Nederlandse ploeg heeft record aantal medailles van Sydney 2000 nu al overtroffen

Nederland heeft nooit meer olympische medailles gewonnen dan de afgelopen weken in Japan. Het spetterende goud van Shanne Braspennincx op de keirin was de 24ste medaille voor Nederland dit toernooi. Een paar uur later voerden de atletes Anouk Vetter en Emma Oosterwegel met zilver en brons op de zevenkamp dat aantal alweer op tot 26. Daarmee is het recordaantal medailles dat Oranje op de Spelen haalde, in 2000 in Sydney, al overtroffen. Daar werden toen 25 medailles veroverd. De komende dagen komen er nog drie ‘zekere’ plakken bij voor TeamNL.

Of Nederland er ook in zal slagen om het recordaantal gouden medailles van Sydney te evenaren is nog de vraag. In de Australische hoofdstad waren de Nederlanders met twaalf keer goud buitengewoon succesvol. Met gouddelvers als Inge de Bruijn (3 keer goud), Leontien van Moorsel (ook 3 keer) en Pieter van den Hoogenband (2 keer) had de olympische ploeg destijds een aantal toppers binnen de gelederen die een groot deel van het eremetaal voor zich opeisten. De Bruijn haalde ook een zilveren plak, net als Van Moorsel. Van den Hoogenbond nam ook nog brons mee naar huis.

Baanwielrenners, bokser en hockeysters gaan nog een medaille binnenhalen

Nederland haalde in Tokio tot nu toe zeven gouden, negen zilveren en tien bronzen medailles. Het goud werd tot nu toe door zeven verschillende sporters en ploegen behaald. Mogelijk gaan de Nederlandse baansprinters Lavreysen en Hoogland tot de grootgrutters behoren. Zij werden samen met Büchli en Van den Berg al eerste op de teamsprint. De twee zitten inmiddels ook bij de beste vier in het individuele sprinttoernooi. Ook Sifan Hassan kan met meerdere medailles huiswaarts keren Na het goud op de vijf kilometer heeft ze ook nog kansen op de 1500 meter (vrijdag) en de 10.000 meter (zaterdag).

Met het zekere brons van Hoogland en Lavreysen, het goud of zilver voor de hockeysters en een zekere medaille voor bokser Nouchka Fontijn, die de halve finale heeft bereikt, staat Nederland nu virtueel op 29 medailles, vier meer dan tijdens de recordspelen van Sydney. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro haalde Nederland 19 hoofdprijzen op: acht keer goud, zeven zilveren en vier bronzen plakken.

Een brede succesformatie

De huidige prestaties van Nederland laten vooral zien dat de olympische ploeg die in Tokio actief is een erg brede succesformatie is. Oranje had met enig fortuin nog hoger in de klassementen gestaan. Het aantal vierde plaatsen in Tokio is inmiddels opgelopen tot negen. Ook daarmee kan Nederland de komende dagen een record verbreken. In Rio werden tien sporters vierde, misschien wel de meest zure plaats in een eindklassement. In Sydney behaalden acht sporters die vervelende plaats net naast het ereschavot.

Dat Nederland één van de succesvolste landen zou worden, was op voorhand al door veel kenners voorspeld. De economen Fabian ten Kate en Elmer Sterken van de Rijksuniversiteit Groningen voorspelden op basis van een econometrisch rekenmodel dat Nederland zou uitkomen op twaalf gouden medailles, elf zilveren en elf keer goud. Sportstatistiekbureau Gracenote voorzag in april zelfs 46 medailles voor Nederland.

Op basis van die berekeningen zou Nederland vijfde zijn geworden in het medailleklassement. Nederland gaat dat aantal zeker niet halen en staat op dit moment op de tiende plaats in de medaillespiegel. De voorspelling van de economen uit Groningen kan nog steeds uitkomen. Chef de mission Pieter van den Hoogenband liet zich op voorhand niet uit over een verwacht aantal medailles. Wel is de doelstelling van NOC-NSF al jaren een plaats in de top tien van het olympisch toernooi.

Lees ook:

Shanne Braspennincx rijdt op instinct naar goud en kan nu gaan nadenken: wat voor reis is dit geweest?

Baanrenster Shanne Braspenninck is niet bang uitgevallen. Een hartprobleem kon haar niet van de fiets houden. Op de olympische keirin sprintte ze op haar 30ste verrassend naar olympisch goud op de keirin.