Niek Kimmann negeert doktersadvies en wordt opnieuw wereldkampioen

Nog geen week geleden belde de dokter naar Niek Kimmann (25) met een treurige mededeling. Resultaten van een MRI-scan wezen uit dat de gebroken knie van de olympisch kampioen, die hij overhield aan een botsing met een official op de olympische baan, onvoldoende was genezen om te starten bij het wereldkampioenschap BMX op Papendal. De knie was nog te onrustig, nog niet voldoende hersteld, zo luidde de diagnose. Kimmann kon maar beter zijn verstand gebruiken en een vakantie boeken.

Die boodschap ging er bij Kimmann niet in. Een WK in eigen land overslaan was absoluut geen optie. Hij voelde nog altijd de pijn in het gewricht bij het traplopen en de krachttraining, maar als hij fietste, dan ging het best.

Zolang Kimmann niet zou vallen in een van de races, was de kans op blijvende schade nihil. Een tik op de knie zou wel desastreuze gevolgen kunnen hebben. Toch negeerde hij het goedbedoelde advies en sloot het gesprek met de medisch specialist af met de belofte dat hij na het WK twee maanden zijn fiets niet zou aanraken.

Goede beslissing

Kimmann kon toen nog niet bevroeden dat hij zich uiteindelijk – met zijn fiets boven het hoofd geheven – voor de tweede keer in zijn loopbaan, na zijn eerste titel in 2015, wereldkampioen mag noemen. Het publiek, dat in ruime aantallen was toegelaten op Papendal, applaudisseerde hartstochtelijk voor hun olympische held.

“Het is zo vet om te winnen voor Nederlands publiek”, zei Kimmann nadat het volkslied voor hem had geklonken. “Dit is bijna net zo belangrijk als de winst in Tokio. Als olympisch kampioen werd ik hier liever vroegtijdig uitgeschakeld dan dat ik deze wedstrijd moest bekijken vanaf de tribune. Ik heb de goede beslissing genomen.”

Na de olympische finale reed Kimmann slechts een half uur op de fiets. “Ik heb even geprobeerd om krachttraining te doen, maar dat was niet prettig. Ik ben maar gestopt. Ik hield me vast aan de gedachte dat de olympische vorm niet in zo’n korte tijd zou verdampen. Op de fiets ging het vandaag beter, zelfs zonder pijnstillers. Wielrenners op de weg rijden soms door terwijl ze met tiewraps en ducttape aan elkaar hangen, dan kan ik dit ook.”

Hogere orde

Net als in de halve eindstrijd heerste Kimmann in de finale van start tot finish. Het stramien was vrijwel identiek: scherp vanaf de startheuvel, de voorsprong consoliderend op het middengedeelte en soeverein accelererend richting de eindstreep. Zelfs met de gehavende knie was Kimmann van een hogere orde. Anderen konden niet meer dan toekijken hoe hij van ze wegfietste – zelfs zijn spoor houden was ondoenlijk.

Dat bleek ook uit de finaletijd van 34,337 seconden, zijn beste prestatie op de baan van Papendal, waar Kimman negen jaar trainde voor hij Zwitserland koos als vaste verblijfplaats. De fietser uit het Overijsselse Lutten merkte dat zijn concurrent Sylvain André niet echt dichterbij kwam. “Dat is een van de beste racers ter wereld, daardoor wist ik dat het hard ging. Best bijzonder, want zo goed voorbereid als ik naar de Spelen ging, zo onvoorbereid kwam ik hier.”

Kimmann werd in de finale vergezeld door landgenoot Michel Schotman, die vijfde werd. Titelverdediger Twan van Gendt, die in Tokio ongelukkig presteerde, en Joris Harmsen werden in een eerder stadium uitgeschakeld. Bij de vrouwen stonden Judy Baauw en Laura Smulders met zilver en brons op het podium, achter de Britse Bethany Shriever, die net als Kimmann na de olympische titel het WK-goud greep.

Gouden details

Ze kregen de afgelopen weken daardoor een stortvloed van aandacht over zich heen. Kimmann zocht rust en vond die op zijn thuisbasis, het trainingscomplex van de UCI in het Zwitserse Aigle. Pas afgelopen woensdag keerde hij met zijn Britse coach Liam Phillips terug naar zijn geboorteland.

Daar werd Kimmann verrast met gouden teenslippers, die hij op Papendal tussen de heats veelvuldig droeg, gouden bedrukking van zijn wedstrijdshirt en een fiets versierd met gouden details als de opdruk ‘Olympic Champion 2020 Tokyo’ en de skyline van de Japanse hoofdstad.

Dat laatste cadeau ontroerde hem. Niet dat de fiets, hoewel Kimman die prachtig vindt, hem emotioneerde. Het filmpje dat verscheen bij het scannen van de qr-code op het frame kwam binnen. Zijn broertje had twintig mensen verzameld, afkomstig uit de familie en kennissenkring van de huidige wereldkampioen, die in een negen minuten durende video hun liefde uitten. “Ik heb het maar één keer bekeken, anders schoot ik steeds vol.”

Kimmann vertrekt deze week voor een vakantie met vrienden naar Griekenland. Weg van de fiets, weg van de aandacht, tot zijn knie en hoofd weer maximaal belastbaar zijn. “Twee maanden niet op de BMX, ik ga proberen me aan die belofte te houden.”

