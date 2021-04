Net rond Raiola’s ‘Tour de Haaland’ valt de Noor even droog

Gêne? Nee, daar zul je zaakwaarnemer Mino Raiola niet snel op kunnen betrappen. Als een ware marktkoopman trekt hij momenteel langs de grootste clubs in Europa. Met in de aanbieding: de Noor Erling Braut Haaland (20).

Raiola, opgegroeid in Haarlem, hoeft zijn waar amper aan te prijzen. Daar zorgt Haaland zelf wel voor. Sinds de aanvaller vorig seizoen voor Borussia debuteerde tegen FC Augsburg (met meteen drie treffers), rijgt de Noor de records aaneen in de Duitse Bundesliga. Hij scoort gemiddeld een doelpunt per wedstrijd, soms op magistrale wijze. Weliswaar heeft hij nog een contract tot 2024 bij Dortmund dat hem in 2019 voor twintig miljoen euro haalde van RB Salzburg, maar de geschatte marktwaarde van de blonde doelpuntenmachine ligt inmiddels ruim boven de 100 miljoen euro.

Circus Raiola in een luxe zakenjet

Praktisch alle grote Europese clubs hebben interesse. Ideaal voor een zaakwaarnemer om de prijs nog wat op te drijven. Afgelopen week werd het startsein gegeven voor de ‘Tour de Haaland’, een openlijke reis door Europa. De Spaanse krant El Mundo Deportivo pakte vorige week uit met smeuïge details. Raiola vloog donderdag samen met vader Alf-Inge Haaland in een gehuurde Cessna Citation Sovereign, een luxe zakenjet, naar Barcelona, waar het gezelschap werd opgehaald door de chauffeur van Joan Laporta, de nieuwe voorzitter van FC Barcelona. Daar zou een eerste meeting hebben plaatsgevonden. Vervolgens trok het circus door naar Madrid, waar een delegatie van Real Madrid hen opwachtte.

Op vrijdag was het schema nog drukker. Het eerste gesprek zou hebben plaatsgevonden met een delegatie van Manchester City, nota bene dinsdagavond de tegenstander van Dortmund in de kwartfinale van de Champions League. Vervolgens trok Circus Raiola verder via Manchester United, Chelsea en Liverpool. Juventus en Paris Saint-Germain staan overigens nog op de planning. Allemaal hopen ze Haaland te verleiden tot een transfer.

Zie dan het hoofd maar eens koel te houden. Of het er iets mee te maken heeft of niet: Haaland staat al enkele weken droog. In het nationaal team van Noorwegen, begin september tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatie, wist Haaland het net niet te vinden in de interlands tegen Gibraltar, Montenegro en Turkije. En ook zaterdag kwam hij weer niet tot scoren voor Dortmund tegen Eintracht Frankfurt (1-2 verlies), waardoor de achterstand op plek vier (die recht geeft op Champions League) opliep naar zeven punten.

