Niemand dacht één seconde aan Marketa Vondrousová als Wimbledon-kampioene, ook zijzelf niet

De tenniscarrière van Marketa Vondrousová staat in vier woorden samengevat op haar getatoeëerde rechterarm: no rain, no flowers. Oftewel, tegenslag is de opmaat naar succes. Juist die rechterhand had de linkshandige Vondrousová zaterdagmiddag in de Wimbledon-finale ineens nodig voor haar beslissende winner op matchpoint. Als ware het een boodschap over de weg die de 24-jarige tennisster moest afleggen richting haar eerste grandslamtitel.

Twee punten voor de beslissing zat Vondrousová’s zusje al met tranen in haar ogen op de tribune. Zij wist hoe hard het de afgelopen jaren had geregend bij haar grote zus. Elleboogblessures en polsoperaties maakten van een negentienjarige Roland-Garros finalist in 2017 een vergeten speelster zes jaar later. Haar enige hoogtepunten in die periode waren een zilveren medaille op de Spelen van Tokio, waar Vondrousová de carrière van Kiki Bertens beëindigde, en een bruiloft met manlief Stepan.

Bijna Wimbledon overgeslagen

Door alle blessures was de Tsjechische vorig jaar zelfs alleen toerist op Wimbledon. Dit jaar kwam Vondrousová wel als speelster, als de mondiale nummer 43 met ongeplaatste status. Niemand verwachtte wat van haar, zijzelf ook niet. “Probeer wat wedstrijden te winnen, dacht ik. Van alle grand slams was Wimbledon het onmogelijkst te winnen.” Na slechts twee eerdere winstpartijen en liefst tien verliezen op gras dacht ze nog even Wimbledon opnieuw over te slaan, zich afvragend of op hoog niveau tennissen nog wel kon.

Zondag schreef Vondrousová tennisgeschiedenis over zichzelf, als eerste ongeplaatste Wimbledon-kampioene ooit. “Tennis is gestoord”, zei ze na afloop, verbaasd over haar stunt. Naast haar huilende zusje zat Vondrousova’s van zenuwen verstijfde echtgenoot Stepan, een dag voor de compleet onverwachte finale in allerijl nog ingevlogen. Op het nippertje hadden ze een oppas voor kat Frankie geregeld.

Ook Vondrousová was vooraf bloednerveus, bekende ze na afloop. Op haar drie matchpoints had ze ademhalingsproblemen. In zichzelf smeekte ze om het einde van de wedstrijd. Vooraf, tijdens de beroemde walk of champions van de speelsters door de gangen naar het Center Court, plukte Vondrousová steeds aan haar ooit zo verdoemde pols. Haar tegenstander Ons Jabeur, oordopjes in met muziek, straalde het tegenovergestelde uit.

Opnieuw Tsjechisch succes

Maar eenmaal op de baan was Vondrousová’s eerste punt direct een perfecte lob. De normaal opgewekte Jabeur oogde verstijfd en opgesloten in zichzelf. Ook toen Jabeur Vondrousová brak, gaf de Tsjechische geen krimp, zoals ze in de kwartfinale op de rand van uitschakeling ook herrees. Vondrousová won eenvoudig van Jabeur in twee sets (6-4, 6-4).

Vorig jaar gaf Jabeur in de finale op dramatische wijze een voorsprong weg. Zichtbaar bezweek ze beide keren onder de druk, als mogelijk eerste Arabische én Afrikaanse kampioen. Deze finale had dus sowieso een historische winnares gekregen. Huilend ontving Jabeur zaterdag de tweede prijs, haar ‘pijnlijkste verlies ooit’.

Vondrousová daarentegen is de jongste toevoeging aan een lange lijst van Tsjechische tennistoppers, zeker wat betreft de vrouwen. Het land met slechts tien miljoen inwoners bracht tennissers voort van Wimbledon-recordkampioen Martina Navratilova (9) tot Petra Kvitová en Barbora Krejcíková. Vorige maand zat Vondrousová huilend op de tribune van Roland-Garros, waar hartsvriendin Karolína Muchová de finale verloor. Vondrousová kreeg na haar Wimbledon-winst een knuffel van de inmiddels 77-jarige Jan Kodes, gezien als grondlegger van het Tsjechische tennis.

Vondrousová’s bloemen kunnen nu eindelijk groeien, zoals haar rechterarm voorspelde. Wimbledon is haar eerste prijs sinds een gewonnen ATP-toernooi op zeventienjarige leeftijd, en dus komt Vondrousová ook voor het eerst de mondiale top tien binnen. Zondag vierde ze ook nog haar eenjarige huwelijksjubileum. “Deze titel was het mooiste cadeau denkbaar.”

