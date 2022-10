Nederlands basketbaltalent krijgt amper kans in eigen land

Mo Kherrazi ziet zichzelf als slachtoffer van een probleem in het Nederlandse basketbal. En dat wil hij aankaarten. Afgelopen jaar won de 91-voudig international de nationale titel met Heroes Den Bosch, maar hij moest voor dit nieuwe seizoen het veld ruimen. Daarom speelt er woensdagavond weer een Amerikaan op zijn positie in de Europe Cup, het vierde Europese clubtoernooi, tegen het Estse Pärrnu.

Volgens het persbericht van Den Bosch verliep het afscheid in ‘goed overleg’. Clubeigenaar Bob van Oosterhout zegt dat de voorkeur voor een nieuwe, betere Amerikaan er niets mee te maken heeft. “Er zijn verschillende omstandigheden waarom onze wegen zijn gescheiden. Het is niet gepast om daar meer mededelingen over te doen.” Navraag leert dat er op verschillende vlakken werd getwijfeld aan de professionaliteit van Kherazzi.

Volgens hemzelf is daar geen sprake van. De Amsterdammer vertrekt waarschijnlijk naar het buitenland. “Nederlanders krijgen geen kans bij topclubs, we worden opzijgezet. De Amerikanen komen en gaan. Zij gebruiken onze clubs als trampoline naar een grotere competitie.”

‘Investeren in onze jeugd’

Kherrazi heeft daarin wel een punt, vindt Koen van Gerwen. Hij is assistent van de Servische bondscoach Radenko Varagic bij het Nederlands team en verbonden aan de Basketbal Academie Limburg. Ook Van Gerwen pleit voor een cultuurverandering. Volgens hem ligt de focus van clubs te veel op resultaat op de korte termijn. “Terwijl we juist moeten investeren in de jeugd, onze toekomst. Fans willen zich identificeren met eigen spelers, dat zorgt voor binding binnen de club.”

De belangrijkste posities bij topclubs zoals Den Bosch worden meestal ingevuld door buitenlandse spelers, met name Amerikanen, waarvan elke club er maximaal zes onder contract mag hebben. “Het is simpel”, zegt Van Oosterhout. “Onze achterban verlangt elk duel een overwinning en daarom zoeken wij de beste spelers die meteen presteren. Er zijn genoeg Nederlandse spelers, maar de enkelingen die het niveau aankunnen, verdienen meer geld in het buitenland. Ik ben het er wel mee eens dat we oog moeten houden voor onze jeugd.”

Van Gerwen benoemt meer oorzaken. “Er vindt jaarlijks een enorme exodus van onze talenten plaats, naar collegeteams in de Verenigde Staten, maar ook naar Duitsland en Spanje. Dat komt met name door de lengte van de Nederlanders, ze zijn gewild. Daarbij weten de talenten dat ze in eigen land niet of nauwelijks een kans krijgen. De keuze is snel gemaakt.”

Een groot deel van die jongelingen keert gedesillusioneerd terug, of stopt zelfs met basketbal. Ze zochten geluk, maar uiteindelijk kon niemand dat ze echt geven.

Nieuwe filosofie

Bij het Nederlands team slaan Varagic en Van Gerwen een nieuwe weg in. De komende kwalificatieduels voor het WK waarvoor Nederland al is uitgeschakeld, krijgt een jonge groep spelers de kans en de ruimte om wedstrijden te beslissen of juist fouten te maken. Kherrazi is als 32-jarige een van de slachtoffers van de nieuwe filosofie.

Dat begrijpt hij. Vorige maand tijdens het EK verloor Nederland alle vijf poulewedstrijden. “Het gaat om wedstrijden in het slot gooien. Dat lukt niet als je niet in jezelf gelooft, zonder vertrouwen speelt. Nederlanders missen dit omdat bij de clubs bijna niemand de beslissende ballen moet maken. We moeten talenten de kans geven om te falen. Drie, vier, vijf keer, dan worden ze beter en uiteindelijk bepalend.”

Van Gerwen denkt dat – mede door het Nederlands team – een omslag wordt ingezet. “Als alle clubs aandacht voor dit probleem krijgen en daardoor zorgvuldiger met ons talent omgaan, dan geloof ik dat we in ons land in fysieke en cognitieve zin zoveel potentie hebben dat we aan de vooravond kunnen staan van de wederopstanding van het Nederlandse basketbal.”

Lees ook:

Basketballer Worthy de Jong sluit af tegen een filmster

Worthy de Jong is de beste Nederlandse basketballer van de afgelopen tien jaar. In Almere sloot hij in augustus af met broeders aan zijn zijde en een filmster als tegenstander.