Nederlands basketbal doet waar voetbal al jaren over praat: “Als topsporter leef je voor duels met weerstand”

Veel basketballers doen aan carrièreplanning. Rijpen in Nederland, daarna verkassen naar het buitenland. Zo ook Marijn Ververs (23), de 1.94 meter lange guard bij landskampioen ZZ Leiden. Komende zomer staat hij voor de keuze. Zijn contract loopt af en na zes jaar basketbal in eigen land ligt de logische vervolgstap buiten de landsgrenzen, liefst bij een aansprekende club in een Zuid-Europese competitie.

Die planning liep aanvankelijk buiten de nieuwe BNXT League om. In het nieuwe competitiemodel, dat morgen begint, worden elf Nederlandse en tien Belgische ploegen uit de hoogste klasse samengevoegd om een competitie te vormen die interessanter zou moeten zijn voor sponsoren en uitdagender voor de basketballers.

Een gapend gat tussen de top en de rest

“Ik ben benieuwd hoe de nieuwe league zich gaat ontwikkelen”, zegt Ververs. “Mogelijk blijf ik langer in Leiden door de nieuwe competitie. Ik wil het meemaken.”

In de Nederlandse competitie, de Dutch Basketball League, maakten de laatste jaren vier ploegen de dienst uit. Na Heroes Den Bosch, ZZ Leiden, Donar Groningen en Landstede Zwolle zat een gapend gat naar de andere teams. Het niveauverschil was soms dusdanig dat sterspelers rust kregen tegen zwakkere broeders. De doodsteek voor de competitie.

Herman van den Belt, coach bij Landstede, de kampioen in 2019, noemt de oude competitie topzwaar, alleen de topwedstrijden deden er toe. “Het verschil tussen de bovenste en onderste teams was te groot, we wonnen te makkelijk. Basketballers missen zo soms weken achter elkaar de uitdaging, met als gevolg dat ze naar het buitenland lonken.”

Ververs is het met Van den Belt eens: “Als topsporter leef je voor duels met weerstand en spanning. Dat ontbrak er soms aan.”

Amusement en spanning gegarandeerd

In de Belgische competitie pruttelde een vergelijkbaar probleem. Oostende – topfavoriet in de BNXT League – werd tien keer op rij kampioen. Op de grensoverschrijdende gesprekken, die al decennia lang stroperig verliepen, moest maar eens een klap worden gegeven. Het onafhankelijke Hypercube, een sport-economisch consultancybureau, genereerde op basis van data en econometrie een opzet die een sportieve en commerciële impuls zou moeten geven.

De Nederlandse en Belgische clubs spelen tot de winter in een nationale competitie waarna wedstrijden over de grens plaatsvinden. Uiteindelijk volgen play-offs om het kampioenschap. Met deze seizoensindeling moet amusement en spanning gegarandeerd zijn.

Nederlandse talenten trekken al vroeg het liefst naar de Verenigde Staten in de hoop een plek in de NBA te veroveren of naar een ander Europees land waar het niveau hoger ligt. De armere Dutch Basketball League werd altijd als minderwaardig gezien.

Spelers blijven behouden voor Nederlandse teams

Ververs schrijft het niet uitsluitend toe aan de nieuwe competitie, maar hij ziet nu veel spelers die behouden blijven voor Nederlandse teams. Als voorbeeld worden Thomas van der Mars (30) en Shane Hammink (27) bij Den Bosch genoemd, Nederlandse internationals die in heel Europa worden gevolgd. Waar ze hadden gespeeld zonder BNXT League? Wie het weet, mag het zeggen.

De boomlange Deen Asbjørn Midtgaard (24) stond anders waarschijnlijk ook niet in Leiden onder contract. ZZ Leiden stuntte zelfs met het aantrekken van Samardo Samuels (32), een Jamaicaan die drie seizoenen NBA speelde, maar door de coronabeperkingen ging de deal niet door.

Corona trof de basketbalclubs sowieso zwaar. Almere Sailors verloor de licentie en andere clubs, zoals Landstede, hadden crowdfunding nodig om overeind te blijven. Noodgedwongen leunt die club dit seizoen meer op eigen talent. Vrijwel alle Nederlandse teams in de BNEXT League lagen het afgelopen jaar aan het coronasubsidie-infuus van de overheid.

Voor Ververs telt aan het einde van het seizoen meer dan het sportieve plaatje. Na een half basketballeven bij Leiden verlangt hij soms naar een andere omgeving om zich verder te ontwikkelen. “Maar dat zou bijvoorbeeld ook bij Oostende kunnen. Dan blijf ik behouden voor de competitie.”

