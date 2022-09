Neem het ze niet kwalijk, de muitende Ajacieden

Het had iets van balletje-balletje, dat onnavolgbare gegoochel met voetballers deze week. Diverse voetbalmedia hadden live op internet een ‘transferdeadlineshow’. Totale gekte! Maar zelf zat ik woensdag heel laat ook nog live mee te kijken met een camera die inzoomde op de burelen hoog in de Johan Cruijff Arena. Daar brandde nog licht. Het had iets van een kabinetscrisis. Zagen we daar dat er champagne werd ontkurkt?

Nou was het transferspel bij Ajax ook wel voer voor een Netflix-docu. Met de supporters die boos waren op de werkweigeraars heb ik me het meest geamuseerd. Ze koesteren nog de illusie van clubliefde. Romantici zagen in de onsmakelijke Engelse koopgekte (totale uitgaven deze zomer daar: 2,2 miljard euro) het bewijs dat geld het voetbal kapot maakt. Maar dat werd al gezegd toen we betaald voetbal kregen in 1954, toen Johan Cruijff in 1973 naar Barcelona ging en toen in 1987 Ruud Gullit voor zeventien miljoen gulden (!) naar AC Milan vertrok. Voetbal leeft als nooit tevoren.

Ik wilde schande spreken van overschatte, overbetaalde spelers die doodleuk niet op de training verschijnen. Maar het lukt me niet. Zijn zij het die niet deugen, of is dat de malle wereld waarin ze nu leven?

Vuurgevechten tussen drugsbendes, bittere armoede

Antony groeide op in Inferninho, een van de beruchtste krottenwijken van Sao Paulo. Vuurgevechten tussen drugsbendes, bittere armoede. Hoe hoger hij komt, hoe meer hij waard is, hoe trotser hij is op zijn favela. Daar leerde hij voor zichzelf te kiezen, áltijd. Anders vreten ze jou op.

Edson Alvarez verliet op negenjarige leeftijd zijn ouderlijk huis in een voorstad van Mexico-City. Hij ging naar een internaat en kwam in een keiharde wereld waarin hij ‘de confrontatie met het leven’ aan moest gaan. Mohammed Kudus was twaalf toen hij thuis wegging. Zijn alleenstaande moeder had als verkoopster in de straten van Accra, in Ghana, haar leven gewaagd om haar kinderen een toekomst te kunnen geven. Hij kwam terecht op een voetbalacademie die Right to dream heet. Als dan de Premier League-droom lonkt, wil je niet blijven zitten op de bank naast Youri Baas.

Ik wil maar zeggen: hun mores kunnen een tikkeltje anders zijn dan de onze. Niet iedereen is Cody Gakpo. Die groeide op in een stabiel en veilig nest, in een keurige wijk in Eindhoven, en ging vanaf zijn zesde op de fiets naar PSV. Gakpo maakte een verstandige keuze: hij blijft nog even.

Een soort ethisch reveil

Antony, Alvarez en Kudus kwamen terecht op een andere planeet, die van het grote voetbal. Daar zijn zorgen over de dalende koopkracht ver weg hoor. Nog maar twee jaar terug, in de coronacrisis, werden lagere salarissen en weer reële transfersommen voorspeld. Zaakwaarnemer Rob Jansen riep op tot een soort ethisch reveil en ‘normaal gedrag’. Dat is nu best komisch om terug te lezen.

Normaal is het leven in dat voetbaluniversum al heel lang niet. In de jaren negentig schatte Marco van Basten het minimumloon in ons land op 80.000 gulden. Het besef van de waarde van geld vertroebelt snel op die planeet. Van twee miljoen salaris naar tien miljoen per jaar? Doen, en blijf maar een dagje thuis van de club, fluisteren zaakwaarnemers. Natuurlijk wilden die spelers weg uit Nederland. Voor je het weet, moet je weer naar Sittard, Emmen of Volendam, voor potjes waar je echt niet beter van wordt.

Neem het ze niet kwalijk, die muitende Ajacieden. Ze weten dat het spel om de knikkers draait. Ze zijn opgevoed met het idee dat je van eer geen brood kunt kopen.

