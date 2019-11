Nederland verliest bij primeur in Davis Cup

Voor Gerard Piqué zijn het spannende dagen. De voetballer van Barcelona is als directeur in dienst bij investeringsmaatschappij Kosmos en hij is daarmee een van de mensen achter de nieuwe opzet van de Davis Cup Finals. Piqué kent de scepsis waarmee de hervorming van het landentoernooi bij velen in de tenniswereld is ontvangen. Deze week hoopt hij bij de primeur in Madrid de criticasters de mond te snoeren.

Kosmos betaalde de Internationale Tennis Federatie 2,6 miljard euro om de komende 25 jaar de Davis Cup Finals te mogen organiseren. De nationale bonden gingen akkoord, gelokt door het financiële perspectief. Voorstanders van de nieuwe opzet meenden dat het landentoernooi na ruim een eeuw wel een keer op de schop mocht. Tegenstanders vonden dat de Davis Cup ten grave werd gedragen. Met het spelen op neutraal terrein zou in hun ogen de typische Davis-Cupsfeer verdwijnen zoals die er altijd tijdens de uit- en thuiswedstrijden was. Er zou geen publiek op afkomen, stelden de critici, die ook treurden over het afschaffen van de vijfsetters.

Optreden Shakira

Volgens Piqué heeft de World Cup of Tennis – zoals op de affiches in Madrid staat – alles in zich om een aanwinst te worden in de conservatieve tenniswereld. Natuurlijk draait het om tennis, maar hij wil er ook een feest van maken, met onder meer optredens van artiesten. Zijn Colombiaanse vrouw Shakira zal zich laten zien en horen op zondag, de dag van de finale.

Daarna kan de balans worden opgemaakt. Of het evenement een succes wordt heeft Piqué niet in eigen hand. Het is voor hem te hopen dat zijn echtgenote zondag niet de enige ster is op het centre court van La Caja Magica in Madrid. Er ontbreken in de Spaanse hoofdstad nogal wat top­pers: Federer, Thiem, Tsitsipas, Zverev en Medvedev zijn de afwezige toptienspelers. Nadal en Djokovic moeten de kar trekken, al is het de vraag of zij alle wedstrijden zullen spelen.

Demonstratiepartijen

Opvallend is de afwezigheid van Zverev. De Duitser riep bij de presentatie van de Davis Cup Finals dat hij er niets voor voelde om zo laat in november nog te tennissen. Gek genoeg stapte hij deze week met Federer in het vliegtuig om demonstratiepartijen te spelen in Chili, Colombia, Mexico en Ecuador. Thiem en Tsitsipas ontbreken omdat Oostenrijk en Griekenland zich niet hebben geplaatst en Medvedev was op na een slopend laatste kwartaal van 2019.

Nederland is een van de achttien deelnemende landen en coach Paul Haarhuis zag zijn team dinsdag met 2-1 verliezen van Kazachstan. Nederland, met Colombia het enige aanwezige land zonder tophonderdspelers, verloor het beslissende dubbel nadat de stand na twee enkelspelen in evenwicht was. Botic van de Zandschulp ging ten onder tegen Michail Koekoesjkin (6-2, 6-2) en Robin Haase zegevierde met 7-5, 3-6 en 7-6 (5) over Aleksander Boeblik.

Haase moest na zijn enkelpartij de baan weer op, want Haarhuis koos voor hem, en niet voor Wesley Koolhof als partner naast Jean-Julien Rojer. Het in de Davis Cup gelouterde koppel verloor echter met 6-4 en 7-6 (2) van Koekoesjkin en Boeblik. Woensdag wacht Groot-Brittannië in de tweede en laatste groepswedstrijd.

