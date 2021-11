Nederland loopt voorop in coëfficiëntenpolonaise; hoe komt dat?

Wat is dat eigenlijk, de coëfficiëntenranglijst?

Dat is de ranglijst die voetbalfederatie Uefa gebruikt om de tickets voor de diverse Europese toernooien voor clubs te verdelen over de aangesloten landen. Elke remise of overwinning van een deelnemende club levert het land van herkomst punten op die meetellen voor de coëfficiëntenranglijst. Nederland is dit seizoen actief met vijf clubs in Europa: Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse. Momenteel staat Nederland zevende op de coëfficiëntenranglijst – ruim achter Portugal – waardoor alleen de landskampioen zich nog direct kwalificeert voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Maar er is hoop op meer?

Nederland beleeft dit seizoen een ongekende opmars in Europa. Dat heeft niet alleen te maken met de overwinningen van Ajax, dat zich morgenavond al na vier groepsduels kan plaatsen voor de achtste finales van de Champions League, maar ook zeker met de Nederlandse afvaardiging in de Conference League, het nieuwe, derde Europese toernooi dat vooral is bedoeld om clubs uit de kleinere landen te laten proeven van Europees voetbal. Elke zege van Feyenoord, AZ en Vitesse in de Conference League levert Nederland evenveel punten op als een overwinning van PSV, dat uitkomt in de hoger aangeschreven Europa League. Mede omdat Feyenoord met succes alle voorrondes doorliep, is Nederland (met precies 8000 punten) over dit seizoen voorlopig zelfs koploper op de coëfficiëntenranglijst, vóór grote voetballanden als Engeland, Spanje en Italië.

Reden voor een feestje?

Zeker. Op Twitter gebruikt men intussen al de hashtag #coëfficiëntenpolonaise, een bedenksel van VI-journalist Michel Abbink, die zijn volgers wegwijs maakt in deze wiskundige cijferbrij.

Maar wat valt er nou precies te vieren?

Omdat de Uefa voor het toekennen van de Europese tickets de resultaten van de laatste vijf seizoenen gebruikt en volgend jaar het seizoen 2017/2018 vervalt – waarin Nederlandse clubs Europees gezien rampzalig presteerden – heeft Nederland ‘ineens’ Portugal (6) en Frankrijk (5) in het vizier op de ranglijst. Met een zesde plek zou Nederland twee rechtstreekse tickets voor het hoofdtoernooi van de Champions League krijgen.

Hoe valt deze progressie te verklaren?

Bondscoach Louis van Gaal gaf onlangs aan er voorlopig weinig waarde aan te hechten. PSV was er niet eens in geslaagd het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken en dat is toch het enige niveau dat voor hem echt telt. De Conference League neemt hij helemaal niet serieus: “Daar speel je tegen Jut en Jul”.

Trainer Erik ten Hag van Ajax, de club die Nederland de laatste jaren het best vertegenwoordigde in Europa, ziet echter dat er meer realisme is gekomen bij Nederlandse clubs. “Er is een tijd geweest waarin een aantal Nederlandse clubs en coaches Europees voetbal niet zo serieus namen”, stelde hij. “Zeker in de zomer, waarin we ons vaak niet goed hebben voorbereid op voorrondes voor de Champions League of Europa League.”

Neem bijvoorbeeld het seizoen 2017/2018, waarin PSV zich verslikte in het Kroatische NK Osijek in de voorronde van de Europa League en waarin Ajax eerst de Champions League (tegen Nice) en vervolgens de Europa League (Rosenborg) misliep. Ook Feyenoord en Vitesse waren toen voor de winterstop al uitgespeeld in Europa.

“Er is een aantal jonge coaches gekomen die de internationale wetten van het voetbal beter begrijpen, zoals bijvoorbeeld Arne Slot en Pascal Jansen”, meent Ten Hag. “Ook de komst van een aantal buitenlandse coaches – Letsch en Schmidt – is daar een voorbeeld van. Dat heeft het realisme goed gedaan.”

Deze week kunnen er weer belangrijke punten worden gescoord. Ajax speelt woensdagavond uit tegen Borussia Dortmund en kan zich definitief kwalificeren voor de knock-outfase. PSV moet donderdag uit tegen AS Monaco uitschakeling zien te voorkomen. Op dezelfde avond moeten Feyenoord (uit tegen Union Berlin), AZ (thuis tegen Cluj) en Vitesse (uit tegen Tottenham Hotspur) de gang in de coëfficiëntenpolonaise zien te houden.

Lees ook:

Vitesse doet aan klantenbinding met fraaie zege

Arnhemmers wonnen onlangs in de Conference League knap van Tottenham Hotspur, dat twee jaar geleden nog de Champions League-finale speelde. De Engelse ploeg kwam wel met een B-ploeg naar de Gelredome.