Nergens is sport zo politiek als in Amerika, en daar maken Trump en Biden dankbaar gebruik van

“Ik word niet graag voor hypocriet uitgemaakt als ik mensen oproep te stemmen, terwijl ik zelf dat biljet niet invul.” Met die woorden maakte basketballer Shaquille O’Neal zich vorige week bij USA Sports Today op voor zijn eerste stemronde ooit. “Ik nam nooit de tijd. Mijn moeder was teleurgesteld. Mijn oom Jerome was teleurgesteld. Maar dit jaar maakte ik tijd.”

Dat grote namen in de Amerikaanse sport zelf stemmen én anderen oproepen hetzelfde te doen, is een beweging die pas de laatste jaren is ontstaan. Het is bovendien mogelijk belangrijk voor de uitslag: Amerikanen, of ze nu Democraten zijn of Republikeinen, kennen sport als gemeenschappelijke waarde. Sport is onlosmakelijk verbonden met de maatschappij. Tegelijkertijd is sport meer dan waar dan ook politiek.

Dat komt vooral tot uiting in de grote competities, waar sociale ongelijkheid inmiddels een steeds grotere rol speelt. Ook voor deze verkiezingen. De grote competities, de NFL, NBA, hebben diverse initiatieven opgestart om fans aan te moedigen toch te stemmen. Maar verandering begint bij jezelf, moeten de sporters hebben gedacht. Terwijl in 2016 maar een kwart van de actieve NBA-spelers een stem uitbrachten, registreerden voor deze verkiezing liefst 96 procent van alle spelers zich. Onder hen dus O’Neal en, bijna uiteraard, LeBron James, de sportpersoonlijkheid die zich het felst tegen Trump verzet.

James zeilt al vier jaar mee op de golf van verontwaardiging die ontstond sinds Colin Kaepernick in 2016 knielde bij een NFL-wedstrijd toen het Amerikaanse volkslied werd gespeeld. Volgens een enquête van website Politico inspireerde dat moment vooral zwarte Amerikanen om een stem uit te brengen. James is de man die die mensen een laatste zetje geeft. Met zijn eigen initiatief ‘More than a vote’, maar ook met zijn talloze persconferenties over dit onderwerp, met name na het neerschieten van George Floyd en Jacob Blake.

Hij heeft er inmiddels veel medestanders bij, ook vanuit de sport. Na het neerschieten van Blake liep de Milwaukee Bucks van het veld in een play-offwedstrijd, wat leidde tot een tweedaagse stop in het hele basketbal. In de onderhandelingen voor heropstart werd besloten dat zeker 23 stadions stemlokalen werden, als reactie op het besluit van Trump om stembureaus juist te sluiten.

Voor het eerst worden NBA-stadions in Amerika gebruikt om een stem uit te brengen. Beeld AP

Ook Trump zoekt stemmen via de sport

Tegelijkertijd heeft Trump de sport niet opgegeven. De scheiding die tussen de Republikeinen en Democraten in de sport loopt grofweg langs de lijn clubeigenaar-speler. Zeker in het American Football zijn veel witte en rijke clubeigenaren donateur van Trump. Sportzender ESPN zocht uit hoeveel geld er vanuit de sportclubs de afgelopen jaren naar de partijkluizen stroomde. Minstens 45 miljoen dollar sinds 2015, en tien keer meer naar Trump dan naar de Democratische tegenstander. Maar dat was officieel, want het komt volgens de sportzender ook steeds vaker voor dat giften anoniem worden gegeven – ook om de steun onzichtbaar te maken voor hun eigen spelers, zo vond ESPN uit.

De ruggensteun die Trump van de clubeigenaren krijgt, is wel degelijk een reden geweest om te proberen ook met sport heeft geprobeerd deze verkiezingen te beïnvloeden. Met name in een aantal belangrijke swing states als Minnesota, Iowa en Ohio.

Wat was er aan de hand? Vanwege het coronavirus was ook het American College Football voor de universiteiten in het land afgelast, een competitie die regelmatig meer toeschouwers trekt dan het grotere broertje, de NFL. Net als in andere sporten spelen teams in conferenties tegen elkaar, en zo ook in de Midwest, grofweg de locatie van de belangrijke staten waar Biden een relatief kleine voorsprong in de peilingen heeft (naast bovengenoemde ook bijvoorbeeld het belangrijke Pennsylvania). In de zogenoemde ‘Big Ten Conference’ spelen enkele van de populairste universiteitenteams, als Ohio State en Penn State.

Trump manifesteerde zich in september als een groot voorstander van het heropstarten van juist die conferentie, om zo te laten zien dat Amerika terug kon naar het normaal van voor de crisis. Hoewel zijn invloed later relatief beperkt bleek, streek Trump de eer op toen de competitie uiteindelijk toch begon. Bij het eerste presidentiële debat zei hij dat zelfs letterlijk: “Ik heb de Big Ten college football teruggebracht. Ik was het, en het is mijn verdienste.”

Het is de vraag of zijn laatste poging sport te betrekken in zijn campagne hem de overwinning in de belangrijke staten bezorgt. Maar het geeft wel aan dat hij alle kansen heeft proberen te pakken. Aan de andere kant is ook de vraag hoe de stem van O’Neal en andere sporters mogelijk een presidentskandidaat heeft geholpen. Uitslag woensdagochtend.

Lees ook:

Black Lives Matter zorgt voor iets ongekends in de sport: Amerikaanse sporthelden weigeren in actie te komen

Op initiatief van stakende sporters zijn Amerikaanse sportcompetities en evenementen stilgevallen. In de geschiedenis is dit ongekend: de sporters eisen sociale veranderingen.