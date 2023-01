Nick Kyrgios, de thuisfavoriet, haakt geblesseerd af bij de Australian Open

In deze editie van de Australian Open had tennisser Nick Kyrgios nog geen officiële bal geslagen. Toch werd maandag op Melbourne Park een persconferentie voor hem ingelast. Iets minder dan 24 uur voor zijn partij in de eerste ronde kwam hij met een onheilstijding: een kniekwetsuur dwong hem tot afmelding.

Een MRI-scan wees vorige week uit dat Kyrgios een cyste en lichte scheur in de meniscus had, zo lichtte zijn vaste fysiotherapeut toe. Het vochtblaasje werd ‘afgetapt’, terwijl hij injecties kreeg om de druk te verlichten.

Kyrgios speelde vrijdag nog een korte demonstratiepartij tegen Novak Djokovic, die een jaar na de visumsoap en zijn verbanning weer aanschuift op het eerste grandslamtoernooi van het jaar, dat de Serviër al negen keer won. Na die partij verhevigden de klachten weer. “Ik ben enorm teleurgesteld. Het is wreed, juist omdat ik tot de favorieten behoorde. Het komt dus op een slecht moment. Maar dit is het leven. Blessures maken deel uit van de sport.”

Beste seizoen

De terugtrekking volgt na het beste seizoen uit zijn carrière. Kyrgios drong vorig jaar door tot de finale van Wimbledon, die hij verloor van Djokovic. Ook bereikte hij de laatste acht bij de US Open, na winst op de destijds wereldranglijstaanvoerder Daniil Medvedev. Bovendien was hij het jaar begonnen met een triomf in het dubbelspel bij de Australian Open, zijn eerste grandslamzege ooit.

Door die succesreeks werd Kyrgios bestempeld tot een van de kanshebbers, juist ook omdat zijn opvliegende karakter hem minder in de weg zit dan voorheen. Het vaatje buskruit explodeert weliswaar nog geregeld op de tennisbaan, maar zoals icoon en tenniscommentator John McEnroe recent zei: “Het klikt in zijn hersenen, hij weet nu wat ervoor nodig is om ver te komen”. Voorheen gaf de huidige nummer 21 van de wereld nog wel eens opzichtig een partij weg, wat tot boetes en zelfs een schorsing leidde.

Kyrgios wordt waarschijnlijk later deze week geopereerd en hoopt na een revalidatieperiode in maart zijn opwachting te maken in Indian Wells, het Amerikaanse toernooi dat als de vijfde major wordt beschouwd. “Het enige wat ik kan doen is vooruitkijken en er alles aan doen wat nodig is om terug te keren.”

Voor de rechter

Overigens wacht hem begin februari eerst nog een gang naar de rechter. Kyrgios moet zich verantwoorden voor het bedreigen van zijn ex-vriendin eind 2021, zonder dat dit gepaard ging met lichamelijk geweld. Hij riskeert een maximale straf van twee jaar.

Volgens zijn advocaten was de uitbarsting te wijten aan psychische aandoeningen, als gevolg van depressies en overmatig alcohol- en drugsgebruik. Een ‘mentale worsteling’ die Kyrgios inmiddels onder controle zegt te hebben.

Nederlandse confrontatie op de Australian Open Voor het eerst sinds 2001 treffen twee Nederlanders elkaar op een grandslamtoernooi. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor nemen het woensdag in de tweede ronde van de Australian Open tegen elkaar op, 22 jaar nadat Jan Siemerink en Sjeng Schalken in Melbourne tegenover elkaar stonden. Een onderonsje dat toen gewonnen werd door Siemerink. Van de Zandschulp versloeg maandag de Wit-Rus Ilja Ivasjka in vier sets (6-3, 3-6, 7-5, 6-3), terwijl Griekspoor geen set verspeelde tegen de Rus Pavel Kotov (6-3, 7-6, 6-3).

