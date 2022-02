Nederlands shorttrackkwartet ook superieur in olympische finale

Velzeboer had een hoofdrol in het Capitol Indoor Stadium. Nederland had vanaf het begin het initiatief en toen China heel even de aanval inzette, kwam Velzeboer er meteen weer overheen.

Ze gooide niet alleen de deur dicht, ze gooide er meteen een versnelling in. De eveneens ijzersterke Schulting maakte het karwei in de laatste ronden af. “Ik ben ongelooflijk trots op de meiden”, zei Schulting.

“Ik dacht oh nee, je gaat me nu niet inhalen”, haalde Velzeboer de cruciale inhaalpoging van China even terug. “Dat was even een moment van stress en daarna een gevoel van opluchting. En dat we zo uitlopen, is echt sick.”

Velzeboer (20) trad in de voetsporen van haar vader Marc en haar tante Monique die op de Spelen van Calgary in 1988 goud, zilver én brons veroverden. Shorttrack was destijds nog een demonstratiesport. Ook haar oom Alex Velzeboer maakte in die periode internationaal furore.

Schulting als de grote kartrekker

De gedachten na afloop gingen, in het interview met de NOS, ook naar Lara van Ruyven, de in 2020 aan een auto-immuunziekte overleden ploeggenote. Yara van Kerkhof had voor de finale nog even op het hartje dat aan ‘Laar’ herinnert op haar pak gekeken en gevraagd of ze hun kracht wilde geven. “Zij heeft ons geleerd veel lol laten maken in de sport", zei Van Kerkhof.

Met de olympische titel bekroonde het Nederlandse kwartet een van de beste seizoenen ooit. De vrouwen waren dit seizoen de beste ploeg, met Schulting steeds als de grote kartrekker. Het team won drie van de vier aflossingen dit wereldbekerseizoen en leefde zo op naar hun titel als wereldkampioen. In Dordrecht vorig jaar wonnen ze de tot dan toe grootste titel als ploeg.

Dat de ploeg de finale haalde in Peking, was al beter dan vier jaar geleden, toen Nederland in de halve finale werd uitgeschakeld. In de B-finale reed de ploeg toen een wereldrecord, en tot ieders verrassing werd het ook nog een bronzen medaille omdat in de A-finale twee diskwalificaties volgden. Jorien ter Mors, die al naar de kleedkamers was verdwenen, sprintte vol verbazing terug. Van Kerkhof was helemaal niet voorbereid op een huldiging.

Dit jaar was alles anders. De Nederlandse ploeg is heel goed op elkaar ingespeeld. De tactiek van de aflossing wordt elke training geoefend. Een duw krijgen, twee ronden rijden, zelf duwen en dan met de handen op de knieën even uitpuffen op het middenterrein. In Thialf worden alle gegevens gemonitord, tot verzuring aan toe. Zo weten de vrouwen precies hoe ze er op een bepaald moment in de race aan toe zijn.

De halve finale had al enige indicatie gegeven van de suprematie van de Nederlandse vrouwen. Ze wonnen met overmacht. De Chinese dames probeerden alles om te volgen, maar konden het strakke tempo van Nederland niet volgen. In de andere halve finale bleef Canada anderhalve seconde achter de tijd van Nederland. En Korea wisselde dit keer een stuk minder goed.

Eerste olympische medaille

Yara van Kerkhof zei na de halve finale dat Nederland het ‘Zuid-Korea van vier jaar geleden’ wilde zijn. Toen was de Koreaanse ploeg onverslaanbaar, en was iedereen blij dat ze in de rug van die vrouwen konden blijven. “Toen had je de keuze: ga je voor de kleine kans om in te halen, of ben je tevreden met zilver. Die overmacht wilden wij laten zien.”

Voor Poutsma en Velzeboer is het de eerste olympische medaille. Van Kerkhof won zilver in Pyeongchang op de 500 meter en brons met de aflossingsploeg. Voor Schulting is het al de vierde medaille van het toernooi. Rianne de Vries keek als reserve toe. Omdat zij niet in actie kwam, kreeg ze ook geen medaille. Zij heeft nu aan drie Spelen meegedaan, maar kwam nog nooit in actie. Mogelijk krijgt ze nog een plek op de 1500 meter toebedeeld.