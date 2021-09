Nederland op Paralympische Spelen door de grens van vijftig medailles

Chantalle Zijderveld won haar tweede gouden medaille, ditmaal op 200 meter schoolslag, een van haar favoriete nummers, die ze in wereldrecordtijd aflegde. Het was haar afscheid van de paralympische topsport. Zij gaat zich richten op haar studie. Lisa Kruger werd derde. Liesette Bruinsma won zilver op de 100 meter vrije slag.

In het atletiektoernooi was vooral de 100 meter in de T64-klasse interessant. Fleur Jong, Marlène van Gansewinkel en Kimberly Alkemade liepen allen in de finale, en Van Gansewinkel bleek de beste. Zij pakte de dubbel, want eerder had ze al de 200 meter gewonnen.

“Maar als je de 100 meter wint, ben je de koningin”, zei ze na afloop. Succes was er ook voor Olivier Hendriks op de 400 meter, en Noëlle Roorda bij het speerwerpen. Zij pakten zilver.

Het tandemduo Vincent ter Schure en Timo Fransen haalden goud in de wegrace. Zij demarreerden al vroeg en eindigden bijna zes minuten voor Tristan Bangma en Patrick Bos. Ze hadden ruim de tijd om voor de finish van de fiets te stappen, de tandem overdwars te zetten en een diepe buiging te maken.

