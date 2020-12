Nederland op slot, maar de ijsbaan zonder dak blijft toch open

Eigenlijk zou Tina Lenz op twee momenten later deze week een uurtje gaan schaatsen. Kon ze lekker haar nieuwe schaatsen uitproberen. Maar toen ze premier Mark Ruttes toespraak hoorde, ging ze maandagavond toch maar naar de website van de Jaap Edenbaan in Amsterdam. “Toen ik zag dat het laatste uurtje nog vrij was, heb ik gelijk gereserveerd”, zegt ze na dat uurtje aan de poort van de Amsterdamse ijsbaan.

De reactie van Lenz (48) op het lockdownbesluit was begrijpelijk. Even leek het erop dat de komende vijf weken weinig meer op nieuwe schaatsen geoefend kon worden. Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen is de sportbeoefening danig ingeperkt. Binnenlocaties als sporthallen en zwembaden worden gesloten en groepslessen zijn verboden. Volwassenen mogen maar met één andere persoon sporten, en bovendien op anderhalve meter afstand.

Veel organisaties, ook in de sport, worstelden dinsdag met de gevolgen van het kabinetsbesluit. Er was veel onduidelijkheid: wat kan er wel? Wat niet? En wat is een binnenlocatie? Kunnen gezinnen wel met Kerst komen? Onder meer de kunstijsbanen hebben veel vragen, en gaan uiteindelijk verschillend met de nieuwe maatregelen om.

Sporten in de buitenlucht

Lenz hoeft voorlopig niet te vrezen: de Jaap Edenbaan blijft open. De baan ligt in de buitenlucht en is volgens de Veiligheidsregio geen doorlooplocatie, maar een sportlocatie. Op die manier is het mogelijk om schaatsers te blijven ontvangen, zegt manager Joris Wouters. “Ook omdat de overheid het belang om in de buitenlucht te blijven sporten heeft benoemd.”

Hoe anders is dat in Hoorn, bij de half overdekte ijsbaan De Westfries. Jakko Jan Leeuwangh, oud-topschaatser, is daar de manager. Hij heeft al veel overleg gevoerd, zegt hij telefonisch, met gemeenten, andere ijsbanen en binnen zijn eigen organisatie, Optisport. Zijn besluit: “Ik wil rust creëren, en dus gaat de ijsbaan voorlopig dicht.”

En dat terwijl de ijsbaan in Hoorn wel ‘twee enorme gaten in het dak heeft’, waardoor er ruim voldoende ventilatie is. Leeuwangh: “Hoe dan ook krijgen wij op deze locatie veel mensen. Je mag op het ijs maar met twee, en dan op afstand. Maar de meesten gaan toch in een treintje rijden. Ik zie persoonlijk niet hoe we dat moeten handhaven.”

Veertig schaatsers per uur

In Amsterdam zijn daar plannen voor bedacht, zegt Wouters. “In plaats van tweehonderd mensen per uur op het ijs, laten we nu nog maar veertig schaatsers per uur toe. Daarmee garanderen we ruimte. En gelukkig merkten we de afgelopen periode al dat er niet bij en achter elkaar wordt geschaatst.”

Er zijn ook andere maatregelen. In Amsterdam is de ijshal naast de baan wel helemaal dicht, wat slecht nieuws is voor de ijshockeyers en kunstschaatsers. Men laat het ijs smelten, zegt Wouters, wat ‘een trieste aanblik zal geven’. In Hoorn wordt voorlopig de temperatuur van het ijs wat hoger gezet, om zo kosten te besparen. Leeuwangh: “We gaan eens op een rij zetten wat de kosten en baten zijn als we het ijs laten afsmelten. Eerst maar kijken wat we nog kunnen betekenen voor de schaatsers.”

Lenz kan voorlopig nog blijven sporten. En dat is fijn, want ze hoopt met schaatsen een ‘nieuwe verslaving’ te vinden. “Mocht ook de buitenbaan dichtgaan? Dan ga ik lekker verder met online yoga, wat ik al doe. En dan moet ik maar een extra rondje hardlopen van 16 kilometer.”

