Nederland overtreft het aantal gouden medailles van Rio

Voor de Nederlandse ploeg verlopen de Paralympische Spelen vooralsnog uiterst succesvol. Inmiddels zijn zeventien gouden medailles behaald, eentje meer dan in Rio. Rogier Dorsman haalde in het zwembad de zeventiende binnen, en zijn derde in totaal. De bijna blinde Dorsman won de 100 meter schoolslag.

Naast Dorsman haalde ook Jetze Plat woensdag zijn derde gouden medaille. Hij won met overmacht de wegwedstrijd in zijn klasse op de handbike. In een mystiek decor, met laaghangende wolken en regen, kwam hij in het licht van autolampen over de streep.

Eerder op de dag waren in het para-cycling ook Mitch Valize en Jennette Jansen succesvol. Voor Valize was het zijn tweede gouden medaille. Pas in de laatste meters haalde hij zijn Franse concurrent in, die op het steile klimmetje 800 meter voor de finish Valize nog op achterstand had gereden. Ook het verhaal van Jansen (53) was bijzonder. Zij won voor de vierde keer goud, 33 jaar na haar laatste gouden medaille.

Record van 1984

Een record aan gouden medailles is het overigens niet. Dat werd gevestigd in 1984, toen Nederland liefst 55 keer goud won. In Rio kwam het totaal aan medailles uit op 62. Nederland staat nu op 38. Woensdag won Bas Takken zilver in het zwembad en Tim de Vries behaalde brons bij het para-cycling. Er is nu ook tien keer zilver en tien keer brons gewonnen.

‘De Paralympische Spelen zijn niet alleen voor mensen in een rolstoel, dat is een misverstand’

Rita van Driel, lid van het bestuur van het Internationaal Paralympisch Comité, stopt ze aan het eind van het jaar. Ze kijkt terug: ‘Dat wij voor Rio hebben gezegd dat Rusland niet mee mocht doen, heeft ons heel veel gebracht.’