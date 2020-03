Nederlandse sporters scoren hoog op gebruik ADHD-medicijnen

Op twee vlakken constateert de Dopingautoriteit Nederland in haar jaarverslag over 2019 een opvallende toename van positieve tests bij sporters. Zo werden afslankmiddelen (diuretica), die gebruikt kunnen worden om andere verboden stoffen te maskeren, fors meer aangetroffen in urinemonsters. Dat aantal steeg van nul in 2018 naar elf in 2019. De Dopingautoriteit heeft voor die stijging geen verklaring. “We vinden het gewoon vaker. Meestal was er wel een goede medische reden”, zegt voorzitter Herman Ram van de antidopinginstantie.

Ook de verboden ‘stimulantia’ ­leverden afgelopen jaar opmerkelijk meer zaken op: 29, tegenover 15 in 2018. Ram: “Dat heeft vooral met ADHD-medicijnen te maken, die vallen in deze categorie. Het gebruik daarvan is blijkbaar enorm toegenomen. Niet alleen bij kinderen, ook bij volwassenen. Onder biljarters en darters zie je een opvallend grote groep. Nederland is met Amerika het land dat het hoogst scoort op het gebruik van ADHD-middelen in de sport.”

Doping bij concentratiesporten

Dat leidt overigens lang niet altijd tot tuchtzaken of straffen. Over heel 2018 werd door de Dopingautoriteit 3.140 keer urine of bloed gecontroleerd. In 36 monsters werden in het laboratorium 58 afwijkingen vast­gesteld. In de meeste gevallen (24 van de 36 dossiers) werd geen aangifte gedaan van overtreding van de dopingreglementen. Vaak bleek er dan een medische reden om een middel te gebruiken. Ram: “Bij de ADHD-middelen was in iets meer dan de helft van de zaken vooraf dispensatie aangevraagd. Het komt voor dat een sporter als kind van de huisarts een medicijn kreeg voorgeschreven om rustig te worden, terwijl er nooit een goed medisch dossier is opgesteld. Dan moet de sporter dat later, na een positieve test, alsnog onderbouwen.” ADHD-medicijnen kunnen overigens wel ­degelijk als dopingmiddel worden gebruikt in concentratiesporten als handboogschieten. Ram: “Daar ligt een kans op misbruik.”

Het aantal positieve tests op traditionele anabole steroïden nam verder af: vier (tegenover 12 in 2018). “Dat is mede het gevolg van het medisch paspoort van sporters, waarmee we ze nog beter kunnen monitoren.” In totaal waren er in 2018 vijftien echte dopingovertredingen. Traditioneel blijft de krachtsport koploper (3 zaken), gevolgd door cricket (2), darts (2), wielrennen (2), atletiek (1), autosport (1), karate-do (1), onderwatersport (1), rugby (1) en waterskiën (1). Ram: “Onze conclusie is dat Nederland zich op dopinggebied niet bovenmatig zorgen hoeft te maken.”

Whereabouts

De out-of-competitioncontroles bij sporters thuis gaan in deze coronatijden zonder wedstrijden overigens wel door. Sporters moeten ook nu hun whereabouts blijven invullen. Ram: “Het zijn uiteraard wel minder controles dan normaal.”

