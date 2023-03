Nederlandse topvoetbalsters in Champions League, maar op tv zie je ze nergens

Jill Roord, Dominique Janssen, Lynn Wilms, Jackie Groenen en Lieke Martens, al deze Nederlandse internationals komen donderdag in actie als VfL Wolfburg in de tweede kwartfinale van de Uefa’s Women Champions League (UWCL) aantreedt tegen Paris Saint-Germain. Voetbal op het hoogste Europese clubniveau, maar de wedstrijd wordt niet op televisie uitgezonden.

Ziggo Sport, ESPN en NOS Sport geven desgevraagd aan dat ze de uitzendrechten niet hebben en de wedstrijd dus niet kunnen uitzenden. Die rechten van de UWCL zijn momenteel in handen van DAZN, een internationale sportstreamingdienst. DAZN, het ‘Netflix van de sport’, werd in 2016 gelanceerd en is beschikbaar in verschillende landen, waaronder Duitsland, Italië, Japan en de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft de liverechten van veel sporten, waaronder honkbal, tennis en vechtsporten.

En dus ook vrouwenvoetbal. In 2021 kondigde de Uefa een vierjarige samenwerking aan met DAZN waarbij de dienst de exclusieve wereldwijde rechten (met uitzondering van het Midden-Oosten, Noord Afrika en China) in handen kreeg. De deal houdt in dat andere uitzendpartijen niet de mogelijkheid hebben om de wedstrijden op Nederlandse televisie uit te zenden.

Live en gratis op YouTube

Toch is de wedstrijd tussen Vfl Wolfsburg en Paris Saint-Germain donderdag in Nederland wel te bekijken: op internet. Als onderdeel van de overeenkomst is DAZN met de Uefa een samenwerking aangegaan met YouTube, waar de wedstrijden van de UWCL live en gratis te volgen zijn. Tijdens de eerste twee seizoenen (2021-2023) zijn alle wedstrijden te bekijken op het YouTube-kanaal van DAZN. In de daaropvolgende seizoenen (2023-2025) zijn er nog 19 wedstrijden gratis te zien, de rest staat betaald op DAZN.

“Het is al een hele vooruitgang dat we de wedstrijden nu kunnen bekijken”, zegt Leoni Blokhuis van FlowSports, het eerste Nederlandse managementbureau dat zich in vrouwenvoetbal specialiseerde. “Hiervoor moest je altijd of naar de wedstrijd toe of een illegale stream vinden. Dat we het overal kunnen zien, is al heel mooi.”

YouTube biedt de livestreams wereldwijd gratis aan en verdient geld door advertenties. “Het is natuurlijk geen kijkcijferhit, dus het is ook een beetje ter promotie van het vrouwenvoetbal”, legt sportmarketeer Chris Woerts uit. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is dan ook om de Champions League van de vrouwen te laten groeien, door allereerst een toename in het aantal kijkers.

Media betalen te weinig voor uitzendrechten

Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond Fifa, sprak tijdens het congres in Rwanda twee weken geleden ook over de rol van uitzendpartijen voor de groei van het vrouwenvoetbal. Fifa wil dat het prijzengeld op het WK voor vrouwen in 2027 even hoog is als bij het WK voor mannen een jaar daarvoor, maar de wereldvoetbalbond zegt daarbij wel afhankelijk te zijn van sponsoren en media. En die media betalen veel te weinig voor de uitzendrechten, klaagde Infantino. “Publieke omroepen in grote landen bieden 100 miljoen dollar of meer om het WK voor de mannen uit te mogen zenden, maar slechts 1 miljoen of zelfs minder voor het WK voor vrouwen.”

Tot het seizoen 2024-2025 blijven de rechten van UWCL in elk geval in handen van DAZN. Of de wedstrijden daarna door andere uitzendpartijen worden gekocht en op de Nederlandse televisie te zien zullen zijn, is nog maar de vraag. Sportmarketeer Woerts: “Alles valt of staat bij goede prestaties. Zijn je prestaties goed en heb je aansprekende spelers, dan zal dat ook een positieve impuls geven aan het vrouwenvoetbal.”

ESPN gaat serieus naar de rechten kijken als deze op de markt komen, zegt woordvoerder Maarten van Rooijen. “Maar onze eerste focus ligt op het Nederlandse clubvoetbal, met bijvoorbeeld de eredivisie en de eerste divisie, maar zeker ook de eredivisie voor vrouwen.” Ziggo geeft aan niet te willen speculeren over eventuele biedingen op het Europese topvoetbal voor vrouwen, maar “wel zo veel mogelijk sporten te willen uitzenden en zeker ook de vrouwensporten”.

Wellicht is donderdag wel een samenvatting van Wolfsburg-Paris Saint-Germain op de Nederlandse televisie te zien. NOS Sport probeert de sublicentie van de CL-wedstrijden te krijgen en zal dan in het Sportjournaal korte samenvattingen laten zien. De rechten voor het uitzenden van de finale van de Champions League, op 3 juni, heeft de NOS nog niet. Die is nota bene in Eindhoven.

Lees ook:

Kruisbanden en carrières knappen in vrouwenvoetbal. ‘Vrouwen spelen een ander spel’

Voetballende vrouwen en meisjes hebben een veel grotere kans op zwaar knieletsel: een afgescheurde kruisband. De reden: met het vrouwenlichaam wordt in het voetbal veel te weinig rekening gehouden, ook bij de schoenen.