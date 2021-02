Nederlands schaatssucces steekt bleekjes af bij buitenlandse primeurs op WK afstanden

In een winters weekend waarin Nederland massaal op het natuurijs stond, was het aan de vaderlandse langebaanrijders om hun dominantie op de kunstvloer te herstellen. Vorig jaar kenden de Nederlanders een moeizaam WK, waarop slechts drie van de tien klassieke afstanden werden gewonnen. Afgaande op de statistieken verliep dit toernooi beter: de teller kwam op vier uit, met dank aan Irene Schouten (vijf kilometer), Antoinette de Jong (drie kilometer), Kai Verbij (1000 meter) en Thomas Krol (1500 meter).

Ook werd er deze editie meer eremetaal vergaard: dertien versus acht medailles vorig seizoen in Salt Lake City. Alleen is het de vraag hoe maatgevend de cijfers uit Heerenveen zijn, aangezien op dit kampioenschap niet alle landen aanwezig waren en corona voor een ongelijke voorbereiding zorgde – en een zeer kort seizoen.

Een raar schaatsjaar dus, met een passend slot vol verrassingen, die voor Nederland niet allemaal even gelukkig uitpakten. Voor het eerst sinds 2006 was oranje afwezig op het erepodium van de 1500 meter vrouwen. De jonge Ragne Wiklund won, waarmee zij Noorse geschiedenis schreef.

Nils van der Poel tijdens zijn recordrace op de tien kilometer. Beeld EPA

Eerste wereldrecord in Thialf sinds 2007

De grote ster van het kampioenschap was echter de Zweed Nils van der Poel. Hij troefde Patrick Roest af op de vijf én de tien kilometer. Daarmee was hij de enige schaatser die twee titels op zijn naam schreef. Bovendien reed hij de 10.000 meter sneller dan iemand ooit had gedaan: 12.32,95. Het was voor het eerst sinds 2007 dat er weer een wereldrecord in Thialf werd gereden.

Van der Poel zelf was eigenlijk de enige die niet verbaasd was over zijn tijd. “Hier heb ik al twintig maanden voor getraind. De laatste weken oefende ik op het recordtempo. Ik geloofde erin.” De eigenzinnige schaatser houdt er een eigen sportfilosofie op na. Hij loopt dubbele marathons ter voorbereiding op schaatswedstrijden.

Hij was dit jaar de revelatie van het schaatsen, maar volgend seizoen de te kloppen man. Lachend: “Ik denk dat ik vandaag mijn concurrenten heb gemotiveerd”. Veelzeggend genoeg doelde hij daarmee niet op de Nederlanders, maar vooral op Graeme Fish. De Canadees die nu zijn record kwijt is en die vanwege de pandemie in Thialf ontbrak.

Eerste Nederlandse die wint op de 5000 meter

Vergeleken bij de prestatie van Van der Poel staken de Nederlandse primeurs wat bleekjes af: Femke Kok haalde als eerste landgenote het podium van de 500 meter en Irene Schouten won als eerste de vijf kilometer.

De Nederlandse gouddelvers van weleer – Sven Kramer, Ireen Wüst en Jorien ter Mors – kwamen er niet aan te pas. Geen van hen veroverde een individuele medaille. Wüst verklaarde dat zij ieder referentiekader had gemist dit seizoen.

Ook de onttroonde Kjeld Nuis weet niet precies welke conclusies er aan deze WK afstanden kunnen worden verbonden. “Het aantal wedstrijden dat ik heb gereden, is op één hand te tellen.” Ja, het is een meetmoment met het oog op de Winterspelen van volgend jaar, maar het feit dat een zege van hem – toch de regerend olympisch kampioen en wereldkampioen – een verrassing was geweest, zegt volgens hem veel over het bizarre karakter van dit coronaseizoen.

Jutta Leerdam, die haar titel op de 1000 meter niet wist te prolongeren, vatte het toernooi als volgt samen: “Misschien is verliezen ook wel goed. Dat ik zie dat er concurrenten zijn. Zo word ik scherp gehouden.” Nederland is gewaarschuwd, dat is in elk geval zeker.

