collectief en reactief, en Manchester City jaagde de tegenstander na rust steeds verder uit elkaar. Voorafgaand had iedereen Inter bestempeld als de onderliggende partij, rijp voor de slacht, een veldmuis tussen de poten van een kat, spartelend vermaak voor City-eigenaar sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hij was voor de tweede keer in vijftien jaar aanwezig bij een wedstrijd van zijn prestigeproject, op de avond dat City de treble kon voltooien: na de landstitel en de beker eerder dit seizoen, konden ze zaterdagavond ook winst van de Champions League veiligstellen.

Opgebouwd als een slagroomtaart

Sinds de komst van sjeik Mansour werd City opgebouwd, laag voor laag, als een slagroomtaart waarop tot zondag alleen de ontvelde mandarijnpartjes nog ontbraken. De meeste teams groeien organisch, traag, met horten en stoten, als een ecosysteem dat er miljoenen jaren over doet om balans te vinden. Er komen soorten bij, andere vallen af, maar na verloop van tijd vormt het een symbiotisch geheel. Zoals het Ajax van 2019, met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Hun voetbalgenen waren gevormd naar het team, in plaats van andersom. Er zat een ziel in die ploeg, gevoel.

Manchester City voelt daarentegen als een algoritmische vechtmachine. Uiterst effectief, akelig efficiënt, ongeëvenaard, maar ook koud en kil, het voorland van voetbaldystopie waarin alles zo perfect op elkaar is afgesteld dat het ontdaan is van alles wat voetbal in de zuiverste vorm voor mij betekent: emotie, poëzie, geluk. Het ingewikkelde is dat de sport nog wel hetzelfde is, maar het oliegeld de regels buiten de lijnen volledig heeft veranderd. Of ik bedoel: de regels volledig negeert, want City wordt ervan verdacht de Financial Fair Play-regels 115 keer te hebben overtreden. Voetbal is voetbal niet meer, het is een bedrijfstak van gericht gokken, onuitputtelijk investeren, bedoeld om mensenrechtenschendingen te verbloemen. Een spel waarin sjeik Mansour voorlopig onomstotelijk de kroon spant.

‘Kom op, één toetje?’

Na 67 minuten drinkt de man zijn bier in een teug leeg en staart daarna zwijgzaam naar het scherm, een hand aan zijn hoofd. City-spelers bespringen elkaar bij de hoekvlag. “Is de keuken nog open?”, vraagt de man aan het personeel. “Kom op, één toetje? Toetje? Toe?” De bal belandt op de lat (“Toe?”), Inter-aanvaller Romelu Lukaku schiet een keer voorlangs (“Oude lul”), City-doelman Edersons reflexen voorkomen een late gelijkmaker (“Ongelofelijk, ongelofelijk”). Dan laat hij zich van zijn kruk glijden, gooit wat papiergeld op tafel, en loopt met zijn vriend vloekend naar buiten.

Niet alles is te koop, behalve voor sjeik Mansour.