Nienke Brinkman is op een fabelachtige ontdekkingsreis

Natuurlijk heten aardbevingen op Mars geen aardbevingen, maar Marsbevingen. Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat je er nooit op zou komen, al zou je er nog zo diep over nadenken. Niet dat ik ooit nadacht over aardbevingen op Mars. Tot ik marathonloopster Nienke Brinkman erover hoorde vertellen. Want zij onderzoekt ze: Marsbevingen. Trillingen van de aardkorst daar, of nou ja, de Marskorst dus.

Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat je er niet over nadenkt. Hoe je loopt bijvoorbeeld, als je pas loopt. Je loopt gewoon. Of je goed loopt, of hard, dat vraag je je als je net begint niet af. Je loopt lekker. Of niet. Je komt moe thuis. Of niet. Je gaat de volgende dag weer. Of niet.

Nienke kwam bijna nooit moe thuis. Dus liep ze gewoon wat meer. En meer. Ze had de tijd: door covid waren alle sociale activiteiten weggevallen, twee jaar geleden. Uitgaan met vrienden. Hockeytraining. Het heen en weer reizen naar studie en werk. Voor ze het wist liep ze elke dag, in Zwitserland, in Zürich, waar ze woont.

Door bergtoppen en diepe dalen rennen

Liep ze daar langs de Zürichsee? Van het Opernhaus naar Küsnacht, Meilen, Stäfa en weer terug? Of liep ze liever door de heuvels? Glooiend, steeds steiler, tot ze over bergtoppen rende, door diepe dalen, springend van rots naar rots? Als vedergewicht op smalle paadjes liep ze tijdens de Zermatt Marathon iedereen voorbij de Matterhorn omhoog. Anderen vonden dat goed. Noemden het opzienbarend.

Maar zij? Ze liep gewoon. Deed wat ze leuk vond. Soms in de bergen. Soms gassend op asfalt, want o wat voelt dat snel, die gladde vlakte, als je vaak tegen hellingen op rent. In december liep Nienke in Valencia haar eerste officiële marathon. Dat ze belachelijk hard kon lopen, vooruit, daar was ze zelf inmiddels ook wel achter. Maar hoe start je dan tussen de besten, in een vak vooraan? Ze stuurde wat van haar prestaties op hardloop-app Strava naar de organisatie. Kijk: zo hard loop ik.

Ik ben zo benieuwd hoe het organiserend comité naar die linkjes keek. Wie is die vrouw? Is dit wel echt? Kan bijna niet. Na heel wat heen en weer gemail en overtuigingskracht mocht Nienke vooraan starten. Ze liep harder dan ze wilde, harder dan ze gepland had. Harder dan bijna iedereen ooit deed. De derde Nederlandse tijd in de geschiedenis liep ze. Dolgelukkig braakte ze op de streep. En toen begon het gekkenhuis. Wie is die vrouw? Hoe komt het dat ze rent alsof ze nooit anders deed?

Trillingen op Mars mogen haar fascineren; de trilling die ze op aarde veroorzaakt is groter. Een niet meer uit te wissen rimpeling in de tijd. Ze tart alle sportwetten. De tienduizend uren die je getraind zou moeten hebben. De traditie van beginnen als jong talent, doorgroeien en dan pas floreren. Ze spot met wat gewoon is in een oeroude sport als atletiek. De toewijding, het uren maken – ze doet het pas sinds kort. Alsof het niets is.

Zondag liep ze in Rotterdam de tweede marathon van haar leven. Met 2.22.51 rende ze het Nederlands record van Lornah Kiplagat na negentien jaar fors uit de boeken. Ze loopt zo vanzelfsprekend. Maar de sterren in haar ogen verraden anders. De bodem van Mars, elk sterker wordend spiertje in haar eigen lichaam: Nienke Brinkman is op een fabelachtige ontdekkingsreis.