Nederland wint alle belangrijke sprintnummers op EK baanwielrennen

Beginnen met waar vorig seizoen is geëindigd. Het waren fijne woorden om uit te spreken voor Hugo Haak, de bondscoach van de Nederlandse baanwielrenners. Zijn sprintteam bleek op de belangrijkste onderdelen van de sport op de EK in Apeldoorn wederom twee klassen beter dan de rest. Alle snelheidsnummers leverden minimaal een gouden medaille op, met Harrie Lavreysen zaterdagavond op de keirin als sluitstuk.

Lavreysen, 22 jaar pas, bleef op de keirin in een vol Omnisport in Apeldoorn de Rus Denis Dmitrijev en Matthijs Büchli voor. Twee rondes lang reed hij de rest op een gaatje. In de keirin, waarin zes man het drie rondes lang met elkaar uitvechten nadat een derny uit de baan is, is dat een bijzonder gegeven. Bijna nooit valt er een gat.

Breeduit lachend kon Lavreysen zijn race na afloop precies navertellen. Het was een van zijn mooiste zeges, want nooit eerder was hij internationaal op een groot toernooi de beste op dit onderdeel. Hij haalde wel finales, bijvoorbeeld ook op de WK in Polen in maart. Maar nooit lukte het hem de beste tactiek uit te voeren.

Zure nederlaag

In Apeldoorn was er maar één tactiek: Matthijs Bühli niet voor hem uit laten rijden. Lavreysen wilde een ronde wachten, een gaatje ‘onopvallend’ dichten en dan voluit sprinten. Dat gebeurde, waardoor hij een gaatje kreeg. Hij keek om, zag in zijn ooghoek geen andere schicht naderen en reed twee rondes op topsnelheid. Het bleek genoeg voor een Europese titel.

Voor Büchli was de nederlaag zuur. De wereldkampioen won niet, en bovendien heeft hij al een precaire plek in de ploeg. Als vierde man van de teamsprint (waar drie man rijden) valt hij misschien net buiten de selectie voor Tokio. Als Lavreysen hem ook op de keirin inhaalt, het onderdeel waar Büchli zomers voor in keirinland Japan doorbrengt om daar te rijden, wordt het steeds moeilijker voor de man uit Schalkwijk om zich voor de Spelen te plaatsen.

Sloot aan medailles

Het publiek in Apeldoorn had in eerste instantie geen oog voor die strijd. Dat veerde op toen Lavreysen zich met overmacht naar de Europese titel reed. Het publiek was even daarvoor al opgezweept door een fraaie puntenkoers van Jan-Willem van Schip, die zich na een inhaalrace uiteindelijk erg tevreden stelde met zilver. De excentrieke Van Schip, de wereldkampioen op dit onderdeel, was voor, tijdens en na zijn race een bommetje energie dat zich door de zaal bewoog. Daarom was hij extra blij dat hij in zijn race niet al snel op kop ging rijden. “Ik heb laten zien dat ik ook tactisch kan koersen.”

De EK was de eerste test na een zomer waarin eigenlijk geen grote wedstrijden waren. De sloot aan medailles geeft vooral aan dat Nederland in ieder geval niet slechter is geworden. Bondscoach Haak: “De jongens zijn nu zelfs beter dan ik had verwacht.”

In de groep klonken daarom alleen maar grote woorden. Er werd in Apeldoorn een ‘nieuwe standaard’ neergezet, durfde Lavreysen te zeggen. Zelfs de Brit Jason Kenny, die nog maar één gouden medaille af is van de titel ‘succesvolste Brit in het wielrennen op de Spelen’, keek vol bewondering toe. Zij zijn vooralsnog de ‘go to-guys’: de prooi waarop moet worden gejaagd.

Lavreysen kreeg in ieder geval wederom twee kleine klompjes, die Apeldoorn weggeeft bij een gewonnen medaille. “De vorige twee paar gaf ik weg. Ik denk dat ik dat met deze ook doe.”

Lees ook:

Een gouden avond voor Nederland op EK baan, dankzij Wild en Hoogland

Er heerste vrijdagavond goudkoorts bij Nederland op de EK baanwielrennen in Apeldoorn. Kirsten Wild was de beste op het omnium. Niet veel later werd het Nederlandse onderonsje op de sprint beslist in het voordeel van Jeffrey Hoogland. Een terugblik in twee medailles.