Nederlanders jagen op wereldtop padel: ‘Dit wordt een belangrijk jaar’

Het is zaterdagmiddag rond een uur of drie als Berend Betz (60) – op weg naar zijn eerste titel 60-plus in padel – even naar de overkant kijkt hoe zijn dochter Maaike het doet. Zij speelt op center court de kwartfinale damesdubbel tegen de nummer 1 van Nederland. Ze gaat vrij kansloos ten onder terwijl Betz na een driesetter eind van de zaterdagmiddag uit de hand van de heren bondscoach Diego Mieres de trofee uit handen krijgt. Kampioen van Nederland in de 60-plus categorie en Berend straalt.

“Het is een fantastisch spel, dynamisch, sociaal en je bent altijd in beweging. Van origine ben ik een tennisser maar nu speel ik alleen nog maar padel. Het is een verslavend spelletje.” Padel, ontstaan in Mexico en vanuit Zuid-Amerika overgewaaid naar Spanje, wordt zowel indoor als outdoor gespeeld en is het best te omschrijven als een kruising tussen tennis en squash.

‘We maken sprongen’

Het NK padel in de IJsselhallen in Zwolle heeft soms de uitstraling van een familietoernooi, met een mixed zone waar iedereen elkaar herkent en gemoedelijk een praatje maakt. Spelers mengen zich onder het publiek en de onder-18-categorie speelt op een baan die grenst aan de 60-plus-finale. Oma’s en kleinkinderen kijken mee.

Het zal nog wel even duren voordat een Nederlands duo de finale haalt van een World Padel Tour toernooi waarin de wereldtop vertoeft, zegt Michael van der Knoop, bestuurslid padel van de KNLTB. ”We hebben nog geen native padellers, zoals in Spanje waar kinderen onder tien jaar beginnen met padel zonder dat ze iets van het tennis hoeven af te leren. Maar we maken sprongen. Padel is geen hype gebleken maar een blijvertje,” zegt Van der Knoop.

Het aantal actieve spelers tikt al bijna de kwart miljoen aan, zo stelt de KNLTB. Van de 22 miljoen euro die de KNLTB als jaarbudget heeft, gaat er ongeveer vier miljoen euro naar padel, zegt Van der Knoop.

Gedomineerd door Spanjaarden

Bram Meijer (28), nummer 184 op de wereldranglijst, en Sten Richters (23), vormen de absolute top in Nederland. Als padel ambassadeurs van de KNLTB proberen ze padel in Nederland te promoten. Meijer, die met een tennis- en voetbalachtergrond in 2018 uiteindelijk vol ging voor padel, is nu vijf keer achter elkaar Nederlands kampioen geworden. Samen met Richters wil hij nu naar de top honderd van de wereld en uiteindelijk de top vijftig, die vooralsnog bijna volledig gedomineerd wordt door Spanjaarden en Zuid-Amerikanen. “Ik ben er klaar voor, dit wordt een belangrijk jaar,” zegt hij.

Meijer heeft een heel team om zich heen verzameld om hem fysiek en mentaal fit te houden voor de dertig toernooien per jaar. Maandag vliegt hij naar Dubai, voor een FIP-toernooi, een niveau lager dan de WPT. Met zijn vroegere partner Uriël Maarssen (30) reisde Meijer de wereld over, op zoek naar punten voor de ranglijst, spelend op achterafbaantjes in Buenos Aires.

“We waren de pioniers en nu wordt het makkelijker om een bepaalde koers te varen. Ik zal er alles aan doen om de beste te blijven. Ik moet het voorbeeld zijn voor de jongeren en om ze sneller naar de top te krijgen.” Zondag speelt Meijer de halve finale tegen zijn vroegere partner Maarssen en wint gemakkelijk in 2 sets. In de finale staan ze later deze zondag tegenover Youp de Kroon en Julian Prins.

Het moet leuk blijven

Wellicht dat de tweelingzoons van Rene Lindenbergh (36), nummer 2 van Nederland, profijt gaan hebben van het pionierswerk. Mees en Boaz, 10 jaar oud, slaan geroutineerd de ballen over het net op een onbezet bijbaantje. De bandeja – de Spaanse term voor een soort verdedigende halve smash – de lob, de volleys, het spelen met de glazen wand, het gaat ze moeiteloos af.

Lindenbergh, verliezend in de kwartfinale op zaterdag, traint een uur of zes per week met ze. “Je moet uren maken maar het moet leuk blijven, ze moeten er plezier in hebben. Mooi als zij straks profijt hebben van ons pionierswerk.” Mees ziet padel wel zitten. “Als ik nu moet kiezen tussen voetbal en padel, dan kies ik voor padel.”

Avalon Segou Jonker (28) hoeft die keuze niet meer te maken. Haar werk als tandarts valt niet te combineren met een carrière in het padel. “Je moet wel realistisch blijven. De groei in Nederland komt voor mij te laat, maar voor die jonge gasten is het fantastisch wat er nu gebeurt.” De full-time tandarts speelt nog wel later de finale op zondagmiddag met haar partner Janine Hemmes.

