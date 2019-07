Nibali wint laatste bergetappe, Bernal behoudt geel, podium voor Kruijswijk

Daarachter verdedigde de 22-jarige Egan Bernal zonder al te veel moeite zijn gele trui, waarna hij zo goed als zeker als eerste Colombiaan de Tour de France op zijn naam zal schrijven. Zondag rest alleen nog de ceremoniële champagne-rit naar Parijs. Tweede wordt Welshmen Geraint Thomas, de Nederlander Steven Kruijswijk eindigt als derde.

Zo’n veertien kilometer voor de top kraakte Julian Alaphilippe dan eindelijk écht. Gisteren verloor hij al zijn gele trui aan Bernal, maar hield nog stand als tweede in het algemeen klassement. Maar in de slotklim vandaag liep zijn achterstand al snel in de minuten. Dat betekende dat Kruijswijk virtueel het podium opreed, en dat was vooral te danken aan het sleurwerk van Jumbo-Visma-renner Laurens De Plus.

De Nederlandse formatie had zijn zwart-gele mannen al bij het opdraaien van de eindeloze klim naar Val Thorens op kop geposteerd, met maar één doel: het zo snel mogelijk lossen van Alaphilippe, om zo het podium voor Kruijswijk veilig te stellen. Dat lukte.

“Dit moest het zijn en dit is het geworden. Het kan niet beter”, zei Steven Kruijswijk na afloop tegen de NOS. “Ik ben heel blij. Ik was er al heel dichtbij. We wisten dat de missie kon slagen. Ik heb altijd de hoop op het behalen van het podium behouden en ben blijven vechten. De ploeg is in mij blijven geloven. Het is super dat het is gelukt.”

Wel was het zwaar, zei Kruijswijk. “Het moest van heel diep komen. Maar ik wist dat dat voor iedereen gold. Dat we Julian Alaphilippe er vanaf zouden rijden had ik wel verwacht. Ik moest me niet door iemand anders laten verrassen. Dat is niet gebeurd.”

Vincenzo Nibali rijdt weg van de kopgroep in de klimetappe naar Val Thorens. Beeld AFP

Vincenzo Nibali was ondertussen de enige overgeblevene van de vroege ontsnapping, die zich vlak na de start in Albertville vormde. Simon Yates was de enige die de Italiaan nog een tijdje kon volgen, maar de Italiaan reed soeverein de 33,5-kilometer lange klim op. Zijn achtervolgers kwamen nog dichtbij, maar Nibali behield aan de meet genoeg voorsprong om zijn armen opgelucht omhoog te kunnen steken.