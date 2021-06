Nederland ontloopt een toptegenstander, Duitsland kruipt door het oog van de naald

Op de laatste avond van de groepsfase van het Europese kampioenschap werd al vroeg duidelijk dat Nederland een ploeg uit de ‘poule des doods’ zou gaan ontlopen in de achtste finale. Door de resultaten in groep E rolde Tsjechië uit de bus als de volgende tegenstander van Oranje, zondag in Boedapest. Tsjechië eindigde als nummer 3 in groep D.

Het Nederlandse elftal had daarmee slechter kunnen treffen. Eerder verklaarde bondscoach Frank de Boer dat hij in deze vroege fase van het toernooi graag een ploeg uit de zwaarbezette groep F zou ontlopen. Ook het vervolg van de route daarna oogt redelijk gunstig. Mocht Nederland zondag winnen dan wacht in de kwartfinale op 4 juli in Bakoe Wales of Denemarken.

Maar, ook de Tsjechen zijn content. Bondscoach Jaroslav Silhavy had vooraf al de wens geuit om Oranje in Boedapest te treffen omdat dit voor veel Tsjechische supporters goed te bereizen is. Hij hoopt in een vol Ferenc Puskás-stadion op een thuisvoordeel.

Mix

Een makkie is Tsjechië voor Nederland zelden. In de kwalificatiereeks voor het EK van 2016 bleek dat nog. Zowel in Praag als in Rotterdam won het land van Oranje dat daardoor het eindtoernooi miste. Op het EK van 2004 in Portugal kon Nederland een 2-0 voorsprong niet vasthouden tegen Tsjechië (2-3) mede door de beruchte wissel van Arjen Robben van toenmalige bondscoach Dick Advocaat.

Tomas Galásek, die in Nederland actief was voor Ajax en Willem II, speelde die wedstrijd mee en is nu assistent van bondscoach Silhavy op dit EK. De Tsjechen eindigden maandag als derde in hun poule D door 2-0 winst op Schotland, een remise met Kroatië (1-1) en verlies tegen Engeland (1-0). De selectie is een mix van spelers uit de eigen competitie, vooral van Slavia en Spartak Praag, en aardige spelers die hun brood in Engeland, Duitsland of Italië verdienen. De meest opvallende speler op het EK tot nu toe is Patrick Schick van Bayer Leverkusen; hij mikte de bal van een meter of vijftig in het Schotse doel, één van zijn drie goals op het toernooi.

Kai Havertz kopt de eerste goal van Duitsland erin. Beeld AP

Wereldrecord

De ontknoping in de door Nederland gevreesde poule F werd een thriller. Uiteindelijk kwam Frankrijk als groepswinnaar uit de strijd. Het hield Portugal op 2-2. Diezelfde uitslag kwam er in München, waar Duitsland op het nippertje een sensationele uitschakeling door Hongarije wist te voorkomen.

In de wedstrijd tussen Frankrijk en Portugal in Boedapest, een herhaling van de vorige EK-finale, gaf de Spaanse scheidsrechter Mateu Lahoz maar liefst drie strafschoppen. Namens Portugal verzilverde Cristiano Ronaldo er twee. Hij voerde daarmee zijn totaal op dit toernooi al op tot vijf. Nog indrukwekkender is dat hij het wereldrecord interlandgoals (109) nu samen met de Iraniër Ali Daei in handen heeft.

In zijn 177e interland trof hij een andere vedette op dit EK, Kylian Mbappé, in veel opzichten zijn spiegelbeeld. De Franse ster was in 2003 vier jaar oud toen Ronaldo al zijn eerste interland speelde. Gisteravond moest Mbappé toezien hoe zijn Portugese jeugdidool zijn reputatie als doelpuntenmachine nog eens onderstreepte. Na een vrije trap van Moutinho had de Franse doelman Hugo Lloris de opspringende Danilo in de eerste helft met een vuistslag getroffen. Ronaldo schoot de strafschop feilloos binnen. Pal voor rust wees Mateu Lahoz wederom naar de stip, dit keer aan de andere kant. Semedo had een licht duwtje gegeven aan Mbappé. Vanaf elf meter schoot Karim Benzema zijn eerste EK-doelpunt ooit binnen. De spits van Real Madrid werd zes jaar niet geselecteerd nadat hij verdachte was geworden in een afpersingszaak. Kort na rust maakte Benzema ook de 2-1. Ronaldo redde met zijn tweede strafschop dreigende uitschakeling voor Portugal.

Maar in Ferenc Puskás-stadion in Boedapest werd het hardste gejuicht om twee treffers die in München vielen. Daar speelde Hongarije tegen Duitsland. Al na elf minuten kopte Adam Szalai, die normaal in Duitsland bij 1.FSV Mainz speelt, de bal schitterende achter Manuel Neuer. De Duitse keeper droeg net als in eerdere wedstrijden een aanvoerdersband in regenboogkleuren.

Openingen

Duitsland, dat Sané als vervanger van de geblesseerde Thomas Müller in de ploeg had, zocht in de stromende regen vaak vergeefs naar openingen in de hechte Hongaarse defensie. Die Mannschaft had bijna zeventig procent balbezit maar het ontbrak aan creativiteit om echt kansen af te dwingen. Toch viel in de tweede helft de gelijkmaker van Kai Havertz. Prompt bezorgde András Schäfer in een counter de Duitsers een enorme kater met zijn 1-2. De wereldkampioen van 2014, die de laatste maanden de crisis van de afgelopen jaren wat te boven leek, balanceerde op de rand van de afrond. Leon Goretzka hield de Duitsers alsnog in het toernooi. De beloning voor de voetbalwereld is een klassieker in de achtste finale: Engeland-Duitsland op Wembley.