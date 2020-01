Nederland zendt een recordaantal sporters naar de Spelen

Maurits Hendriks verwacht dat er tussen de 260 en 350 Nederlandse sporters zullen deelnamen aan de Olympische Spelen van Tokio, die over 179 dagen van start gaan. Dat zei de technisch directeur van NOC-NSF gisteren op Papendal. Dat betekent dat het record van vier jaar geleden wordt verbroken. In Rio waren 242 Nederlandse sporters actief.

Hendriks sprak wel zijn teleurstelling uit over een aantal teamsporten dat zal ontbreken. Zoals de volleybalvrouwen, de tafeltennissters en de turnmannen. Hij is van mening dat Nederland een traditie heeft hoog te houden in teamsporten. Hij zag geen overeenkomsten tussen het niet kwalificeren van genoemde sporten.

Minimale krachtsverschillen

“Bij het tafeltennis hebben we het over het einde van een generatie van speelsters als Li Jiao en Li Jie, die de sport jarenlang hebben gedragen”, zei Hendriks. “En bij een sport als volleybal is de prestatie-dichtheid bijzonder hoog. In Europa zijn de krachtsverschillen minimaal. Als de vrouwen zich wel hadden geplaatst voor Tokio, waren ze meteen een serieuze medaillekandidaat geweest.”

NOC-NSF gaat vanaf vandaag in gesprek met bonden over de prestatiepotentie voor de Spelen van 2024 in Parijs. In die gesprekken moet blijken of bonden in aanmerking komen voor ondersteuning in de cyclus naar de Spelen in de Franse hoofdstad. Een aantal gesprekken zal, zo zei Hendriks, niet veel tijd in beslag nemen, in andere gesprekken zijn er harde noten te kraken.

Hendriks toonde zich opgetogen over de sporten die in Tokio voor het eerst op het progamma van de Spelen staan. Hij noemde als voorbeeld het skateboarden. Toen die sport de olympische status kreeg, was er in Nederland niet eens een bond. Inmiddels is er een bond, en daardoor is NOC-NSF in staat sporters te ondersteunen.

Los komen van bestaande structuren

Eerder deze maand was Hendriks bij de Jeugd Olympische Spelen in Sankt Moritz en Lausanne. Daar maakte hij kennis met nieuwe formats die het Internationaal Olympisch Comité aan het ontwikkelen is, zoals het gemengde ijshockey. “We moeten proberen los te komen van de bestaande structuren”, aldus Hendriks. “Het is mooi dat dat gebeurt.”

Een medailleprognose voor Tokio weigerde Hendriks te geven. Uiteraard had hij kennisgenomen van de voorspelling van Gracenote. Volgens dat databureau gaat Nederland in de Japanse hoofdstad een recordaantal van zestien gouden medailles halen. “Ik kijk altijd even naar die cijfers, als ik vrijdag naar de borrel met vrienden ga”, zei Hendriks. “Ik heb nog nooit een diepere waarheid in de voorspelling kunnen ontdekken. Het is complete lariekoek.”

