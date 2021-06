Nederlanders Van der Poel en Schelling geven de eerste Tour-etappes kleur

Met de verplichte meter afstand stonden Mathieu van der Poel en Ide Schelling dinsdag aan het begin van de middag naast elkaar in Redon, vlak voor de start van de vierde etappe in de Tour. De één in het geel, de ander in een witte trui met bollen. Allebei het rechterbeen op de grond, de linker opgetrokken, en de handen in de zij. Zelf schrijven ze hun eigen geschiedenis, maar samen kleuren ze de toch al unieke Nederlandse Tourgeschiedenis. Van der Poel en Schelling vormen samen het eerste Nederlandse duo ooit dat de gele en de bolletjestrui draagt in de Ronde van Frankrijk.

Van der Poel (26) en Schelling (23) zijn deze Tour vooralsnog de Nederlanders die ‘het volk’ van zowel brood en vooral spelen voorzien, al glijden Bauke Mollema en zeker Wilco Kelderman in hun schaduw rustig mee. Van der Poel vanwege zijn demonstratie van kracht op de Côte de Mûr-de-Bretagne, en de manier waarop hij zijn favorietenrol waarmaakt. Bovendien rijdt hij in zijn eigen stijl, met maandag een lead-out voor zijn ploeggenoot Tim Merlier, iets waar een geletruidrager zelden op te betrappen is.

De ander, Schelling dus, maakt mee hoe zijn cultstatus bijna dagelijks toeneemt, zeker na zijn gevecht om de (schamele) bergpunten die er deze eerste dagen in Bretagne te verdienen waren. Zaterdag won hij de bergtrui, en die verdedigde hij zondag én maandag. Drie van de vier etappes was hij in de aanval, en dat nadat hij pas enkele weken voor de Tour hoorde van zijn ploegbaas bij Bora-Hansgrohe dat hij mee mocht doen. In allerijl probeerde hij zich in vorm te fietsen. Een hoogtestage zat er niet in: hij reed zijn rondjes maar in de Ardennen, voor een jongen uit Den Haag toch iets van bergen.

Van der Poel is een beetje van iedereen

Van der Poel is inmiddels gewend aan alle aandacht. Hij is een beetje van iedereen. Nederlands, vanwege zijn nationaliteit. Maar Belg omdat hij er woont, en Fransman vanwege zijn opa, oud-wielrenner Raymond Poulidor. Dat hij vloeiend Frans spreekt, maakt hem geliefd bij het Franse publiek. Bovendien weet hij hoe hij beleefd moet reageren als hem naar zijn mening of strategie wordt gevraagd. En daarnaast wint hij zoveel, dat de trip naar het podium en de persconferentie na afloop voor hem bijna onderdeel is van zijn vaste raceritueel.

Schelling ontdekt de camera juist. En die camera trekt als een magneet naar hem toe . Maandag, toen hij de bolletjestrui terugpakte van Van der Poel, gaf hij het volk thuis een knipoogje, waar anderen vaak stoïcijns vooruit kijken. Het helpt dat hij nooit een bril draagt, waardoor zijn ogen zichtbaar zijn. “Show is toch wel iets dat in mij zit”, zei hij zaterdag al na de eerste etappe, toen hij met een truc de rest van de kopgroep verraste. Hij deed ‘gelletje, gelletje-hatsakee’: doen alsof hij wat te eten wilde halen, maar eigenlijk zo ruimte maken om te demarreren. Een vindingrijkheid die in de ongeschreven regels als verboden staat omschreven, maar Schelling juist gebruikte in zijn show.

‘Altijd aanvallen, dat ligt mij ook’

Maar zo goed als Van der Poel is, zo goed moet Schelling nog worden. En dus was de jonge renner uit Den Haag vooral vereerd dat hij voor de start van twee etappes naast de grote namen uit het peloton kon staan: Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar en dus Mathieu van der Poel. “Ja, ik vind Mathieu een heel fijne renner”, vertelde hij dinsdag voor de start, in Redon, volledig in tenue, met bolletjesmondkapje. “De manier waarop hij rijdt, spreekt mij heel erg aan. Altijd aanvallen, dat ligt mij ook.”

Veel hebben Van der Poel en Schelling elkaar overigens nog niet gesproken. Dat hoeft ook niet. Schelling: “Het is niet omdat we nu toevallig twee truitjes aan hebben, dat we ineens de beste vrienden zijn.”

Van der Poel is na twee dagen geel al bijna uitgegroeid tot de patron van het peloton. Renners waarderen hem, vooral om zijn rijstijl. Woensdag verdedigt hij zijn gele trui in de tijdrit. “Ik ga er alles aan doen, maar het wordt moeilijk de leiding te behouden.”

En het kan zomaar zijn dat dan een andere Nederlander in de gele trui rijdt: Kelderman, nu nog vijfde in het klassement.