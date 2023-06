Niet alles is chique op Roland Garros: fluitconcerten en geen vrouwen in het avondprogramma

Het begint op een patroon te lijken: topspelers die uitgefloten of onheus bejegend worden op Roland Garros. Ons Jabeur, de Tunesische titelkandidaat bij de vrouwen, deed donderdagavond laat als meest recente haar beklag: “Zelfs als ik een geweldige bal sla, waarderen ze het niet. Ze zien me liever missen.”

Jabeur is niet de enige speler die het Franse publiek ‘moeilijk’ vindt. Zij won haar partij ondanks de strubbelingen, maar dat gold niet voor de nummer twee bij de mannen: Daniil Medvedev. De Rus ging zo vaak en zo fel in discussie met toeschouwers die hem bejegenden, dat de scheidsrechter van haar stoel kwam. De gefrustreerd Medvedev ging verrassend onderuit in de eerste ronde, tegen de Braziliaanse qualifier Thiago Seyboth Wild. Ook Taylor Fritz, nummer negen van de plaatsingslijst en nummer veertien Cameron Norrie kregen fluitconcerten. Zij speelden tegen opponenten uit Frankrijk, maar wonnen wel.

Daniil Medvedev bij een van zijn vele discussies met het publiek, tijdens zijn verloren duel in de eerste ronde op Roland Garros. Hij is niet de enige die uitgejoeld werd in Parijs. Beeld AFP

Scheve verhouding

Sommigen vinden de fluitconcerten dynamiek toevoegen aan de wedstrijd, anderen vinden het stuitend. De reacties zijn eensgezinder over de afwezigheid van vrouwelijke spelers, tot dusver, in het avondprogramma. “Belachelijk!”, riep drievoudig winnaar Mats Wilander bij Eurosport.

Ook nummer één Iga Swiatek zou het goed vinden als vrouwen ook in de avond op het center court spelen. “Maar ik help zelf ook niet mee, want ik vraag altijd of ik overdag mag spelen, wat beter is voor mijn dag-nacht-ritme.”

De scheve verhouding werd bij de vorige editie al aangekaart door Barbara Schett, presentatrice bij Eurosport. Opvallend is dat de toernooidirecteur zelf een vrouw is: voormalig Wimbledon-winnares Amélie Mauresmo.

Wilanders collega Tim Henman wijst erop dat vrouwen korter spelen, en het publiek theoretisch gezien zo minder waar voor zijn geld krijgt. Geen legendarische vijfsetter die langer dan vijf uur duurt, bijvoorbeeld. Wilander: “Maar we moeten ook naar gelijkheid kijken.”

