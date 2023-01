‘New boy’ Cody Gakpo enige lichtpuntje bij doorkwakkelend Liverpool

Kort spreidde Cody Gakpo zijn armen, toen hij zaterdagavond het veld van Anfield Road opliep onder begeleiding van You’ll never walk alone. Met de blik naar beneden mompelde hij ingetogen een laatste gebed. Even daarvoor had de Eindhovense debutant van Liverpool bij het omroepen van de opstelling van alle spelers het luidste applaus gekregen. Hij zal ook even aan de rollercoaster gedacht hebben die hij net achter de rug had.

Tot half november speelde de linksbuiten bij PSV, waar hij dit seizoen 13 goals en 17 assists liet noteren. Met drie goals was hij op het WK de beste aanvaller aan Nederlandse zijde. Liverpool pleegde pijlsnel een belletje naar Eindhoven. De 35 miljoen van Leeds United was afgelopen zomer niet genoeg, de vijftig van Liverpool nu wél. In de FA Cup tegen Wolverhampton Wanderers maakte Gakpo zijn debuut. Onder toeziend oog van zichzelf, want zijn glimlachende gezicht stond al op een groot spandoek gedrukt.

De trein duwen

Dat spandoek impliceerde hoop, want de Engelse grootmacht kwakkelde tot zaterdag. Ja, gaf trainer Jürgen Klopp toe, er waren betere momenten geweest om naar Liverpool te komen. Liverpool staat teleurstellend zesde, zeven punten achter op plek vier van aartsrivaal Manchester United, een plek die goed is voor een Champions League-ticket. Juist die beslissing ‘om niet op een rijdende trein te springen’ waardeerde Klopp. “Hij wil de trein duwen. Daar houd ik van.”

Geen tijd dus voor Gakpo om te settelen, zoals zijn nieuwe teamgenoot Virgil Van Dijk suggereerde, ook vanwege de doelpuntendroogte. Naast Van Dijk raakten nog vijf basisspelers geblesseerd, waaronder Gakpo’s concurrenten Jota, Díaz en Firmino. Topaankoop en spits Darwin Núñez kreeg vooralsnog alleen hoon over zich heen als kansenmisser. Flitsend spel hoefde dus niet, schreef Liverpool Echo. Gakpo moest scoren, en voorlopig even niets anders.

Geen zenuwen

Op zoek naar een debuutgoal speelde Gakpo zich na tien minuten al vrij, maar zijn schuiver met links bevatte te weinig kracht en sturing. Daarna leek het een typisch debuut te worden: veiligheid boven acties, ingegeven door onwennigheid, en af en toe balverlies door het hogere Engelse tempo. “Sommige passes waren wat slordig”, zei Gakpo na afloop tegen Ziggo Sport, “maar ik had geen last van zenuwen. Ik ben goed opgevangen, dat neemt ook wat weg. De opdracht was ook gewoon lekker voetballen. Ik denk dat ik met vlagen goede dingen liet zien.”

Hij doelde op een moment vlak na rust, toen Gakpo Mo Salah met een hoge bal wegstuurde. Wolverhampton-verdediger Gomes beroerde de bal ongelukkig, waarmee hij buitenspel ophief en Salah 2-1 maakte. Misschien geen goal, maar wel een eerste ‘assist’.

Daarvoor werd Liverpool voetballend pijnlijk afgetroefd. Wolverhampton combineerde eenvoudig onder het ooit zo befaamde druk zetten van Liverpool uit. Aanvallend waren Gakpo en consorten niet gevaarlijk, verdedigend ging er veel mis. Na 25 minuten zag Liverpool-keeper Alisson de linksbuiten van ‘The Wolves’ over het hoofd bij een simpele pass. Guedes schoof de bal dankbaar in het lege doel. De 1-1 vlak voor rust, een volley van de bekritiseerde spits Núñez, viel eigenlijk uit het niets.

Staande ovatie

Even na Gakpo’s assist was het alweer 2-2, na een nieuwe fout van Alisson. Wolverhampton leek Liverpool zelfs uit te schakelen, toen het na opnieuw defensieve wanorde 2-3 werd. De Var zag echter buitenspel. Liverpool, titelhouder van de FA Cup, speelt binnenkort een replay voor een plek in de vierde ronde. Het weet nu niet alleen dat Gakpo veelbelovend is, maar ook dat er verdedigend nieuw bloed nodig is.

En Gakpo? Die verliet het veld vlak voor tijd onder een staande ovatie. De ‘new boy’ was ‘soms stil, maar gaf ook nieuwe dreiging aan de aanval van Liverpool’, schreef The Daily Express. The Daily Telegraph wil eerst een ‘langere acclimatisatieperiode’ zien voor een oordeel. Wellicht dat er daarna nog meer Gakpo-spandoeken tevoorschijn komen.

Lees ook:

Cody Gakpo laat zijn keuzes niet bepalen door Van Nistelrooij of een titel met PSV: ‘Ik ga wel in gebed’



Neemt international Cody Gakpo (22) afscheid van zijn PSV met toch nog de titel, ten koste van Ajax? Of blijft hij nog een jaar? Een gesprek over zijn geloof, zijn waarden en zijn toekomst.