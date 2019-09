Nederlandse roeiploeg toont opmerkelijke progressie op het WK

Met zeven finaleplaatsen, de daaraangekoppelde startbewijzen voor de Olympische Spelen van Tokio en zes medailles in de olympisch klassen heeft de Nederlandse roeiploeg historisch gepresteerd op de WK. Een opmerkelijke progressie ten aanzien van de mondiale titelstrijd van vorig jaar in Plovdiv, toen de oogst slechts tweemaal brons bedroeg. En een uitkomst met olympisch perspectief, 326 dagen voor de Spelen van Tokio.

De Nederlandse vloot trok in Linz-Ottensheim de lijn door van het afgelopen EK in Luzern, waar zeven medailles werden veroverd. Naast de zeven boten die zich verzekerden van een ticket voor Tokio, waren er nog drie boten (de vrouwenskiff, de mannendubbeltwee en de mannen vier-zonder) die in Oostenrijk wel voldeden aan de norm van de internationale roei­federatie Fisa, maar niet aan de eis van de Nederlandse sportkoepel NOC-NSF.

‘Heel blij met zilver’

De Holland Acht bemachtigde gisteren het olympische startbewijs. Er zat voor de prioriteitsboot van de roeibond nogal wat druk op de finale, die pas via de herkansing werd bereikt. En om te voldoen aan de eis van NOC-NSF moest Nederland bij de beste vijf (van de zes) eindigen. Dat lukte uiteindelijk met verve. Achter Duitsland, maar voor olympisch kampioen Groot-Brittannië, eindigde de acht als tweede.

“Ik ben heel blij dat we hier zilver pakken”, zei Mechiel Versluis, met zijn 32 jaar een van de vier dertigplussers in de Holland Acht. Nadat de boot zich niet rechtstreeks voor de finale had geplaatst, had hoofdcoach Mark Emke een wisseling aangebracht. Versluis verhuisde van boeg naar plek zeven en dat pakte volgens de ervaren roeier van het Amsterdamse Okeanos goed uit.

Versluis weet dat er nog rek zit in de Holland Acht, winnaar van brons op de Spelen van 2016 in Rio. Het verschil gisteren met de Duitse boot bedroeg slechts 0,55 seconden en dat is volgens hem te overbruggen. Een pluspunt is dat de in de Verenigde Staten studerende Maarten Hurkmans en Simon van Dorp tot aan de Spelen van Tokio in Nederland blijven. “We kunnen steeds samen trainen en dat zal ons weer sterker maken.”

Overtuigd van onszelf

De vier vrouwenboten die in Linz-Ottensheim de finale haalden, veroverden allemaal een medaille. De lichte dubbeltwee en de vier-zonder sloten de WK af met zilver en brons was er voor de dubbelvier en de dubbeltwee. Teleurstelling was er over het mislopen van goud, maar ook was er sprake van een positieve berusting: het maximale resultaat voor nu en voldoende perspectief voor de olympische toekomst.

Twee van de drie boten hadden ook geen ideale voorbereiding achter de rug. De lichte dubbeltwee kon pas laat samen varen vanwege een langdurige rugblessure van Marieke Keijser. Ilse Paulis wilde dat echter niet als excuus gebruiken voor het grote gat achter Nieuw-Zeeland.

“We moeten iets meer overtuigd van onszelf worden”, zei Paulis, in 2016 in Rio winnaar van olympisch goud met Maaike Head.

Ook de dubbelvier, wereldkampioen in 2017, kende door fysieke problemen een moeizame aanloop naar de mondiale titelstrijd. En de enige die niet door fysiek leed werd gehinderd, Inge Janssen, kwam net terug van een sabbatical van een jaar. “Als je ziet wat we allemaal achter de rug hebben, mogen we blij zijn met brons”, zei ze. “Maar ik ben teruggekomen om te winnen en dat is het hele jaar nog niet gelukt. En ik haat verliezen.”

