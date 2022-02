Nét geen brons, maar Michelle Dekker bewijst dat ze het vertrouwen dubbeldik waard is

Met de vierde plek heeft Dekker (25) in de sneeuw van het Genting Snow Park het vertrouwen van sportkoepel NOC-NSF beloond. In haar laatste run greep ze in een risicovolle afdaling net naast het brons. Er bestaat geen enkele twijfel meer of Dekker thuis hoort op de Spelen.

Met gemengde gevoelens stond ze na afloop voor de camera van de NOS. “Het is superzonde, maar toch ben ik wel blij. Toen ik hierheen kwam, had ik nooit gedacht voor de medailles te strijden. Zuur dat ik dan zo dichtbij ben en het toch misloopt.”

Ze verraste iedereen

De snowboardster verraste niet alleen zichzelf, maar ook iedereen haar omgeving. Het was aan Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging, te danken dat Dekker überhaupt naar de Olympische Spelen mocht afreizen. Ze had in haar laatste poging tot kwalificatie in Oostenrijk namelijk niet voldaan aan de strenge kwalificatie-eisen van NOC-NSF: Dekker finishte dit seizoen geen twee keer bij de beste acht in de wereldbeker.

Na een overtuigend betoog van De Vegt over haar finalekansen en haar vorm gaf de sportkoepel alsnog groen licht. Slechts twee weken voor de Spelen hoorde Dekker het nieuws, waardoor de snowboardster als de wiedeweerga haar koffers moest pakken en oranje kleding ging afhalen.

Daarmee volgde ze alpineskiër Maarten Meiners en de viermansbob van Ivo de Bruijn, die ook dispensatie kregen. De uitleg van NOC-NSF was dat de sneeuwsporters door de coronapandemie afhankelijk waren van andere sportbonden om toegang te krijgen tot de pistes en bobsleebanen. Daarmee waren de kwalificatievoorwaarden verre van ideaal.

In een roes

Van de gehinderde voorbereiding leek de Zoetermeerse geen last te hebben op het onderdeel waarop Nicolien Sauerbreij in Vancouver goud greep. Als in een roes ging Dekker keer op keer van de piste af en drong ze door tot de laatste vier. Na de kwalificatierun schakelde ze in een subliem gevecht met een verschil van drie honderdsten de Russische Sofia Nadyrsjina uit. In de kwartfinale maakte de Oostenrijkse opponent Julia Dujmovits een fout, waardoor Dekker door mocht. Pas in de halve finale bleek topfavoriete Ester Ledecka sneller. De Tsjechische kroonde zich niet veel later voor de tweede keer tot olympisch kampioen.

“Ik wilde het run voor run bekijken en niet al aan een medaille denken”, zei Dekker, nadat ze van de Sloveense Gloria Kotnik had verloren in het gevecht om brons. “Als je in de halve finale staat, weet je dat het zou kunnen. Toen kwam het ineens wel dichtbij. Veel mensen zullen zeggen: een vierde plek op de Spelen, dat is niet normaal. Dat weet ik ook wel. Maar als atleet blijft altijd hangen dat je er zo dichtbij was.”

Voor Dekker was het haar derde Spelen. In Sotsji haalde ze met een 22ste plaats de achtste finales niet. Vier jaar later in Pyeongchang greep ze met één honderdste van een seconde naast een plek in de achtste finales en werd ze zeventiende. Ze gaat zich nog beraden op haar verdere toekomst.

Lees ook:

Olympische mascotte Bing Dwen Dwen niet aan te slepen in China, dus geldt nu een ‘eenpandapolitiek’

Heel China is in de ban van de olympische mascotte met de naam Bing Dwen Dwen. In vrijwel alle winkels is de panda uitverkocht. Door de stormloop geldt er na de eenkindpolitiek tijdelijk een eenpandapolitiek in het land.