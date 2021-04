Nederland vitaal houden kost honderden miljoenen extra: er dreigt een epidemie ‘die groter is dan corona’

Om Nederland de komende jaren vitaal en gezond te houden, moet in de sportwereld structureel vele honderden miljoenen euro extra worden geïnvesteerd. Dat stelt de NLsportraad dinsdag in een financiële doorrekening van een lijvig sportadvies uit november. Het is een stevige claim voor een nieuwe regering, maar nodig om Nederland uit de beweegcrisis te halen die door corona wordt verdiept.

Deze regeerperiode moet er jaarlijks tot wel zeshonderd miljoen aan overheidsgeld naar de sport vloeien. Uiteindelijk lopen de extra kosten voor de sport in 2030 op naar een miljard euro structureel per jaar.

De NLsportraad, een onafhankelijk adviesorgaan met mensen uit de wetenschap, sport en bedrijfsleven, wil dat in 2030 zeker 75 procent van de Nederlanders aan de beweegnorm voldoet, wat neerkomt op 2,5 uur matig intensief bewegen per week. Op dit moment beweegt slechts de helft van de Nederlanders voldoende. Dit aantal daalt door de coronacrisis bovendien flink. Een miljoen kinderen sport niet of veel minder, net als een op de drie volwassenen. Er komt een epidemie aan ‘die groter is dan corona’.

Om de klap op te vangen, zijn investeringen hard nodig, aldus Bernard Wientjes, bestuurslid van de NLsportraad. In het aanvullende advies wordt onder meer aandacht besteed aan sport en bewegen voor kwetsbare groepen (gehandicapten of mensen met een laag inkomen) en kinderen onder de achttien jaar. Daarvoor moet uiteindelijk jaarlijks 500 miljoen euro extra aan worden uitgegeven. Bovendien moet de overheid financiële ruimte verschaffen waardoor er op school voor extra gymles en zwemles kan worden gezorgd.

Er zijn professionals nodig om voor elke bevolkingsgroep sport of bewegen te organiseren. Om de sportsector een ‘volwassen arbeidsmarkt’ te maken moet daarom jaarlijks 450 miljoen worden geïnvesteerd. Dat betekent wel een (noodzakelijke) breuk met de sportcultuur in Nederland, waar verenigingen vooral draaien dankzij tienduizenden vrijwilligers.

De sportinfrastructuur moet eveneens worden verbeterd. De meeste sportaccommodaties zijn gebouwd in de jaren zeventig en inmiddels aan (verregaande) renovaties toe. Ook is er meer geld nodig voor bijvoorbeeld fietspaden of speelplekken. De NLsportraad stelt voor dat de overheid voor faciliteiten tien jaar lang jaarlijks 570 miljoen uitgeeft.

Om de investeringen structureel te laten zijn, pleit de NLsportraad voor een sportwet, waardoor de overheid ‘de regie kan houden’. In het addendum, dat dinsdag werd gepresenteerd, is daarom een concept-wetsvoorstel bijgevoegd. De hoop van de NLsportraad is dat die wet in de volgende regeerperiode kan ingaan.

Met alle investeringen moet Nederland in 2030 een gezonde sportcultuur hebben, met vier miljoen extra mensen die aan de beweegnorm voldoen. De vraag is of dat niet te laat is, aangezien door de coronacrisis veel sportverenigingen (die draaien op vrijwilligers) aangeven nu al in problemen te komen door het gebrek aan inkomsten. Wientjes: “Wij hebben bewust de korte termijn weinig genoemd, omdat daar al dagelijks overleg over is tussen bonden en de minister.”

Bovendien is nog de vraag in hoeverre de politiek zich tijdens de nieuwe formatie inlaat met sport. Wientjes, die in eerste instantie ‘verbaasd was’ hoe laag sport stond in de politieke pikorde, snapt dat ook in de ‘huidige chaos’ sport en bewegen niet de eerste prioriteit heeft. “De coronacrisis heeft voor een opening gezorgd. Als wij sport goed verkopen, zeker in combinatie met gezondheid en preventie, dan komt dit op tafel en hopelijk ook in het regeerakkoord.”

Lees ook:

Wientjes: Contributie sportclub laten betalen uit zorgpremie

Nederlanders sporten en bewegen veel te weinig. Om dat te veranderen moet de financiering en organisatie van de sport drastisch op de schop.

De sportiefste inwoners van Nederland? Die wonen in Amersfoort en Utrecht

Woensdag verscheen de jaarlijkse Atlas voor gemeenten. Dit keer is sport er als thema uitgelicht. ‘Alleen investeren in het sportaanbod blijkt niet tot meer sportdeelname te leiden.’ Vier vragen.