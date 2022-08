Nederlandse bedrijven verdienden miljoenen aan bouwprojecten rond omstreden WK in Qatar

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft miljoenen verdiend aan bouwprojecten rond het WK voetbal in Qatar, komende winter. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. De waardes van die projecten varieerden van anderhalf miljoen euro tot soms tientallen miljoenen per project.

Het toernooi in Qatar is zeer omstreden. De ongeveer twee miljoen arbeidsmigranten die de WK-faciliteiten bouwden deden dat vaak in erbarmelijke leef- en werkomstandigheden, met naar schatting enkele duizenden doden tot gevolg. Of er bij Nederlandse projecten doden zijn gevallen, is niet bekend.

Na de toewijzing door wereldvoetbalbond Fifa, bovendien dankzij omkoping, was het Arabische schiereiland nauwelijks toegerust op zo’n groot mondiaal sporttoernooi. Daar kwam de Nederlandse expertise goed van pas. Onder andere ingenieursbureaus, architecten en bouwbedrijven kregen klussen om in de woestijn essentiële infrastructuur te bouwen, te ontwerpen of om erover te adviseren.

BAM en Frijns streken miljoenen op voor werk aan nieuwe stad

Zo bouwde Qatar een vliegveld om de naar schatting twee miljoen WK-bezoekers te kunnen verwelkomen. Staalbedrijf Frijns Staal, dat al jaren vele miljoenen verdient in Qatar, bouwde voor circa zevenenhalf miljoen euro mee aan de luchthaven, blijkt uit bedrijfsdocumenten. Ook verrees in Qatar een nieuwe stad met het grootste WK-stadion. Frijns deed ook in die stad voor twee miljoen euro aan klussen. Bouwgigant BAM legde daar voor tien miljoen euro twee pijpleidingen aan.

Ook bij de bouw van een metrostelsel om voetbalfans te transporteren en een haven om bouwmateriaal in aan te voeren, waren Nederlandse bedrijven betrokken. Ingenieurs van Royal HaskoningDHV schreven een gedetailleerd masterplan voor de haven, die het baggerbedrijf Boskalis uitvoerde. Ingenieursbureau Arcadis ontwierp verschillende metrostations. Allemaal streken met deze klussen miljoenen op.

Nederlandse bedrijven laten weten dat zij naar Qatar gingen om verschillende redenen, hoewel Qatar ook voor het WK al bekend stond om mensen- en arbeidsrechtenschendingen. Architect Ben van Berkel van UNStudio ontwierp tientallen metrostations in de overtuiging bij te dragen aan verandering in Qatar. Die gedachtegang had ook architectenbureau Mijksenaar, dat in alle metrostations de bewegwijzering deed.

Onderzoek naar arbeidsomstandigheden ‘vergeten’

MTD, dat rond het WK tien miljoen euro verdient aan watervoorzieningen in stadions en fanzones, zag het als een must om in Qatar aanwezig te zijn. “Wij hebben de WK’s van 2010, 2014 en 2018 ook gedaan”, zegt MTD-directeur Hans Verhoeven. “Wij willen de volgende WK’s ook doen. Als ik opnieuw mocht kiezen, had ik precies hetzelfde gedaan.”

Niet elk bedrijf deed voorafgaand aan zijn klussen onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in Qatar. Verhoeven geeft aan dat hij dat is vergeten. Ook Mijksenaar deed geen onderzoek volgens zakelijk directeur Aad Kalkman, hoewel hij wel zorgen had over de positie van vrouwen en de lhbti+-gemeenschap daar. Royal Haskoning deed wel een risico-analyse op verschillende punten.

Floor Beuming, coördinator Midden-Oosten en Noord-Afrika bij mensenrechtenorganisatie Amnesty, vindt het ‘bizar’ dat sommige bedrijven geen onderzoek deden. Volgens haar heeft elk bedrijf de verantwoordelijkheid vooraf onderzoek te doen naar Qatar, omdat daar ‘grote risico’s zijn met betrekking tot uitbuiting van arbeidsmigranten’.

Volgens Beuming kunnen zij wel zaken doen in Qatar, mits bedrijven vooraf voorwaarden stellen en die ook strak in de gaten houden. “Maar de vraag is of dat gebeurt. Over het algemeen zijn zij niet transparant in de stappen die zij nemen om in Qatar uitbuiting te voorkomen. Met de enorme hoeveelheid schendingen die Amnesty de afgelopen jaren in Qatar heeft gedocumenteerd, mag je aannemen dat er ook problemen zijn geweest bij projecten waar Nederlandse bedrijven bij betrokken waren.”

