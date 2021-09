In de squat zitten, omhoog kijken, en duwen. Karlien Sleper, actief in de monobob, geeft nog wat extra tips voordat Hein Pieters zijn spieren aanspant, de spikes van zijn schoenen op de houten afzetbalk zet en hij met de ellebogen onder zijn lichaam het karretje van zestig kilo een paar meter voor zich uitduwt.

Pieters is deze zaterdagochtend een van de twaalf deelnemers aan een selectiedag van de Nederlandse bob- en sleebond (BSBN). Zij oefenen op de atletiekbaan op Papendal – die met de vakantie voor de zomersporters in aantocht voor het eerst vrijwel leeg is voor de winteratleten – om zo te kijken of de bobsleesport wat voor hen is. Aangemoedigd en begeleid door Joska Le Conté, de coach van skeletonster Kimberley Bos, en monobobster Sleper, die grote kans maakt op een plek in Peking. Sleper heeft haar eigen rolkar meegenomen zodat de potentiële talenten nog wat kunnen oefenen.

Vincent Kortbeek, technisch directeur van de BSBN, een van de kleinste sportbonden in Nederland, vertelt dat hij speurt naar potentie bij de atleten, kogelstoters, rugbyers en American footballspelers die deze dag meedoen aan het duwen, sprinten, voorslaan (gewichtheffen) en springen. Kortbeek: “Niemand wordt geboren met het idee om bobsleeër te zijn. Iemand die wil meedoen, moet ook minimaal zestien jaar oud zijn. Daarom moeten wij ook zoeken naar mensen met een andere achtergrond. Zeker 70 procent van de atleten die wij zien, komt uit de atletiek.”

Drie jaar opleiding

Het is niet dat talenten in Peking al in actie kunnen komen. Talenten van nu hebben mogelijk een kans voor Cortina d’Ampezzo in 2026. Een piloot heeft zeker drie jaar opleiding nodig. Duwers iets minder lang. Dan zou iemand als Pieters in aanmerking komen, een 20-jarige atleet met inmiddels een top-tienklassering bij het kogelslingeren en discuswerpen. Sleper is onder de indruk van zijn techniek. “Dat was echt goed, joh”, roept ze hem toe.

Maar werving blijft lastig. De deelnemers aan de trainingsdag hebben zichzelf opgegeven. Ze ontdekten dat die er was via een bevriende trainer, een mailtje of simpelweg via de zoekmachine op internet. Een publiciteitscampagne is er vanuit de bond amper geweest.

Toch is de BSBN ambitieus. Voor de Winterspelen zijn er grote plannen, zo bleek uit de presentatie van het huidige Nederlands team op de zaterdagmiddag. Met Sleper in de monobob en Bos als skeletonster zijn er twee kandidaten voor een top-vijfklassering op de Spelen, is de hoop. In de twee- en viermansbob wil Ivo de Bruin zich kwalificeren.

De komende maanden ligt de focus voor de BSBN vooral op die groep topatleten, zegt Kortbeek. Daar gaan alle uren en ook de wat uitgebreide financiële middelen naartoe (sinds januari is er voor het eerst sinds jaren weer een bondssponsor), ook omdat kwalificatie voor Bos, Sleper en De Bruin cum suis nog niet binnen is. Pas na de Spelen wil de bond met de talenten uit de selectiedagen aan de slag.

Mogelijk komt daar dan een volgende lichting uit naar boven. Op naar een volgende Spelen. Maar dat vooruitzicht is nog ver weg voor de jongens zaterdag op de atletiekbaan. Pieters: “Een keertje mee naar Winterberg in Duitsland, voor een afdaling. Dat lijkt mij echt heel leuk.”

Met zijn allen richting Peking De bobsleeërs en skelettonners beginnen over drie weken officieel met hun olympisch seizoen. Dan vertrekt een chartervlucht vanuit Frankfurt naar Peking, met alle atleten uit de hele wereld – vanwege corona mag niet iedereen vanuit zijn of haar eigen land naar China vliegen. Het circus gaat na landing naar de olympische baan, die ze voor het eerst met eigen ogen zien. De baan was nog in aanbouw toen corona toesloeg. Bos, Sleper en De Bruin gaan er dan pas voor het eerst naar beneden, tijdens een oefenwedstrijd. Voor Sleper is dat gelijk een kwalificatiemoment.

Lees ook:

Karlien Sleper is een groot talent, maar ze mag niet eens naar beneden van de bobsleefederatie

Karlien Sleper wil met haar monobob graag naar de Olympische Winterspelen in Peking, ze is een van de besten in haar discipline, maar door de regels van de internationale bobsleebond mocht ze heel 2020 niet eens naar beneden.